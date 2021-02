Stasera in tv martedì 16 febbraio 2021. La serata di Rai 1 propone il film Per sempre la mia ragazza. Su Rai 3 va in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer, mentre Le Iene tornano con la nuova edizione su Italia 1. La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 16 febbraio 2021 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda Per sempre la mia ragazza (Forever my girl). Il film romantico del 2018 è tratto dall’omonimo romanzo di Heidi McLaughlin. Ha come protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe, rispettivamente nel ruolo di Liam e Josie. Liam è un cantante di successo che torna nella città in cui è cresciuto. Qui rincontra Josie, la sua ex-ragazza che aveva lasciato all’altare.

Rai 2 trasmette alle 21.20 lo show Stasera tutto è possibile. Il varietà condotto da Stefano De Martino mette un gruppo di personaggi dello spettacolo di fronte ad una serie di prove divertenti. La puntata di stasera martedì 16 febbraio ha come tema la giungla. In qualità di ospiti Biagio Izzo, Andrea Delogu, Clementino e molti altri.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer. Stasera il focus del programma si concentra sulla formazione del nuovo governo Draghi e le relative scelte del premier.

Rai 4 trasmette alle 21.20 il film Il Primo Re. La pellicola del 2019 è diretta da Matteo Rovere ed interpretata da Alessio Lapice e Alessandro Borghi, rispettivamente nel ruolo di Romolo e Remo. La vicenda è ambientata nel 753 a.C., anno di fondazione di Roma, e rivisita il mito dei fratelli Romolo e Remo.

Rai 5 propone alle 21.15 la pellicola In nome di mia figlia (Au nom de ma fille). Il film del 2016 è diretto da Vincent Garenq, tratto da una storia vera: il caso Dieter Krombach. In seguito alla morte a causa di circostanze misteriose di Kalinka, appena quattordicenne, suo padre inizia ad indagare. Egli si convince che la responsabilità è da attribuire al patrigno, il dottor Krombach, il quale aveva sottoposto la ragazza a cure mediche peculiari.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Fuori dal coro. Il programma di attualità e approfondimento è condotto da Mario Giordano, in cui dà spazio alla voce di opinioni controcorrenti e “fuori dal coro.”

Canale 5 trasmette alle 21.00 l’attesissima partita di Champions League Barcellona – Paris Saint Germain.

Italia 1 propone alle 21.20 la nuova edizione de Le Iene Show. La conduzione di stasera martedì 16 febbraio è affidata, come in passato, ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalla Gialappa’s Band.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 l’appuntamento settimanale con diMartedì. Il talk show condotto da Giovanni Floris si occupa di politica e attualità, ma anche cultura, costume e società. Fissa la satira di Gene Gnocchi. Oggi si parla del nuovo governo Draghi.

Nove propone alle 21.25 The November Man. Il film del 2014 è diretto da Roger Donaldson ed interpretato da Pierce Brosnan. La pellicola è di genere thriller, e si ispira al romanzo There Are No Spies di Bill Granger (della serie November Man). La quiete di Peter Deveraux, ex uomo di punta dell’Intelligence americana, è interrotta dall’offerta di un’ultima missione. L’obbiettivo è proteggere un testimone importante.

Real Time trasmette alle 21.20 un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Flavio Montrucchio segue stasera 16 febbraio l’appuntamento al buio di due persone che si incontrano per la prima volta in un ristorante della Capitale. Nel caso ci sia affinità tra i protagonisti della puntata, la conoscenza continuerà lontano dalla telecamera.

Rai Movie, La 5, Iris

Rai Movie propone alle 21.10 il film Demolition – Amare e vivere. La pellicola del 2015 è diretta da Jean-Marc Vallée ed interpretata da Jake Gyllenhaal. L’attore ricopre il ruolo di uomo di successo che perde improvvisamente la giovane moglie.

La 5 trasmette alle 21.10 la replica del Grande Fratello Vip. L’eliminazione di uno dei concorrenti della 5° edizione del GF è andata in onda lunedì 15 febbraio.

Su Iris alle 21.00 va in onda il film Quel treno per Yuma. La pellicola del 2007 ha come protagonisti Russell Crowe e Christian Bale, i quali interpretano rispettivamente il fuorilegge Ben Wade e il veterano della guerra civile Dan Evans. Quest’ultimo accetta un’offerta in denaro per scortare il criminale in una città vicina. Il loro rapporto conflittuale si trasformerà inaspettatamente in un rispetto reciproco.

Stasera in tv martedì 16 febbraio 2021 – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno alle 21.15 va in onda The Kingdom. Il film action del 2007 è diretto da Peter Berg. Jamie Foxx interpreta l’Agente Speciale dell’FBI Ronald Fleury, il quale ha il compito di assemblare un gruppo per scovare i responsabili di un attacco terroristico.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Dragon Trainer 2. Il film d’animazione del 2014 è il 2º capitolo della trilogia. Ha come protagonisti il vichingo Hiccup e il suo fidato compagno, il drago Sdentato – nonché il suo migliore amico. Hiccup, ormai ventenne, viene spinto dal padre Stoick a succedergli come capo del villaggio, ma il ragazzo non si sente pronto.

Sky Cinema Collection propone alle 21:15 Bird. Il canale Sky è dedicato per una settimana a Clint Eastwood. Il film Bird è infatti prodotto e diretto da Eastwood stesso, tributo alla vita e alla musica jazz del sassofonista Charlie “Bird” Parker.