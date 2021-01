Che tempo che fa torna questa sera, 24 gennaio 2021 su Rai 3. Si inizia con l’anteprima dalle 20.00 alle 21.00 , poi con la puntata vera e propria. Infine, il consueto “tavolo” con gli ospiti fissi Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Inoltre, stasera sono presenti al tavolo anche Stefano De Martino, Orietta Berti e i conduttori di Radio2 Social Club: Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

A poco più di un mese dal Festival di Sanremo, previsto dal 2 al 6 marzo 2021, Amadeus e Fiorello sono gli ospiti della puntata. Fra gli altri argomenti previsti l’emergenza Covid. Fazio ne parla con il virologo Roberto Burioni, con il responsabile della strategia per i vaccini presso l’Ema Marco Cavaleri, e con Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia in corso.

Quindi, si discute di sport, in particolare di calcio, con Franco e Beppe Baresi, calciatori in attività dal 1970 al 1990. E ancora, in occasione della Giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio, Walter Veltroni è ospite del salotto di Che tempo che fa. Veltroni ha recentemente scritto un libro a tema Shoah, intitolato “Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz”.

Infine, sono presenti come ospiti del talk show anche Vincenzo Mollica, Carlo Cottarelli; Paolo Mieli, Sigfrido Ranucci. E ancora Antonio Monda,Giovanna Botteri e Antonio di Bella, corrispondente Rai dagli Stati Uniti. Con Mollica, in particolare, Fazio vuole idealmente iniziare i festeggiamenti per il compleanno del giornalista Rai, nato il 27 gennaio.

Che tempo che fa 24 gennaio, l’anteprima

Che tempo che fa inizia con le opinioni di Giovanna Botteri, Antonio Di Bella, Antonio Monda, tutti in collegamento, e il giornalista Roberto Saviano, ospite in studio, riguardo le vicende correlate con le Elezioni USA. La cerimonia di insediamento, quella andata a buon fine, ha colpito tutti gli intervenuti positivamente, d’accordo sul fatto che negli States siano abilissimi a “celebrare” simili eventi.

Si parla poi anche di Larry King, celebre host di talk show, conduttore televisivo e radiofonico Americano. King è deceduto il 24 gennaio 2021.

Un altro argomento “caldo” riguarda un dato inquietante messo in rilievo, fra gli altri, da Saviano in un articolo recente. I reati di usura stanno diventando più frequenti, diversi dal passato. Spesso, racconta Saviano, ci sono impiegati di Banca collusi con la mafia che fanno da tramite, per rassicurare inizialmente gli imprenditori in difficoltà che si rivolgono ai “cravattari“. Al proposito si collega poi anche Sigfrido Ranucci, conduttore di Report.

Che tempo che fa 24 gennaio, la diretta

Inizia il programma, e in collegamento arriva Paolo Mieli. In studio, invece, c’è l’economista Carlo Cottarelli. Con loro Fazio parla della recente crisi di Governo, e delle prospettive future in vista dei fondi europei. Cottarelli sostiene che in seguito all’intervento di Renzi il piano recovery sia stato migliorato.

“Se Conte fondasse un suo partito per mettersi in concorrenza con il PD le cose sarebbero diverse. Non penso che sia facile un riavvicinamento a Renzi, lui ha fondato un partito e si è proposto come il Macron italiano.” commenta Mieli.

Poi, Fazio chiede a Mieli quali siano gli scenari più probabili in seguito alla Crisi di Governo attuale. Mieli risponde che il meno probabile, ma il più semplice, è che Conte abbia una lista di deputati (in gergo tecnico un “coniglio”) che potrebbero sostenere la fiducia al Governo. Altrimenti, non si arriverà alle elezioni, ma si definirà un nuovo Premier e un nuovo scenario di Governo.

L’emergenza Covid con Roberto Burioni e Walter Ricciardi

“E’ molto grave che ci siano stati i tagli di produzione del vaccino. Peraltro senza spiegazione” afferma subito Roberto Burioni, in studio per parlare con il conduttore e con Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della salute, dell’attuale situazione Covid. Secondo Ricciardi sarebbe meglio tornare ad effettuare un lockdown nazionale, che risulterebbe molto più efficace dell’attuale soluzione optata dal Governo. “Lo stop and go è uno stillicidio per salute, economia e psicologia dei cittadini” prosegue Ricciardi. Il rischio, fa notare Fazio, è anche che tramite norme “a singhiozzo” si perda credibilità.

Ricciardi non è d’accordo con il CTS su molti fronti, fra cui la riapertura delle scuole. “La variante inglese si diffonde in Nord Europa proprio a partire dalle scuole, ed è più infettiva, contagiosa e letale. Dobbiamo essere attenti e fare le cose nel modo giusto.” dichiara. Burioni è d’accordo. “Un virus più contagioso, anche non fosse più letale, è comunque molto più pericoloso e temibile” afferma Burioni.

INfine, Ricciardi e Burioni rispondono a una domanda di Fazio: chi è guarito dal Covid deve vaccinarsi? Per ora, risponde Ricciardi, l’Aifa dichiara di no. Burioni è più cauto: “La scelta è al buio, non abbiamo ancora i dati per dirlo con certezza” risponde.

Interrotto il collegamento con Ricciardi, parte quello con Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini e rappresentante dell’EMA (European Medicines Agency). Cavaleri è positivo sui futuri approvvigionamenti di vaccini, anche “altri” dai noti Pfizer. “Ci sono altri vaccini in sviluppo che hanno iniziato o stanno iniziando la fase 3 di sperimentazione. Altri, interessanti, sono più indietro.” conferma Cavaleri.