Stasera in tv 11 gennaio 2021. Rai 1 trasmette il programma condotto da Beppe Fiorello Penso che un sogno così. Rai 3 propone le indagini settimanali di Report. Su Canale 5 prosegue poi l’avventura dei “vipponi” del GF Vip 5. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera su tutte le reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 11 gennaio 2021 – Programmi Rai

Rai 1 alle 21.25 manda in onda Penso che un sogno così, con Giuseppe Fiorello. Tanti gli ospiti che partecipano alla narrazione quasi teatrale di Beppe Fiorello, fra cui suo fratello, Rosario. Fiorello ripercorre la sua vita e il rapporto con suo padre cantando le più note canzoni di Domenico Modugno. Del resto, come ha ribadito alla conferenza stampa di anticipazione dello show, “Mio padre e Domenico Modugno si somigliavano moltissimo, persino nell’aspetto”.

Su Rai 2 alle 21.20 è proposto L’uomo sul treno – The Commuter. Un film Thriller del 2018 con Liam Neeson, Vera Farmiga e Patrick Wilson, che racconta di Michael MacCauley, ex poliziotto, divenuto ora un semplice pendolare. Un giorno, disgraziatamente, perde il lavoro, ma sulla strada di casa incontra una donna che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione.

Poi, Rai 3 trasmette dalle 21.20 le nuove indagini di Report, il programma di giornalismo investigativo diretto da Sigfrido Ranucci. Questa sera, 11 gennaio 2021, Report ha indagato nel settore del gaming online, e degli Youtuber in particolare. Ma non solo. Recentemente, la piattaforma Twitch, che permette ai creatori di contenuti di trasmettere video in diretta, ha subito un’impennata tanto nel numero di fruitori che di “Twitcher“. La domanda che Report si pone è: dati gli ingenti guadagni che è possibile ottenere lavorando come Twitcher e Youtuber. perchè l’erario italiano non è intervenuto per regolarizzare la loro professione?

Stasera in tv 11 gennaio 2021 – Programmi Mediaset

Rete 4 dalle 21.25 trasmette Quarta Repubblica, talk d’attualità politica, economica e di cronaca diretto da Nicola Porro. Ampio spazio della puntata è dedicato al piano di vaccinazione anti-Covid: come sta procedendo? Previsto anche il faccia a faccia tra Nicola Porro e Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e attuale presidente dell’Anica, l’associazione delle industrie cinematografiche. Sono presenti come ospiti anche Beatrice Lorenzin, Marco Cappato, Antonio Tajani, Guido Rasi; e poi Giordano Bruni Guerri, Suor Anna Monia Alfieri, Roberto Arditti e Daniele Capezzone.

Su Canale 5 dalle 21.45 continua il GF Vip 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato protratto fino al 26 febbraio.. Nella maxi nomination della puntata odierna, i telespettatori hanno potuto scegliere chi eliminare tra: Dayane Mello, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta. E ancora Mario Serpa, Rosalinda Cannavò, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zenga.

Italia 1 trasmette dalle 21.20 il film Mechanic: Resurrection. La pellicola di genere action del 2016 segue le gesta criminali di Arthur Bishop, sicario esperto nel camuffare come semplici incidenti, fatti di sangue. Nonostante abbia deciso di smettere da tempo, viene ricattato, e costretto a eseguire un ultimo omicidio.

I programmi La7, TV8 e NOVE

Su La 7 è in onda alle 21.15 Witness-Il testimone, film thriller con protagonista John Book (Harrison Ford). John è un ispettore di polizia incaricato di proteggere Rachel Lapp e suo figlio, due Amish che hanno assistito per caso a un brutale omicidio. Quando John si rende conto che i suoi superiori sono corrotti, scappa rifugiandosi nella comunità Amish dalla quale madre e figlio provengono.

Continua su TV8 alle 21.30 Das Boot, nello specifico con Episodio 5, intitolato Ammutinamento, e 6, dal titolo Eroi, della Stagione 1. La serie TV è ambientata nel 1942 sul Sottomarino tedesco U 612, in missione nelle acque nemiche di La Rochelle, in Francia.

Infine, su NOVE 21.25 va in onda Fantozzi contro tutti, film di e con Paolo Villaggio. Lo sfortunato ma caparbio ragionier Ugo Fantozzi è divenuto lo specchio della società italiana di un’epoca ormai passata, raccontata con vicissitudini paradossali. Fantozzi contro tutti è il terzo film della serie con Paolo Villaggio.

Stasera in tv 11 gennaio 2021 – i film in onda su Sky Cinema

Sky Cinema Canale 301 propone il film Action-Fantasy Il Re Scorpione. Nato come Spin Off della serie La Mummia, racconta la vita e le gesta del temibile Re Scorpione. Guerriero formidabile, forte condottiero, Il Re Scorpione (Dwayne “The Rock” Johnson) guida le sue truppe senza pietà o indecisioni. Lascia dietro di sé solo morte e distruzione.

Sky Cinema Canale 306 trasmette il film adatto a tutta la famiglia Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet. Il film è la trasposizione cinematografica del romanzo Le mappe dei miei sogni (il cui titolo originale è The Selected Works of T.S. Spivet) di Reif Larsen. T.S. Spivet è un bambino prodigio di una “normale” famiglia americana. Quando il suo gemello Layton muore in seguito a una fucilata partita per errore, la famiglia di Spivet ritiene il ragazzo responsabile dell’accaduto. Così, al giovane non resta che mettersi in viaggio, e andarsene.