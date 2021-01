Stasera in Tv lunedì 25 gennaio 2021, I programmi in onda

Stasera in Tv lunedì 25 gennaio 2021. Su Rete 4 Nicola Porro conduce una nuova puntata di Quarta Repubblica. Cine 34, invece, trasmette il film drammatico La vita è bella con Roberto Benigni.

Stasera in Tv lunedì 25 gennaio 2021 Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda la prima puntata della fiction Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Il titolo è Il senso del dolore. Luigi Ricciardi è il commissario della Regia Questura nella Napoli degli anni Trenta. L’uomo ha ereditato dalla madre un dono di cui nessuno è a conoscenza. Riesce a vedere il fantasma delle persone decedute in modo violento e a risalire al loro ultimo pensiero.

Su Rai 2, alle 21.05, è previsto il telefilm NCIS con Mark Harmon. Il fratello di un marine uccide un’infermiera e ferisce 12 persone in un ospedale militare. Gibbs e la sua squadra si occupano dell’accaduto e scoprono che l’attentato è legato ad un altro caso su cui stanno lavorando.

Rai 3, alle 21.25, trasmette una nuova puntata di Report. Sigfrido Ranucci e la sua squadra, attraverso le loro inchieste, si occupano del vaccino anti Covid, della mobilità urbana. Ma anche dell’ IMAIE (Istituto per la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori).

Stasera in Tv lunedì 25 gennaio 2021 Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il programma di approfondimento Quarta Repubblica. Nicola Porro si occupa della richiesta di aiuto dei commercianti, delle opere pubbliche ancora ferme, della corsa agli stranieri per comprare gli alberghi italiani a prezzi stracciati. Tra gli ospiti della puntata: il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ed il Presidente dell’Aifa Giorgio Palù.

Canale 5, alle 21.25, trasmette una nuova puntata del GF Vip 5 con Alfonso Signorini. Il conduttore si occupa, come di consueto, delle dinamiche che avvengono nella Casa di Cinecittà. Il televoto è attualmente aperto tra Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Dayane Mello. La più votata verrà eletta come prima finalista.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda azione del 2012, Safe con Jason Statham. L’agente speciale Luke Wright vive in solitudine dopo che un boss russo ha sterminato la sua famiglia. Un giorno gli viene affidato il compito di proteggere una ragazzina cinese. E’ un genio della matematica e conosce un sofisticato codice che russi e cinesi vogliono decifrare.

Stasera in Tv programmi La7, Nove

La7, alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 1996, Schegge di Paura con Richard Gere. L’avvocato Martin Vail sceglie solo i casi con maggiore profitto economico. L’ultimo riguarda la vicenda di un chierichetto che ha ucciso con 79 coltellate l’arcivescovo di Chicago.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2014, Ma tu di che segno 6? di Gigi Proietti. Il film racconta cinque vicende comiche legate alle profezie astrali. Un poliziotto troppo protettivo nei confronti della figlia, un uomo che finisce in prigione dopo aver picchiato il segretario del Papa. E ancora un commesso che inizia una relazione con una collega che non ama, un avvocato che perde la memoria, un astrologo che aiuta un amico a conquistare la vicina di casa.

I film stasera su Iris, Cine 34

Iris, alle 21.00, trasmette il film biografico del 1993, Dragon- La storia di Bruce Lee con Jason Scott Lee. La pellicola ripercorre la carriera di Bruce Lee. Nato a San Francisco ma cresciuto ad Hong Kong si avvicina ben presto al kung fu. Dopo aver insegnato arti marziali, diventa attore e raggiunge la celebrità.

Su Cine 34, alle 21.10, è previsto il film drammatico del 1997, La vita è bella con Roberto Benigni. Seconda Guerra Mondiale. L’ebreo Guido, la moglie Dora e il figlio Giosué vengono deportati in un lager in Germania. Il padre per proteggere il bambino dagli orrori del campo di concentramento immagina di partecipare assieme a lui ad un gioco.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2018, Ready player one con Tye Sheridan. Nel 2045 James Halliday ha creato l’universo OASIS che sta per diventare l’unico rifugio dell’umanità perché il mondo è al collasso. Alla sua morte, l’inventore lascia tutto in eredità ad un ragazzo in grado di vincere una caccia al tesoro.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2010, Amore a mille…miglia con Justin Long. Erin si trova a New York per trascorrere le vacanze ed incontra Garrett, di cui si innamora. Quando torna a San Francisco si rende conto di non poter più fare a meno di lui. E decidono di iniziare una relazione a distanza.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 1980, Zucchero miele e peperoncino con Edwige Fenech. La pellicola, divisa in episodi, racconta le vicissitudini di tre protagonisti che sono in tribunale per deporre la propria testimonianza.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2020, Nonno questa volta è guerra con Robert De Niro. Nonno Ed si trasferisce nella stanza del nipotino di 10 anni. Ma il bambino farà di tutto per cacciare l’intruso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2019, La sfida delle mogli con Kristin Scott Thomas. Quando il marito di Kate parte per il fronte, la donna decide di fondare un coro femminile chiamato Military Wives Choir. Anche le sue colleghe sono mogli di altri soldati.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2019, Pupazzi alla riscossa. Uglyville è una cittadina allegra dove non conta la bellezza esteriore ma la stravaganza. Un giorno però un gruppo di amici decide di allontanarsi per raggiungere la città di Perfezione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film fantascienza del 2009, Il mondo dei replicanti con Bruce Willis. In futuro imprecisato gli uomini prediligono farsi sostituire dalle loro copie artificiali. Un giorno l’agente Greek deve occuparsi dell’omicidio del figlio di Lionel Canter, l’inventore dei replicanti.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2019 Krypto con Beau Knapp. All’agente Martin viene affidato il compito di indagare sul riciclaggio di denaro sporco. Per farlo entrerà in contatto molti contabili corrotti.