L’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama rilascia un’intervista esclusiva a Fabio Fazio domenica 7 febbraio 2021, nel corso della trasmissione Che tempo che fa; l’appuntamento è alle 20.00 su Rai 3. Il quarantaquattresimo Presidente U.S.A. presenta la sua autobiografia. Si intitola Una terra promessa, ed è edita in Italia da Garzanti.

Che tempo che fa Barack Obama, la prima intervista rilasciata in Italia

Barack Obama è insignito anche del Premio Nobel per la Pace nel 2009 in seguito ai “suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”; tuttavia, non aveva mai rilasciato prima d’ora un’intervista unicamente destinata alla TV italiana. In seguito alla pubblicazione in Italia della sua ultima autobiografia, Una terra promessa, Fabio Fazio ha ottenuto la presenza in collegamento dell’ex Presidente Obama.

La pubblicazione di Una terra promessa è avvenuta in contemporanea mondiale e tradotta in 26 lingue. Solo nello Stivale, dove Garzanti l’ha pubblicata a novembre 2020, ha già venduto oltre 120.000 copie. Inoltre, è già giunta alla sua quarta edizione.

Nel libro Obama ripercorre tutta la sua vita, ricca di soddisfazioni, ma anche di sacrifici. Così, da giovane insicuro nei riguardi del futuro, Obama studia politica, e decide di impegnarsi per diventare una personalità in grado di fare la differenza. In Una terra promessa è anche possibile scoprire retroscena inediti su momenti chiave del suo mandato presidenziale, dall’investitura, e poi fino a maggio 2011.

Che tempo che fa Barack Obama, la situazione politica degli Stati Uniti

Nel corso dell’intervista, non è escluso che Obama riceva domande sugli argomenti più pressanti del nostro tormentato presente.

A partire dall’emergenza Coronavirus, esplosa in America sul finire del mandato dell’ex Presidente Donald Trump. Viene da chiedersi come Obama avrebbe affrontato una simile emergenza sanitaria; proprio lui che fece della riforma della sanità USA uno dei cavalli di battaglia della sua corsa alla presidenza.

E poi, le vicende più recenti dell’impeachment di Donald Trump e l’elezione di Joe Biden; nonchè il conseguente attacco dei sostenitori del presidente uscente Trump al Parlamento Americano. La gravità di un simile affronto a una delle democrazie simbolo della libertà di pensiero e di espressione nel mondo è incalcolabile. L’opinione dell’ex Presidente Obama potrebbe essere rivelata nel corso dell’intervista a Che tempo che fa.

Infine ultima, ma non per importanza, la scia di violenza conseguente la morte di George Floyd; di certo un altro evento segnante di un 2020 difficile, tanto negli USA quanto nel resto del mondo.

Tuttavia, nè la direzione Rai nè Fabio Fazio stesso hanno confermato o smentito gli argomenti dell’intervista. Ufficialmente, a Barack Obama sono rivolte solo domande che riguardano la sua autobiografia. Però, data l’esclusività della presenza nel piccolo schermo nazionale di una figura politica rilevante come Obama, sarebbe un peccato non cogliere l’occasione, e conoscere il suo punto di vista sui fatti sopra riportati.

Gli altri libri di Barack Obama

Non è la prima volta, che Obama si cimenta nella stesura di un libro. I suoi altri due manoscritti, intitolati I sogni di mio padre e L’audacia della speranza, rispettivamente del 2019 e del 2007, sono stati dei Best-Seller; tanto negli States, quanto nel resto del mondo.

Nel suo primo libro, L’audacia della speranza, scritto nel 2007, Obama si era concentrato principalmente sulle sue umili origini. Inoltre, aveva descritto le difficoltà incontrate nel corso di una fanciullezza e un’adolescenza trascorse viaggiando; nato da una madre del Kansas e un padre keniano, Obama ha avuto un patrigno indonesiano e ha vissuto la sua giovinezza tra Hawaii e Indonesia. Da queste premesse, nacque una riflessione dell’allora Presidente sui vantaggi e gli svantaggi di un mondo sempre più fortemente globalizzato.

In seguito, nel libro I sogni di mio padre, del 2019, Obama si fa più intimista. Tutto inizia con il racconto della sua visita in Kenya, per scopritore le radici, lontane dagli USA, della sua famiglia di origine. La riflessione che ne scaturisce ha trasceso l’argomento politico, e ha reso I sogni di mio padre un libro-racconto di Obama come uomo, più che Presidente degli Stati Uniti.

Gli altri ospiti di Che tempo che fa, 7 febbraio 2021

Oltre all’ex Presidente Barack Obama, fra gli ospiti di questa sera, 7 febbraio 2021, di Che tempo che fa figurano: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e il virologo Roberto Burioni. E poi il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e l’economista Carlo Cottarelli. Con loro Fazio parla dello stato attuale dell’emergenza Covid, di vaccini e della possibile riapertura dei centri sportivi.

Quindi, Renato Pozzetto e Pupi Avati, rispettivamente protagonista e regista del nuovo film Lei mi parla ancora, raccontano a Fazio l’esperienza sul set e promuovono la pellicola. Il film è tratto dall’omonimo libro del 2014 scritto da Giuseppe Sgarbi, un farmacista.

Inoltre, presenti come ospiti anche i giornalisti Massimo Giannini, il direttore de La Stampa; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa e Giovanna Botteri.

Chiudono la serata gli ospiti del “tavolo” di Che tempo che fa. Insieme a Fazio, al Mago Forrest, Nino Frassica e Gigi Marzullo parlano Orietta Berti, Paolo Rossi e Renato Pozzetto.