Stasera tutto è possibile diretta 9 febbraio: Tema A spasso nel tempo

Martedì 9 febbraio, alle 21.25, Rai 2 propone la quarta puntata di Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino.

Come sempre i protagonisti si cimentano in svariati giochi come Serenata step, Cookie Face, Speed Quiz e tanti altri. Ma non può mancare il gioco più amato del programma, ovvero La Stanza inclinata. Qui i partecipanti seguono il copione suggerito dal conduttore muovendosi su un pavimento obliquo a 22, 5 gradi.

Il tema scelto per la quarta puntata è “A spasso nel tempo”. Gli ospiti sono Peppe Iodice, l’influencer Cecilia Cantarano, e Stefano Pantano. Tornano Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Fatima Trotta e i Gemelli di Guidonia. Presenti anche Biagio izzo Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che propone l’imitazione di Barbara D’Urso.

Stasera tutto è possibile 9 febbraio, la diretta

Il conduttore introduce gli ospiti che prendono parte ai giochi della puntata del 9 febbraio. Il tema scelto è A spasso nel tempo e per tale ragione i protagonisti vengono accompagnati da personaggi che rispecchiano diverse epoche, partendo dal Duecento con Dante fino agli Anni Venti del Novecento con una ballerina di Charleston. Solo Peppe Iodice, invece, è accompagnato da una scimmia. Entra in scena anche Vincenzo De Lucia nel ruolo di Barbara D’Urso. L’imitatore viene, per parodia, illuminato da molti fari che rendono la sua immagine quasi bianca.

Izzo, Paolantoni, Lamborghini e Trotta partecipano a Stammi dietro dance. Come di consueto chi si trova davanti deve inventare una coreografia che gli altri devono imitare. Si alternano brani dedicati ai balli primitivi africani, il rondò veneziano, il charleston.

In Segui in labiale, Cecilia Cantarano indossa le cuffie e deve indovinare la frase suggerita da Izzo: Il gatto di Mao faceva miao. Fatima Trotta invece suggerisce a Peppe Iodice Date il pane al cane pazzo.

Stasera tutto è possibile 9 febbraio, La stanza inclinata

La prima Stanza inclinata ha per titolo Il supermercato del futuro. Elettra Lamborghini lavora come cassiera. Nel supermercato si vendono anche dei modelli di uomo surgelati, interpretati da Paolantoni e Giuliani. Entra la cliente Trotta che indossa i guanti per poter insacchettare frutta e verdura. La cassiera nell'attesa si lima le unghie. Fatima Trotta si avvicina poi alla cassa per pagare ma la Lamboghini fa uscire dal congelatore Giuliani perché deve sostenere un provino. La cliente non si fida e vuole controllare la data di scadenza. Dopodiché presenta alla cassiera la carta fedeltà, paga il conto e va via.

La seconda cliente Cecilia Cantarano, invece, sembra essere interessata al nonno Paolantoni. Ma è delusa dal prodotto e preferisce andarsene. L’ultima cliente, la casalinga Izzo, si lamenta per i prezzi troppo alti. Prima però di procedere con la spesa telefona ai famigliari per chiedere loro ciò che deve preparare per cena. Sarà lei a comprare il nonno Paolantoni. E dopo l’acquisto riceve in omaggio un lecca-lecca.

Decollo immediato, Serenata step, Elastic speed

Segue il gioco Decollo immediato al quale partecipano Elettra Lamborghini ed Antonio Giuliani. Devono trovare delle rime con le finali suggerite dal conduttore (Esempio: parole che fanno rima con -ino,-onte o -appo). Se non riescono ad indovinare, salgono sempre più in alto fino a quasi raggiungere il soffitto. Indossano, ovviamente, tutta l’attrezzatura di sicurezza necessaria.

Il gioco successivo è Serenata Step. I protagonisti devono improvvisare sulle melodie suggerite dalla trasmissione. Il protagonista è Napoleone Bonaparte, interpretato da Giuliani. Paolina (Fatima Trotta) non vuole che il fratello sposi una delle due arciduchesse che si sono presentate al suo capezzale (Elettra Lamborghini e Cecilia Cantarano). E’ convinta che le due donne siano interessate solo alla sua ricchezza. Ma Napoleone sceglie Elettra Lamborghini perché gli preparerà le polpette.

Si presenta poi Barbara D’urso con una delle sue celebri buste choc ma non ne svela il contenuto.

Izzo e Pantano prendono invece parte ad Elastic speed. Legati insieme da una fune elastica, devono raggiungere un divanetto sul quale far suonare il pulsante che indossano sul portano. E devono fornire al conduttore la domanda ipotetica che possa avere come risposta quella suggerita da De Martino.

Stasera tutto è possibile 9 febbraio, Rumori di mimo, Kill a Chill’, Step Challange

Elettra Lamborghini, Peppe Iodice ed Antonio Giuliani rappresentano la prima squadra a giocare a Rumori di mimo. Devono indovinare le immagini in sovrimpressione solo attraverso i suoni. Per evitare che possano suggerire con i gesti indossano dei sacchi blu che li tengono immobili dalle spalle ai piedi. Per loro ci sono i tuoni, lo sbadiglio, cantante lirica. Il secondo team è composto da Izzo, Cantarano e Pantano. Devono indovinare, tra gli altri, il treno, lo sbadiglio, le molle.

I Gemelli di Guidonia introducono il prossimo gioco Kill a Chill’. Biagio Izzo interpreta un dinosauro in estinzione e viene diretto da Paolatoni, che sarà regista e rumorista. Il dinosauro è molto spaventato perché sente tremare il terreno. Crede che sia un terremoto, invece si tratta di una pioggia di meteoriti che lo colpisce così violentemente da fargli perdere la vita.

Elettra Lamborghini e Francesco Paolantoni sono i protagonisti del gioco Step Challenge. In pochi minuti devono imparare e reinterpretare i passi della coreografia illustrata da due ballerine. La più agile è la Lamborghini. Ma Paolantoni rende il numero più divertente con la sua ironia.

Stasera tutto è possibile, gli altri giochi

Il prossimo gioco è Do re mi fa male. Partecipano Lamborghini e Giuliani nella squadra rossa, Trotta e Pantano nella blu. Indossando dei gonfiabili trasparenti in plastica, devono indovinare l’interprete delle canzoni che ascoltano. Ed arrivare fino al pulsante per prenotarsi e fornire la risposta corretta.

Segue Et Voilà dove Cantarano, Lamborghini e Iodice devono sfilare con un solo colpo la tovaglia facendo cadere a terra meno oggetti possibili. Stravince Elettra Lamborghini con 19 oggetti rimasti sul tavolo.

Nel gioco Dalla A alla Z i protagonisti devono mettere in scena uno sketch nel quale devono esordire con la lettera suggerita da De Martino. E’ il giorno del matrimonio di Paolantoni. Ma i suoi due migliori amici Izzo e Iodice cercano di fargli comprendere il grande errore che sta per compiere. Paolantoni è convinto della sua scelta e sposa lo stesso Elettra Lamborghini.

In Mimo senza fili Giuliani deve imparare il messaggio Chi nasce tondo non può morire quadrato. E deve passarlo a Fatima Trotta, Lamborghini, un ragazzo del pubblico, Izzo e Paolantoni. Biagio Izzo è l’unico che riesce ad indovinare la frase.

I Gemelli di Guidonia introducono Labbracadabra. Elettra Lamborghini indossa un divaricatore odontoiatrico e deve far campire a Paolantoni la frase Due pupi e una lupa. Cantarano invece suggerisce ad Izzo Lapilli su Pompei.

Stasera tutto è possibile Speed Quiz

Il prossimo gioco è Speed Quiz, nel quale i concorrenti devono dare tre risposte in 5 secondi. Iniziano Fatima Trotta e Peppe Iodice. Seguono poi Izzo, Cantarano, Lamborghini.

Alcuni dei quesiti proposti sono: Tre parole di quattro lettere, tre motivi per alzarsi presto, ter versi da uomo delle caverne. E ancora tre espressioni da Gioconda, tre favole, tre esclamazioni in latino maccheronico.

Stasera tutto è possibile 9 febbraio, la seconda Stanza Inclinata

La seconda Stanza Inclinata ha per titolo Il laboratorio del tempo. Paolantoni interpreta uno scienziato pazzo. Entra nel suo laboratorio ed indossa il camice e la parrucca da genio della Fisica. Vuole eliminare per sempre gli hamburger e gli hot dog in quanto detesta i fast food ed è un sostenitore dei cibi sani. Il suo assistente, Iodice, gli porta della pizza e del buon vino che lo mettono di buon umore. Dopo aver mangiato prepara del combustile che serve ad attivare la sua ultima invenzione: la macchina del tempo.

Il suo macchinario funziona ed appare dal 1492 Cristoforo Colombo (Antonio Giuliani), che assaggia per la prima volta un hot dog. Lo scienziato torna ancora più indietro nel tempo e viene raggiunto dall’uomo preistorico (Biagio Izzo). Anche lui scopre lo hot dog e lo porta con sé. Paolantoni ha cambiato la storia e l’hot dog è diventato famoso anche in Egitto. Arriva così Cleopatra (Elettra Lamborghini) con un carrello pieno di panini perché vuole venderli ai personaggi di varie epoche tra i quali D’Artagnan (Stefano Pantano) ed Anita Garibaldi (Fatima Trotta). Arriva in laboratorio anche la figlia dello scienziato (Cecilia Cantarano) che gli porta altri hot dog. Prima li odiava ma da quando ha cambiato la storia, ha iniziato ad amarli.