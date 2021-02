È ufficiale, le date del Festival di Sanremo sono state confermate dal 2 al 6 marzo 2021. La Rai aveva presentato un protocollo di 75 pagine in cui aveva descritto tutte le regole per blindare il Teatro Ariston in occasione della kermesse canora.

Finalmente il protocollo ha ottenuto il parere favorevole del CTS (Comitato Tecnico Scientifico).

Le regole da seguire sono ferree e prevedono accessi e percorsi diversificati per il cast, gli artisti e gli orchestrali. Sono previste inoltre regole stringenti per i cantanti che si esibiscono e, per ogni area dell’Ariston, è stato stabilito un tetto massimo di affollamento. Inoltre per tutti coloro che lavorano alla kermesse sono previsti tamponi ogni 72 ore. E questa regola vale anche per coloro che entrano al Teatro Ariston per qualsiasi motivo.

Previsti inoltre l’obbligo assoluto di indossare la mascherina FPP2, l’uso dei guanti e di rispettare le abituali norme di distanziamento e di igiene. In particolare sul palcoscenico bisogna stare a due metri di distanza. Tale distanza scende ad un metro e mezzo per gli orchestrali. Unica eccezione alla mascherina è per i conduttori, per il cast e per eventuali ospiti durante la diretta. Bisogna sempre però rispettare il distanziamento.

Nel corso di ognuna delle cinque serate è prevista la sanificazione di microfoni appartenenti ai cantanti e ai coristi e di tutti gli oggetti che possono arrivare sul palcoscenico. Inoltre Amadeus, Fiorello e le co-conduttrici, con il cast e i cantanti in gara, non saranno presenti tutti insieme sul palcoscenico. Entrano singolarmente dal camerino al backstage. E per le protagoniste femminili è consentito l’uso della mascherina chirurgica per evitare di danneggiare il trucco. Chi è senza mascherina dovrà mantenere la distanza di un metro e mezzo.

Ognuno dei 60 orchestrali avrà un camerino dedicato al piano roof del Teatro Ariston. Soltanto quando gli orchestrali sono in postazione potranno togliere la mascherina.

Che succede in caso di positività al Covid?

Per quanto riguarda la Sala Stampa è prevista all’esterno del teatro. I giornalisti però potranno assistere contingentati alle prove generali. Il massimo consentito è di 100 giornalisti tutti distanziati e con la mascherina FPP2 e con i guanti.

Altra novità è che i premi non vengono consegnati in manualmente. Ma sono appoggiati su carrelli che vengono di volta in volta igienizzati.

Se qualcuno presentasse i sintomi del Covid verrà messo immediatamente in isolamento e sottoposto a tutti gli approfondimenti medici. Se un artista risulta positivo dovrà affrontare la quarantena con tutto il proprio entourage. Bisogna però capire se l’artista eventualmente trovato positivo sarà eliminato dalla gara o meno.

Le cinque serate del Festival vanno in onda dalle 20:40 alle 1:30 di notte per un totale di ben cinque ore consecutive di diretta, intervallate soltanto dai numerosissimi spazi pubblicitari.

L’intervento di Amadeus al Tg1

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 è intervenuto in collegamento durante il Tg1. Ha parlato soprattutto di un Festival che deve rappresentare la ripartenza della gara canora amata da tutti gli italiani. “Non bisogna fermare la musica, stiamo organizzando un festival in tutta sicurezza e vedrete che sarà uno spettacolo unico proprio per le modalità con cui lo stiamo realizzando. Io sono sicuro che Fiorello è già a Sanremo e sta già organizzando gag e sketch all’altezza della sua grande vena creativa“.