Stasera in tv 29 dicembre 2020 tutti i programmi in onda. Per tuo primo giorno della 2020 con programmi e film in prima in seconda visione punto da sottolineare su Canale 5 viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci. Italia 1 con uno speciale Le Iene presentano sugli ospedali in cui i medici sono stati in prima linea per il covid-19 programmazione delle reti private pubbliche digitali e satellitari.

Stasera in tv 29 dicembre 2020 programmi Rai

Rai 1, dopo il successo di Cenerentola, propone alle 21:25 il film fantastico Biancaneve con Julia Roberts e Lily Collins. il film è ispirato alla fiaba e ne ripropone le fasi salienti. alla morte del re la perfida regina rinchiude la figliastra Biancaneve nel palazzo e prende il controllo del regno.

Su Rai 2 alle 21:20 Un’ora sola vi vorrei per le feste. Secondo e ultimo appuntamento con lo speciale condotto da Enrico Brignano. Il comico racconta alla sua maniera la situazione attuale del nostro paese soprattutto durante le festività di fine anno.

Subito dopo il film commedia Se scappo mi sposo a Natale di David Decoteau. Si tratta di una produzione canadese del 2017. Fuggito all’altare dal fidanzato Alex, Cate si rifugia in montagna per dedicare il tempo e riflettere sulla situazione.

Su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Maria Teresa 2. miniserie in prima visione basata sulla vita della imperatrice d’Austria Maria Teresa. il prodotto è geografico e storico. Subito dopo in seconda serata il film drammatico la soffiatrice di vetro.

Programmi Mediaset e La7

Su Canale 5 alle 21.30 va in onda Viaggio nella grande bellezza Nativity. Si tratta di uno speciale con Cesare Bocci che racconta come gli artisti hanno rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù. Dai semplici dipinti delle catacombe romane fino alle opere di Duccio di Boninsegna e di Caravaggio.

Su Rete 4 alle 21:20 va in onda il film dal titolo Selvaggi. Si tratta di una pellicola del 1995 con Ezio Greggio. Un aereo precipita su un’isola deserta e gli sopravvissuti al disastro cercano di organizzarsi per riuscire a sopravvivere. tra di loro c’è debbo un famoso chirurgo interpretato da Ezio Greggio. Nel cast Leo Gullotta Monica Scattini e Franco Oppini.

Su Italia 1 alle 21:15 Le Iene presentano. Secondo e ultimo speciale di fine anno realizzato dagli inviati del programma. Da mesi Le Iene si occupano della drammatica situazione in cui versano i nostri ospedali da nord a sud per la situazione legata al covid-19. Gaetano Pecoraro è andato a visitarli; in particolare si reca in un pronto soccorso di alcune strutture sanitarie del Nord e del Sud

Su La7 alle 21:15 Per la serie cinema Classic il film Sabrina del 1954 con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart. Sabrina la figlia dell’autista di una ricca famiglia si innamora del giovane rampollo della casa. E dopo un soggiorno di studi a Parigi torna affascinante e irresistibile

I film in onda

Su Tv8 in prima serata alle 21.30 il film Il bacio di mezzanotte. La protagonista Mia deve organizzare un evento con David, un amico di suo fratello. La vicinanza li fa innamorare, nonostante molte contraddizioni.

Su Nove alle 21,25 il film I magnifici 7. E’ una pellicola del 2016 targata Stati Uniti con Denzel Washington. I cittadini di Rose Creek stanno subendo le angherie del magnate locale. Bisogna difendersi.

Su Rai 4 alle 21:20 è in onda il film Anna con Cate Blanchett. la pellicola è una coproduzione tra Stati Uniti Germania e Gran Bretagna e nel datata 2011. Anna è un adolescente che vive col padre in una foresta. L’uomo è un ex agente della CIA braccato dai suoi vecchi conoscenza punto è la addestrata nelle più importanti tecniche di difesa.

I film su Sky

Su Sky Cinema Due alle 21.15 canale 302, va in onda il film Il meglio deve ancora venire. E’ un film francese del 2019 con Patrick Bruel. Arthue e Cesar sono grandi amici di lunga data. A causa di un malinteso ognuno dei due è convinto che l’altro sia affetto da una grande malattia.

Sky Cinema Family canale 304 è in onda il film La marcia dei pinguini il richiamo. la pellicola e francese, datata 2017 ed è diretta da Luc Jacquet. Un giovane pinguino imperatore di avventura per la prima volta verso il mare Atlantico per procurarsi il cibo punto è guidato solo dal tuo istinto e dai ricordi di quanto gli ha insegnato il suo genitore.

Su Sky Cinema Action canale 305 alle 21 va in onda il film La legge dei più forti. si tratta di una pellicola statunitense datata 2019 con naomie Harris. Alice è una poliziotta alle prime armi ed assiste per caso all’omicidio di un giovane spacciatore di droga. ma ben presto la donna comprende che il delitto è stato commesso da alcuni poliziotti corrotti.