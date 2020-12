Ascolti Tv mercoledì 23 dicembre 2020. Vince la puntata in replica di Ulisse – il piacere della scoperta. Ma la prima puntata della nuova serie Fratelli Caputo riesce a sfiorare il 15% su Canale 5. Molti i film nella sera dell’antivigilia di Natale. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 23 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta: 3.732.000 spettatori con 15.9%

Su Rai 2 Alla ricerca di Nemo ha coinvolto 1.475.000 telespettatori con 5.8%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 1.897.000 telespettatori con 8.3%

Su Canale 5 Fratelli Caputo prima puntata: 3.385.000 spettatori con 14.8%.

Su Rete 4 Stasera Italia News Speciale: 749.000 telespettatori con 3.2%

Su Italia 1 Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika: 1.131.000 con 4.8%

Su La 7 Parenti serpenti ha registrato 709.000 spettatori con 2.9%.

Su Tv8 Venti20… Quasi 21: 94.000 spettatori con 0.4%

Su NOVE Apocalypto: 444.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv mercoledì 23 dicembre 2020, la fascia preserale L’Addio a L’Eredità del super campione Massimo Cannoletta al 23.8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.365.000 con 19.6%. L’Eredità: 4.838.0 con 23.8%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha conquistato 662.000 persone con 3.4% Su Rai 3 Tg Regione: 3.065.000: 14.4%. Blob: 1.075.000 con 4.5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.885.000 con 11,3%. Caduta Libera: 3.024.000 con 15.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 918.000 persone con 4% Su Italia 1 C.S.I. Miami è visto da 472.000 persone con 2.1% Su La 7 The Good Wife: 209.000 con 1.3% e 263.000 con 1.4% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 208.000 con 0.9% Su NOVE Little Big Italy: 289.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv mercoledì 23 dicembre 2020, l’access prime time I Topi in replica al 4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.827.000 con 18.5% Su Rai 2 Tg2 Post ha raggiunto 1.102.000 persone con 4% Su Rai 3 Un posto al sole 1.623.000 persone con 6.5% Su Canale 5 Striscia la notizia ha convinto 4.146.000 telespettatori con 15.9% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.162.000 con 4.6% e 1.064.000 con 4% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 956.000 persone con 3.7% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.840.000 persone con 7.1% Su Tv8 Guess my age ha registrato 336.000 persone con 1.3% Su NOVE C Deal With It: ha raccolto 420.000 con 1.6%.

Ascolti Tv mercoledì 23, daytime mattutino

Bene E’ sempre mezzogiorno. Cala Agorà.

Su Rai 1 UnoMattina: 1.173.000 con 19.7%. Storie Italiane 976.000 con 17.4% e 893.000 con 13.6%. È sempre mezzogiorno 1.738.000 con 14.7%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 233.000 con 3.8%. I Fatti Vostri: 460.000 con 6.6% e 897.000 con 8%.

Su Rai 3 Agorà interessa 457.000 spettatori con 7.5%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.058.000 persone con 12.1%

Su Rete 4 La Signora in Giallo conquista 642.000 persone con 4.2%

Su Italia 1 God Friended Me ha registrato 221.000 con 3.1% ha registrato 221.000 con 3.1%

Ascolti Tv mercoledì 23, day time pomeridiano

Boom per Oggi è un altro giorno. Bene tutto il day time pomeridiano di Rai 1

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.935.000 con 14.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.061.000 con 18%. La Vita in Diretta: 2.385.000 con 17.8%

Su Rai 2 Il Natale dei miei ricordi: 457.000 con 3.3%. Lo strano Natale di Blanca Snow: 431.000 con 3.8%

Su Rai 3 Geo: 1.650.000 spettatori con 12.1%.

Su Canale 5 Beautiful conquista 2.524.000 persone con 16.2%

Su Rete 4 o Sportello di Forum: 641.000 spettatori con 4.6%

Su Italia 1 Il Re Scorpione 2 – Il destino di un guerriero: 502.000 spettatori con 3.8%

Su La 7 Tagadà è visto da 394.000 persone con 3.2%

Su Tv8 Vite da Copertina: 140.000 con 0.9%. La ricetta segreta del Natale: 260.000 spettatori con 2% 140.000 con 0.9%.260.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv mercoledì 23, seconda serata

Bene Porta a porta e Una pezza di Lundini

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.269.000 spettatori con 14.5%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 290.000 con 3.8%, 90° Minuto: 1.056.000 con 7.2%

Su Rai 3 Grandi Discorsi della Storia: 378.000 spettatori con 4.6%

Su Canale 5 Sconnessi: 852.000 spettatori con 9.6%.

Su Rete 4 Prima ti sposo, poi ti rovino: 145.000 spettatori con 3.4%

Su Italia 1 Pressing Serie A è visto da 484.000 persone con 5.9%