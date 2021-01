MasterChef Italia 10: Irish contro i giudici, Sedighe «basta con la cucina»

Sono stati Irish e Sedighe i due concorrenti eliminati da MasterChef Italia 10 nella quarta puntata del cooking show in onda su Sky Uno.

Irish non aveva superato l’Invention Test e Sedighe aveva giocato male le sue carte allo Skill Test. Sono entrati a far parte così ambedue di un trio di concorrenti che avevano realizzato i piatti peggiori. In ordine erano Sedighe, Irish e Ilda. Alla fine Ilda è stata salvata.

Abbiamo raggiunto telefonicamente i due concorrenti eliminati dal cooking show. Ecco le loro dichiarazioni.

MasterChef Italia 10: intervista ad Irish e Sedighe

Ve l’aspettavate di essere eliminati?

Irish: «Assolutamente no. Nelle puntate precedenti ho vinto due prove consecutivamente. Sono una persona dotata di autostima e per me MasterChef ha significato uno spartiacque. Credo di non aver meritato il giudizio severo dei giudici. Inoltre credevo di poter vivere un clima più rilassato e sereno. Ma lo stress influisce molto».

Sedighe: «Io invece mi aspettavo di uscire, ma non così presto. Non ho avuto il tempo di dimostrare chi sono. E se potessi rifare il piatto preparato allo Skill Test forse sarei più tranquilla. Ero talmente nervosa da non riuscire a concentrarmi. Inoltre preparerei un piatto più semplice, ad esempio le crespelle».

Che ha significato per voi entrare nella triade dei peggiori?

Irish: «Sinceramente non posso parlare di ingiustizia. Ma non credevo che fossi tra i peggiori. Non hanno tenuto conto del mio errore, che probabilmente avrebbero potuto anche essere perdonato visto il mio passato».

Sedighe: «Io non pensavo al finale. Però sinceramente speravo di rimanere qualche puntata in più. In ogni caso ho vissuto all’interno della cucina ogni momento assaporandolo al massimo proprio come faccio nella vita».

Dunque siete in contrasto con il verdetto dei giudici…

Irish: «Sicuramente sì. Io ho lavorato in maniera corretta. Non sarò mai d’accordo col giudizio che mi è stato dato. Certo si può sbagliare, ma trovo le parole che mi sono state rivolte eticamente scorrette».

Sedighe: «Alla fine io ho accettato il verdetto. Probabilmente ho commesso degli errori, ma non me ne sono accorta e non ho nulla da rimproverarmi».

Chi credete che vinca?

Irish: «Forse è ancora troppo presto, però credo che Antonio sia molto preparato, informato e soprattutto ama molto la cucina. lo considero un potenziale vincitore».

Sedighe: «Anche io sono d’accordo e faccio il tifo per Antonio».

Quale sarà il vostro futuro dopo MasterChef Italia 10?

Irish: «Io continuerò ad essere nel mondo della cucina. Amo molto tutto dell’haute cuisine internazionale. Però questi elementi devono essere miscelati con i sapori di casa. Ed è proprio questa la caratteristica che io cerco nei ristoranti da me visitati».

Sedighe: «Io invece sto riprendendo la mia prima attività di autrice e regista di cortometraggi. La mia passione è stata sempre raccontare le storie delle persone. Certo continuerò ancora a cucinare, ma difficilmente la cucina diventerà per me una professione. Continuerò a preparare ricette per passione come una cuoca amatoriale, ma non ho più velleità di partecipare ad altri programmi».

