Sanremo 2021 pubblico assente: la scelta definitiva della Rai

Sanremo 2021 sarà senza pubblico. Questa è la decisione definitiva della Rai, comunicata attraverso una nota stampa che non ha lasciato più spazio alle indecisioni ed ai dubbi.

Sanremo 2021 senza pubblico: la decisione

Come già ci si aspettava, le poltrone rosse del Teatro Ariston saranno rigorosamente vuote. Non solo ma ci sono anche altre limitazioni che dovranno essere osservate nel tentativo di contrastare la pandemia da Covid.

Dunque dal 2 al 6 marzo la kermesse canora sanremese sarà senza pubblico. Eliminati anche tutti gli eventi esterni ed i programmi collegati al Festival. Sono questi i punti principali contenuti nel protocollo organizzativo sanitario che la Rai ha presentato al CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sulle modalità del prossimo Festival di Sanremo.

Ecco le direttive dell’azienda

Dopo lunghe discussioni effettuate tra i vertici di viale Mazzini con il direttore artistico e conduttore Amadeus, finalmente i telespettatori italiani sanno che assisteranno ad un Festival differente dal solito.

Amadeus e Fiorello hanno dovuto rinunciare ai loro progetti. E negli ultimi tempi ce ne erano parecchi. Ricordiamo la nave crociera con il pubblico in quarantena e l’ipotesi dei figuranti legati tra di loro da un rapporto familiare. Niente di tutto questo. I vertici Rai hanno dato disposizioni al direttore artistico di preparare un Festival che comprenda idee creative compatibili con l’assenza di pubblico in studio. Non solo ma la pandemia lascia nelle proprie sedi anche tutti i programmi che gli scorsi anni si trasferivano a Sanremo per raccontare il Festival in tutti i particolari. Ricordiamo ad esempio UnoMattina, La vita in diretta, Domenica In.

Quest’anno invece tutto si svolge all’interno degli studi televisivi e non sono previste neanche manifestazioni esterne nei dintorni del Teatro Ariston.

Sanremo 2021 sarà trattato come un regolare programma televisivo. Lo impongono le restrizioni necessarie per il contenimento del Covid. Ma nello stesso tempo si può realizzare un Festival in sicurezza, dotato di un grande appeal sul pubblico proprio per la particolarità dell’edizione ai nastri di partenza.

Fedez e Francesca Michielin l’esposto del CODACONS

Novità anche per Fedez e Francesca Michielin. Il loro brano che doveva essere escluso dal Festival, è rimasto invece in gara su disposizioni dell’azienda di viale Mazzini. Ricordiamo che Fedez aveva pubblicato su Instagram, per errore, una parte della canzone destinata al prossimo Festival. Appena se n’è accorto ha rimosso repentinamente il video che oramai aveva già fatto il giro del web. Il CODACONS ribadisce che “il brano di Fedez non può essere considerato inedito e deve essere escluso dalla gara perché è stato ascoltato da milioni di utenti dopo la pubblicazione del brano avvenuta sia sul web che sui social network. Questa situazione è in netto contrasto con il regolamento della kermesse canora”.

Queste le parole del CODACONS. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi. Ma ci si aspetta che la Rai non risponda ed abbia definitivamente archiviato il caso.