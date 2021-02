Giusina in cucina La Sicilia a tavola dal 6 marzo su Food Network

Stasera in tv 22 febbraio 2021. La serata di Rai 1 propone la quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Su Rai 3 va in onda PresaDiretta con Riccardo Iacona, mentre l’appuntamento con il GF Vip 5 è su Canale 5.

La programmazione, nel dettaglio, di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 22 febbraio 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Stasera il quinto episodio della fiction – intitolato “Vipera.” La puntata è ambientata a Napoli, durante le festività della Pasqua.

Nella casa di tolleranza Paradiso viene ritrovato il corpo senza vita di una prostituta, chiamata Vipera. Il Commissario Ricciardi ha il compito di interrogare le ultime persone che l’hanno vista, con il fine di capire chi ha commesso il crimine e perché.

Rai 2 trasmette alle 21.20 il telefilm N.C.I.S. L’episodio si intitola Nei panni di un altro, e affronta un nuovo caso inusuale: vengono ritrovati in un accampamento i cadaveri di due veterani, da tempo senzatetto.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda PresaDiretta, con Riccardo Iacona. La puntata fa il punto della situazione sul virus Sars-Cov-2, ad un anno esatto dal primo contagiato in Italia. La trasmissione si interroga poi sulle problematiche legate ai vaccini. Tra gli ospiti di stasera 22 febbraio Silvio Garattini, farmacologo fondatore dell’Istituto Mario Negri, e Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa.

Rai 4 trasmette alle 21.20 I segni del male (The Reaping). Il film dell’orrore è diretto da Stephen Hopkins, con protagonista Hilary Swank. L’attrice interpreta Katherine Winter, ex missionaria, che ha perso la fede in seguito alla morte della figlia. Tuttavia, nella città dove risiede avvengono fatti inspiegabili, che la popolazione riconduce ad una misteriosa bambina. Questa bimba ricorda particolarmente la figlia di Katherine.

Rai 5 propone alle 21.15 L’Atlante che non c’è. In onda stasera in tv 22 febbraio il secondo episodio della trasmissione, che ha l’obiettivo di esplorare luoghi tramite un’opera letteraria.

Questa sera il documentario racconta il percorso di Ulisse nella penisola italiana: dalle Isole Eolie al golfo di Napoli, il Circeo, Crotone, ma anche l’Etna, Messina, Reggio Calabria e Scilla. Faranno da guida Vinicio Capossela, Davide Enia, Matteo Nucci e Nadia Terranova.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Quarta Repubblica. Stasera in tv 22 febbbraio Nicola Porro cura la rubrica dedicata all’attualità politica ed economica italiana ed internazionale. La puntata ripercorre la settimana trascorsa, guidata dal nuovo governo Draghi, e le annesse decisioni intraprese dai vari ministeri, che gestiscono la ripresa della nazione.

Su Canale 5 alle 21.20 l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. Come di consueto, Alfonso Signorini conduce la puntata, rivelando il concorrente eliminato di questa sera. Assieme agli ospiti, Pupo e Antonella Elia, commentano le dinamiche tra i Vip all’interno della Casa.

Italia 1 propone alle 21.20 The Transporter Legacy. Il film del 2015 è un reboot della trilogia The Transporter, andata in onda nelle scorse settimane. La regia è di Camille Delamarre, mentre la sceneggiatura è curata da Luc Besson. L’attore Ed Skrein interpreta Frank Martin Jr. un autista al servizio di incarichi illeciti. Presto si troverà immischiato in una vicenda pericolosa, che coinvolge la mafia russa.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 il film Black Rain – Pioggia Sporca. La pellicola del 1989 è diretta da Ridley Scott (Blade Runner) ed interpretata da Micheal Douglas e Andy Garcia.

La storia è incentrata su due poliziotti di New York che, in seguito alla cattura di un membro di un’organizzazione criminale giapponese, devono scortarlo proprio in Giappone. Tuttavia, il prigioniero riesce a fuggire, costringendo i due ufficiali ad indagare sul mondo della malavita locale.

Nove propone alle 21.25 Rocky IV, quarto capitolo della saga di Rocky. Come i precedenti, il film del 1985 è scritto, diretto ed interpretato da Sylvester Stallone. Rocky IV è girato durante gli anni centrali della Guerra fredda, e ha come tema centrale la rivalità tra il campione italo-americano Rocky Balboa ed Ivan Drago, temibile pugile sovietico.

Real Time trasmette alle 21.20 Vite al limite. Nell’episodio del reality show di stasera in tv 22 febbraio, la narrazione segue le giornate di persone che, in condizione di obesità, decidono di dimagrire e cambiare la propria vita nell’arco di tempo di un anno.

Rai Movie, La 5, Iris



Rai Movie propone alle 21.10 Stringi i denti e vai! (Bite the Bullet). Il film d’avventura del 1975 è diretto da Richard Brooks. Gene Hackman e James Coburn interpretano rispettivamente Sam Clayton e Luke Matthews. I due amici sono ex Rough Riders, reduci della guerra ispano-americana, e decidono di partecipare ad una corsa di resistenza a cavallo nel Far West.

La 5 trasmette alle 21.10 Rosamunde Pilcher: L’amore della sua vita. Il film ha come protagonista Marian, che fa ritorno in Cornovaglia per prendere possesso di una casa lasciatale in eredità dalla madre defunta. Tuttavia, presto scoprirà che l’esistenza di questo cottage era stata celata, in quanto la madre conduceva una doppia vita.

Su Iris alle 21.00 va in onda Gold – La grande truffa. Il film del 2016 è diretto da Stephen Gaghan ed interpretato da Matthew McConaughey, Édgar Ramírez e Bryce Dallas Howard. La storia si ispira allo scandalo che a metà degli anni Novanta coinvolse la società canadese Bre-X Minerals. La società era infatti stata accusata di aver falsificato i campioni estratti da una miniera, proponendo dell’oro difatti finto.

Stasera in tv 22 febbraio – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno va in onda alle 21.15 Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Per la prima volta, il film del 2020 va in onda sul circuito Sky stasera 22 febbraio. Si tratta dell’ottava pellicola del DC Extended Universe. La narrazione ha come protagonista Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie.

In seguito alla fine della relazione con il Joker, Harley Quinn vive la propria vita in modo sregolato per le strade di Gotham City. La storia con Joker le ha lasciato in eredità molti nemici, primo fra tutti Black Mask (interpretato da Ewan McGregor). Con l’aiuto delle eroine Black Canary e Huntress, e dell’agente di polizia Renee Montoya, intraprende il percorso per sconfiggerlo.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Cattivissimo Me 2. Il film d’animazione del 2013 ha come protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig e Miranda Cosgrove. Il protagonista Gru è un ex cattivo, che ama dedicarsi alle sue figlie adottive. Proprio nel momento in cui inizia ad abituarsi al suo nuovo ruolo di padre di famiglia, la Lega Anti-Cattivi bussa alla sua porta, in cerca del suo aiuto per smascherare l’artefice di un crimine spettacolare.