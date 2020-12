Stasera in tv venerdì 25 dicembre 2020. La programmazione del giorno di Natale prevede molti film in prima e seconda serata. Ecco, nei dettagli la proposta delle tv generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv venerdì 25 dicembre 2020, programmi Rai e Mediaset

Su Raitre, alle 21.20, il varietà Qui e adesso Natale. In questa puntata speciale, dedicata al Natale, Massimo Ranieri ospita sul palco e dietro le quinte del Teatro Sistina di Roma artisti come Renato Zero, Giovanni Allevi e Al Bano. Inoltre Rocìo Munoz Morales, Adriano Panatta e Marino Bartoletti. Non mancheranno gli spazi comici dei The Jackal.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto di Natale da Assisi. Il tradizionale concerto di Natale trasmesso su Raiuno e in Eurovisione il 25 dicembre. Dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai il maestro Steven Mercurio. Tra i protagonisti Massimo Ranieri e Anna Tifu.

Su Italia 1, alle 21.30, il varietà Up & Down. Torna con uno spettacolo tutto nuovo il programma che vede protagonisti un gruppo di ragazzi disabili guidati da Paolo Ruffini. A differenza del format teatrale, lo speciale di Natale è un talk show ricco di gag esilaranti e improvvisazioni, ma anche di momenti emozionanti e commoventi.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Natale con Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento, in versione natalizia, con il meglio dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Rivediamo, tra gli altri, tutti con le loro mascherine, Giuseppe Conte e il Presidente Mattarella.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Junior Bake Off Italia. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini conducono la finale in cui i piccoli aspiranti pasticcieri affrontano le prove con coraggio ma anche con tanto divertimento. A giudicare le loro creazioni ci sono Ernst Knam e Damiano Carrara.

Stasera in tv venerdì 25 dicembre 2020 film

Su Raiuno, alle 21.25, il film d’animazione del 2017, di Timothy Reckart, Gli eroi del Natale. L’asinello Bo vorrebbe realizzare qualcosa di importante ma è costretto a lavorare per un mugnaio cattivo. Una notte, inseguendo una stella in compagnia di un colombo di nome Dave, arriva nella casa di Maria e del falegname Giuseppe che si prendono cura di lui. Ma il perfido mugnaio continua a cercarlo.

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2003, di P.J. Hogan, Peter Pan, con Jason Isaacs, Jeremy Sumpter. I bambini della famiglia Darling seguono Peter Pan fino all’Isola che non c’è, dove le regole dei grandi sono state bandite. Ma il perfido Capitan Uncino è in agguato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1953, di Luigi Comencini, Pane, amore e fantasia, con Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica. Trasferito in Abruzzo, il maresciallo Carotenuto fa il galante con due donne: la bella “Bersagliera” e la levatrice Annarella. Ma la prima è innamorata di un carabiniere troppo timido.

Su Rete 4, alle 20.30, il film drammatico del 1939, di Victor Fleming, Via col vento, con Vivien Leigh, Clark Gable. Durante la Guerra Civile americana si dipana la vita di Rossella O’Hara (Vivien Leigh), indomita ragazza del Sud. Prima insegue l’amore per Ashley (Leslie Howard), sposo di Melania (Olivia de Havilland). Poi troverà però un porto sicuro nell’avventuriero Rhett Butler (Clark Gable).

Su La7, alle 21.15, il film musical del 2002, di Rob Marshall, Chicago, con Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger. Stati Uniti, Anni 20. Roxie e la famosa soubrette Velma finiscono in carcere imputate di due diverse omicidi. Lo spregiudicato avvocato Flynn si occupa di loro e cerca di trasformarle in dive.

Film Tv8, 20 Mediaset, Iris, Paramount Network

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2011, di Giambattista Avellino, Un Natale per due, con Enrico Brignano, Alessandro Gassman. Il cinico Claudio viene assunto da un’azienda catanese con il compito di tagliare il personale. All’inizio pensa di licenziare il goffo Danilo, ma quando si conoscono meglio cambierà idea.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, con Elijah Wood. Minas Tirith, la capitale di Gondor, sta per cedere all’attacco della potentissima armata di Sauron. Nel frattempo Frodo, tradito da Gollum, viene catturato dal ragno Shelob.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1990, di Renny Harlin, 58minuti per morire, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia. Mentre è all’aeroporto di Washington, in attesa che atterri il volo su cui viaggia sua moglie, McClane si trova a fronteggiare dei criminali che vogliono liberare un narcotrafficante.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1989, di Amy Heckerling, Senti chi parla, con John Travolta, Kirstie Alley. Rimasta incinta, Mollie viene lasciata dal fidanzato. Decide di tenere comunque il bambino e, proprio alla vigilia del parto, conosce James, un simpaticissimo tassista.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di e con Roberto Benigni, Massimo Troisi, Non ci resta che piangere. Per uno scherzo del destino, il maestro Saverio e il bidello Mario si ritrovano nel 1492. Tra mille avventure tenteranno di impedire a Cristoforo Colombo di scoprire l’America.

In onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Giovanni Veronesi, Tutti per 1 – 1 per tutti, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo. D’Artagnan, Porthos e Athos vengono richiamati per un’ultima missione. Ma affronteranno la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella dell’amicizia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Simon Curtis, Woman in Gold, con Ryan Reynolds. Maria Altmann, ebrea rifugiata negli Stati Uniti, vuole recuperare un’opera d’arte sottratta alla sua famiglia in Austria. Decide così di avviare un’azione legale contro il governo dello Stato europeo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Pierre Coffin, Chris Renaud, Cattivissimo me 2. L’ex super cattivo Gru si sta adattando al suo ruolo di buon padre di famiglia. Ma la fantomatica Lega Anti Cattivi ha bisogno di lui per mascherare un nuovo malvagio criminale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider Man: Far From Home, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.