Sanremo 2021 resta confermato, parola di Amadeus e Fiorello

Il Festival di Sanremo 2021 sembra essere confermato finalmente su Rai 1. Si terrà nelle date previste dal 2 al 6 marzo 2021. Ne danno conferma Amadeus, direttore artistico della settantunesima edizione, e Rosario Fiorello, co-conduttore e amico di lunga data di Amadeus. E’ accaduto nella puntata di Che tempo che fa di domenica 24 gennaio 2021, quando Amadeus e Rosario Fiorello sono intervenuti per festeggiare il compleanno di Vincenzo Mollica, che sarà il prossimo 27 gennaio.

Sanremo 2021 confermato, l’intervento a Che tempo che fa

Nel corso dell’intervento dei due conduttori a Che tempo che fa, Amadeus e Fiorello hanno confermato che il Festival della canzone italiana avrà luogo come stabilito. Anche le date non sono cambiate.

“Il 2021 sarà la fine della mia carriera, Amadeus mi porterà alla rovina.” ha affermato Fiorello. “Stamattina mi ha raccontato un fatto incredibile: pensa se prima di partire per Sanremo io mi dovessi ammalare. Ciò significa che tu dovrai condurre Sanremo da solo” scherza lo show-man. La corrispondenza telefonica fra il direttore artistico e Fiorello in questi ultimi mesi pare quindi essere stata proficua. “Mi chiamava per comunicarmi ogni idea che aveva. Prima la nave, poi voleva mettere tutti gli spettatori dentro una serra.” continua Fiorello.

Scherzando, ma non troppo, Amadeus risponde: “Sono un po’ ipocondriaco. Nonostante prenda tutte le precauzioni possibili, distanziamento, tamponi, vitamine, vado sempre a lavoro sperando che mi vada bene. Allora ho pensato, e poi ho detto a Fiorello al telefono: pensa se mi ammalo prima di partire”.

Un balconcino con schermo per un Vincenzo Mollica “a distanza”?

Tra una gag e l’altra apprendiamo altre informazioni sul Festival di Sanremo 2021. La prima è sul pubblico e le scale.

“Ci saranno il pubblico e le scale?” chiede Fazio ad Amadeus. “Il pubblico non si sa, le scale ci sono, ma a distanza” dice Fiorello. Si scherza, ma non troppo, anche sulla durata delle puntate del Festival, che negli ultimi anni si sono prolungate sempre di più. “Amadeus vorrebbe gestire un Sanremo perpetuo, magari dando la linea a Uno Mattina. Ma pensate a chi si deve esibire per ultimo: lo devono svegliare per andare sul palco.” afferma Fiorello.

In collegamento durante l’intervento di Amadeus e Fiorello c’è anche Vincenzo Mollica, giornalista Rai che storicamente ha presenziato a tutte le edizioni dal suo “balconcino“.

Durante la settantesima edizione, ovvero lo scorso anno, Mollica aveva annunciato, fra gli applausi del pubblico, la volontà di andare in pensione. Ma Fiorello non è d’accordo. Così, lancia una proposta per Amadeus, apparentemente scherzando, ma chissà quanto. “Potremmo mettere uno schermo fisso sul balconcino, per far intervenire Mollica quando vuole anche a distanza” propone lo show man.

Sanremo 2021, le partner di Amadeus

Inoltre Amadeus conferma che sul palcoscenico dell’Ariston fra le presenze femminili ci saranno Elodie e Matilda de Angelis. Ribadisce inoltre che sarà un Festival storicamente diverso dalle edizioni del passato. Ed avrà un obiettivo solidale. Si renderà promotore di una campagna a favore delle vaccinazioni. Rendendo così anche un tributo al difficile periodo in cui stiamo ancora vivendo.

Infine un’ultima osservazione-provocazione di Rosario Fiorello riguardo il pubblico “Stiamo pensando di avere lo stesso pubblico di C’è posta per te.” in riferimento al distanziamento effettuato fra le persone in studio del noto show di Canale 5.