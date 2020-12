Sono molti anche quest’anno, gli appuntamenti religiosi trasmessi in tv per le festività di Natale 2020, dal 24-26 dicembre.

Le normative Covid hanno influito pesantemente sulla gestione e sullo svolgimento degli eventi religiosi. In particolare, l’anticipazione di due ore delle celebrazioni alla Vigilia di Natale aveva colto di sorpresa numerosi fedeli. Però, è stato proprio Papa Francesco a rispondere alle polemiche, tramite un Tweet dal suo account ufficiale. “In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno. Non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa!” ha scritto il pontefice.

Vi ricordiamo inoltre che tutte le trasmissioni e le celebrazioni previste in diretta sulle reti Rai sono fruibili in contemporanea anche tramite il sito in streaming gratuito RaiPlay. Di seguito, tutte le celebrazioni e i programmi delle reti generaliste Rai e Mediaset e di Tv2000.

Natale 2020 appuntamenti religiosi, 24 dicembre 2020

Su Rai 1 a partire dalle 19.20, Papa Francesco ufficia la Santa Messa della Vigilia di Natale, in diretta da San Pietro. Vi ricordiamo che la trasmissione è in diretta anche sul canale Tv2000 alla stessa ora.

Come di consueto, le telecamere in altissima definizione poste a San Pietro permettono ai fedeli di fruire dell’evento come se fossero presenti.

Sempre nel rispetto delle normative, per garantire la sicurezza dei fedeli, la sala stampa vaticana ha dichiarato che “La partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata. I fedeli presenti alle celebrazioni saranno individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria”.

In seguito, dalle 21.00 su Rai 1, la puntata speciale di A Sua Immagine, condotta da Lorena Bianchetti. Il talk di stampo religioso ospita ogni anno personalità della Chiesa e del Vaticano. Quest’anno è ospite il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Il Cardinale, guarito dal Covid, racconta la sua esperienza e lancia un messaggio di speranza per tutti i malati.

Alle 17.45 e alle 22.20 Rai Gulp trasmette un appuntamento importante per bambini, ragazzi e famiglie. Il cortometraggio animato I Colori del Natale ci porta in Medio Oriente, dove le comunità cristiane sono spesso osteggiate e vittime di discriminazione. In seguito alla prima visione su Rai Gulp delle 17.45, il film, della durata di 15 minuti, è disponibile anche sul servizio in streaming Rai Play.

La notte della vigilia prosegue su Tv2000, con due appuntamenti di raccoglimento. Dapprima il Viaggio nella Chiesa di Francesco, uno speciale dedicato alla vita del santo. Quindi, la trasmissione del Santo Rosario, dalle 00.42.

Programmazione 25-26 dicembre 2020

Dalle 10.00 Rai 1 propone A Sua Immagine, puntata sempre dedicata alla maggiore festività religiosa. A seguire, dalle 10.55, la Santa Messa di Natale, in diretta dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Come per la Santa Messa della Vigilia, anche la celebrazione mattutina è disponibile in contemporanea su Tv2000.

Infine, la celebrazione della Santa Messa è proposta anche su Canale 5, a partire dalle 10.00 del mattino. La Messa è celebrata nel Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (PG).

Come di consueto, alle 11.55 su Rai 1 è prevista la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, trasmessa sia su Rai 1 che su Tv2000. A differenza degli scorsi anni, sempre per rispettare le normative anti Covid, la benedizione è pronunciata nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano. Lo ha comunicato la Sala Stampa del Vaticano in una nota del 22 dicembre 2020.

Il 26 dicembre, poi, su Tv 2000 proseguono le celebrazioni per la festività di Santo Stefano. A partire dalle 7.00 di mattina, quindi anche alle 8,30, sono proposte due Sante Messe. Alle 12.00, infine, è prevista la celebrazione dell’Angelus in diretta da San Pietro con Papa Francesco.