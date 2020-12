Stasera in tv, lunedì 28 dicembre 2020. Tanti i film presenti nel palinsesto, come La Bella e la Bestia su Rai 1, Pixels, su Rai 2 e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno su Italia 1. Su Canale 5 prosegue il reality GF Vip 5, mentre Rete 4 propone una nuova puntata del talk Quarta Repubblica. Di seguito la programmazione completa di stasera.

Stasera in tv 28 dicembre 2020 – programmi Rai

Rai 1 trasmette alle 21.25 il film La Bella e la Bestia, la versione del 2017 con attori reali. La trama è la stessa del cartone animato originale: Belle è una giovane con un padre inventore sempre in viaggio. Un giorno, però, suo padre viene bloccato da una tempesta di neve in una magione che crede abbandonata. Belle lo raggiunge, e scopre che nell’enorme villa abita un mostro con i suoi servitori, tutti vittima di un malvagio incantesimo. Per scioglierlo, Belle deve innamorarsi del mostro, prima che sia troppo tardi.

Pixels è il film fantasy proposto alle 21.20 su Rai 2. Una razza aliena capace di cambiare forma a suo piacimento invade la terra. Per l’attacco, gli alieni decidono di assumere le sembianze dei più noti videogiochi arcade anni 80. Così, la squadra di umani incaricata di fermarli deve vedersela con personaggi del calibro di Donkey Kong e Pac-Man.

Su Rai 3, invece, alle 21.20 è proposta la prima puntata della seconda stagione della serie TV in prima visione assoluta, intitolata Maria Teresa. Si tratta dell’imperatrice d’Austria che regnò fino al 1780 anno della sua morte e fu figlia dell’imperatore Carlo VI. E’ interpretata da Stefanie Reinsperger, La miniserie ne racconta la vita ed è quindi autobiografica.

Stasera in tv 28 dicembre 2020 – programmi Mediaset

Rete 4 manda in onda alle 21.20 una nuova puntata del talk d’approfondimento Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro affronta insieme ai suoi ospiti in studio o in collegamento temi di attualità, cronaca, economia e politica nazionale.

Prosegue poi su Canale 5 dalle 21.20 il GF Vip 5, l’edizione 2020 del reality che si conclude a febbraio. In attesa della puntata speciale prevista per Capodanno, i “vipponi” di Alfonso Signorini affrontano una nuova diretta. I Vip al televoto sono: Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.

Poi, Italia 1 propone alle 21.20 il film Il cavaliere oscuro – Il ritorno. L’ultimo capitolo della trilogia del celebre regista Christopher Nolan, che ha rivoluzionato il mondo dei film basati sui supereroi. Bruce Wayne (Christian Bale) ha rinunciato ormai da alcuni anni a indossare la maschera di Batman per proteggere la città. Ma nuovi nemici sono all’orizzonte, e il destino di Gotham City è nuovamente appeso a un filo sottile.

I programmi La7, TV8 e Nove

Dalle 21.15 su La7 una nuova puntata di Atlantide, Storie di uomini e di mondi. Il programma condotto da Andrea Purgatori racconta la vita di grandi personalità del passato e del presente, attraverso filmati di stampo documentaristico e con i racconti degli esperti ospiti in studio o in collegamento.

Invece, su Tv8 è prevista dalle 21.30 la prima puntata della prima stagione della serie TV Das Boot. La puntata si intitola L’incarico. La serie è ambientata nel 1942, e si concentra sulla resistenza francese a La Rochelle. In particolare, sulle difficoltà affrontate dal giovane equipaggio a bordo del sottomarino tedesco U 612, costretto a navigare i acque nemiche.

NOVE trasmette una commedia cult del 1989, Fratelli d’Italia, con Massimo Boldi, Jerry Calà e Christian De Sica. Tre persone di differente estrazione e cultura si trovano invischiati in intrecci amorosi e tradimenti, in una classica commedia degli equivoci diretta da Neri Parenti.

Stasera in tv 28 dicembre 2020, i film in onda su Sky Cinema

Il canale satellitare Sky Cinema 1 alle 21.15 trasmette il film action/fantascientifico Bloodshot, con Vin Diesel. La trama è basata su un fumetto intitolato Valiant: un soldato riportato in vita con innesti robotici (Vin Diesel) è utilizzato da una compagnia senza scrupoli per commettere atroci delitti.

La Belle Epoque, invece, è il film francese in onda su Sky Cinema 2 in seconda serata, dalle 23.40. Un disegnatore deluso dalla vita scopre l’esistenza di un’agenzia che riesce a ricreare i momenti migliori della vita dei loro clienti. Così, decide di metterla alla prova, per tornare in un’epoca diversa da quella attuale, quando era ancora felice e soddisfatto.