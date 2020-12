L’Eredità ha un nuovo campione che si chiama Claudio e viene da Roma. E’ riuscito a vincere nella puntata di giovedì 24 dicembre del game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Ha strappato così lo scettro a Francesco.

L’Eredità Claudio nuovo campione il percorso

Claudio il nuovo campione ha avuto un percorso inizialmente accidentato. Infatti non è riuscito a superare la prima fase de L’Eredità, ovvero La sfida dei Sette. Ma non è stata selezionato dal vincitore per la scalata, ovvero il gioco dei 60 secondi. Arriva, così, alla parte de L’Eredità, più curiosa, quella dei Paroloni essendo riuscito a superare, indenne L’una o l’altra e Le quattro date.

Arrivato ai Paroloni, non gli riesce di indovinarne nessuno dei due. I due termini erano Vasiliota, ovvero una torta greca e Accia una sorta di gomitolo o matassa di filo.

Per lui è pronta la scalata del 60 secondi. Claudio deve vedersela con Fabio. Era rimasti solo loro infatti, a non aver dato la risposta corretta.E riesce ad avere la meglio sull’avversario, arrivando così al Triello con la somma di 30 mila euro.

In effetti tutto o quasi il Triello è stato dominato dall’ex campione Francesco che si è impossessato della gara con grande maestria. Al punto che Flavio Insinna lo ha definito: “il nipote segreto di Massimo Cannoletta”.

Ma la caduta è vicina.

La ghigliottina di Claudio

Prima di arrivare alla ghigliottina, infatti, Claudio si vede arrivare la somma di 210 mila euro. Senza aver mai avuto un ruolo di eccellenza nel gioco.

Poi all’ultimo passo ecco che indovina la risposta dell’ultima domanda. E con tutta l’Eredità con 210 mila euro va alla ghigliottina.

Le cinque parola duramente selezionate da Claudio, già campione sono: Fontana, Cinque, Via, Mandare, Roba. La parola giusta è Matti. E Claudio dà la risposta esatta aggiudicandosi la somma di 26.250 euro.

Era l cifra rimasta in suo possesso dopo i dimezzamenti nel corso della scelta delle parole.

Chi è Claudio il nuovo campione

Il nuovo campione è di Roma ma vive a Zagarolo. E’ sposato con Katia ed ha due figli. Lavora come operaio, si occupa in particolare di restauri. Infine è anche cantante e musicista. Si esibisce infatti, in una banda rock.

Qui il link per rivedere la puntata.