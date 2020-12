Il 24 dicembre, alle ore 21.20, Canale 5 trasmette il Concerto di Natale 2020. L’evento, che giunge alla 28° edizione, è condotto da Federica Panicucci, affiancata da Don Davide Banzato. Si tratta di una serata all’insegna della musica e della solidarietà. La replica è prevista il 25 dicembre alle 13:40, sempre su Canale 5.

Concerto di Natale 2020 location, cast

Quest’anno il Concerto di Natale 2020 torna nella cornice dell’Auditorium della Conciliazione che è stata la location dell’evento dal 2011 al 2016. Lo show è stato registrato lo scorso 12 dicembre. Ma a differenza di tutte le edizioni precedenti, va in onda senza pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni governative anti contagio.

Sul palco del Concerto di Natale 2020 salgono numerosi interpreti della musica italiana. Ma anche artisti del panorama internazionale. Si inizia da Malika Ayane e da Arisa. I telespettatori ritrovano anche volti noti del talent di Maria De Filippi. Si esibiscono infatti anche Antonino Spadaccino e Emma Marrone.

Sono presenti anche Moreno, Nek e Ron in coppia Tosca. Guest stars della serata sono Renato Zero, che ha da poco pubblicato un cofanetto di quasi 40 brani inediti. E Roby Facchinetti, leader dei Pooh, che rende omaggio a Stefano D’Orazio, scomparso lo scorso 6 novembre.

Partecipano al Concerto di Natale 2020 anche la russa Aida Garifullina, soprano, Hong-hu Ada Perotti, attrice e cantante italo giapponese. E ancora la cantautrice scozzese Amy Elizabeth Macdonald e Dotan, arrivato al successo anche in Italia con il singolo Numb.

Tutti i protagonisti sono accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dai maestri Adriano Pennino e Emiliano Facchinetti. Infine nel cast è presente anche Andrea Greminelli. E’ il flautista emiliano apprezzato in tutto il mondo.

Progetti benefici 2020

Il Concerto di Natale ha anche nel 2020 finalità solidali con la presentazione dei progetti promossi da Scholas Occurrentes e da Missioni Don Bosco. I telespettatori possono contribuire inviando, fino al 31 dicembre, un sms o chiamando da rete fissa al 45530. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

I progetti solidali di quest’anno riguardano alcune attività a sostegno delle famiglie più povere. Molte di esse infatti hanno dovuto fare i conti con le difficoltà economiche causate dalla pandemia. Inoltre molti Paesi colpiti dal Covid sono ancora carenti di posti letto, di personale medico e di materiale sanitario. Per tale ragione Missioni Don Bosco e Scholas Occurrentes hanno in serbo dei programmi volti alla distribuzione di generi alimentari e mascherine.

Ma hanno anche sviluppato dei progetti destinati al supporto educativo. Infatti milioni di bambini nel mondo hanno abbandonato la scuola per aiutare economicamente i genitori. Ma le due associazioni fanno in modo che possano tornare presto in classe con i loro compagni.

Infine al Concerto di Natale 2020 viene presentata anche la prima edizione della Christmas Virtual Race-Run of Charity. Si tratta della corsa di solidarietà in modalità virtuale. Si svolge dal 19 al 31 dicembre, in collaborazione con la Corsa dei Santi.

Per partecipare basta registrarsi sulla piattaforma Eternow. Dopo aver scaricato l’apposita app, bisogna scegliere il percorso che si preferisce (da 3 o 10 km). L’iniziativa viene presentata durante il concerto da Fiona May e Gianluca Zambrotta.

Il Concerto di Natale 2020 è trasmesso in contemporanea con Radio Monte Carlo.