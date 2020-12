Gf Vip 5 diretta 28 dicembre, ospite speciale Maria De Filippi

Questa sera, 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta una nuova puntata del GF Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nella Casa al momento sono rimasti: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Sonia Lorenzin.

Gf Vip 5 puntata 28 dicembre, ospite speciale Maria De Filippi

Inizia il programma. Alfonso comunica ai vip che da ieri sono stati distribuiti i primi vaccini contro il Covid 19 ed esplodono grida di gioia. Vediamo poi un filmato del Natale nella Casa.

Subito dopo Signorini si collega con Maria De Filippi, che è nello studio di Amici. La conduttrice è pronta per sorprendere i concorrenti del Gf e soprattutto Tommaso Zorzi. La De Filippi racconta di essere un’assidua spettatrice del programma, di non amare le nomination e di preferire invece le “storie umane”, i rapporti tra i vip.

“All’inizio Tommaso recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante, invece poi ho iniziato a guardarne altri aspetti. Vedevo i suoi occhi andare a destra e a sinistra e mi sembrava persino impaurito. Ha iniziato a farmi tenerezza nel senso buono della parola. Poi quando la mamma è venuta a trovarlo ho visto il pudore che aveva nel mostrare i suoi sentimenti. E’ uno di quelli che discute per fare la pace. Anche a me capita, se discuto è perchè stimo una persona, se no non discuto mai” – dice Maria, prima di fare la propria incursione “a distanza” nella Casa.

“No, io mi sento male. No Alfonso, mi sto sentendo male. E’ come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi” – esclama Tommaso appena compare il volto della De Filippi sul led. Zorzi aveva parlato di Maria, esprimendo il desiderio di lavorare al suo fianco: “Io per Maria farei le fotocopie o il caffè”.

Alfonso gli fa trovare in Casa proprio una fotocopiatrice. “Maria ti fotocopio tutto, dimmi quante. Imparo imparo” – risponde subito Tommaso mettendosi all’opera. Nonostante qualche difficoltà Zorzi porta a termine la missione con successo. “Spero sia un sogno perchè non ci riesco a credere” – chiosa.

Maria decide poi di “chiacchierare” con lui della sua famiglia, delle sue abitudini, del suo carattere: “Sono convinta ci sia una parte che ancora nessuno ha visto, che tieni ben nascosta e mascheri per paura che le persone capiscano i lati deboli e possano colpire. Sono convinta che questa tua fragilità sia una bella cosa. Mi sono fatta mandare la tua scheda. Ho scoperto che non ti fidi delle persone, ma che vorresti una proposta di matrimonio da manuale, quindi non ti fidi ma sei romantico. Non si può, bisogna fidarsi allora”. “Sono un inguaribile romantico” – confessa Tommy.

La De Filippi conferma poi di essere disposta ad offrire uno stage da “fotocopiatore” a Zorzi. Prima di congedarsi gli regala un consiglio: “Fai vedere come sei fatto realmente. Cerca di stare sereno”.

Rientrato in casa, Tommaso non può rivelare nulla ai suoi compagni, ma si mostra visibilmente emozionato. “Mi sto sentendo male, non potete capire” – afferma.

Maria si collega anche con gli altri “vipponi” e saluta alcuni di loro, resi noti dalle sue trasmissioni (Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola). La De Filippi conforta Zelletta, contrariato dal biglietto di auguri e dal regalo di Natale ricevuti dalla fidanzata Natalia. I due si sono innamorati a Uomini e donne e Maria li conosce molto bene entrambi. Andrea sta soffrendo molto per il gesto di Natalia, ciò che non sa è che in questo momento la ragazza è nella Mistery Room.

“Penso che sia stato un gesto di rabbia, impulsivo. Penso che Natalia sia innamorata di me” – commenta Andrea.

Alfonso chiede a Sonia se ritiene possibile che Natalia sia gelosa di lei e del rapporto che ha con Zelletta. “Spero veramente di no perchè io prendo la porta ed esco. A questa cosa non ci sto eh, ma che scherziamo” – afferma la Lorenzin.

Andrea incontra Natalia. “Non è Sonia amore, non è Sonia. Mi dispiace se ho rovinato il tuo Natale, ho sottovalutato la diversa percezione e sensibilità che si ha qui dentro rispetto a fuori. Volevo darti qualcosa di me, regalandoti il mio elastico, il mio profumo e la scatola del mio anello. Il biglietto è stato senz’altro troppo conciso, ma purtroppo quello era lo spazio che mi era stato concesso. Renditi conto che da sola fuori per me non è facile. Quattro mesi sono tanti, ti ho sempre sostenuto” – dice Natalia piangendo. “Perchè sei folle così? Di cosa ti preoccupi?” – le risponde Andrea.

Natalia spiega di aver provato disagio nell’aver visto Andrea fare complimenti ed avvicinarsi ad alcune delle coinquiline. Viene mostrato un confessionale in cui Dayane accusa Natalia di aver tradito il fidanzato la scorsa estate a Capri. “So dove è stata Natalia la scorsa estate, so con chi ha dormito, so tutto” – commenta Andrea.