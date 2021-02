Sanremo 2021 ospiti confermati, Naomi Campbell non ci sarà

Dall’autunno 2020 UnoMattina fino ad inizio 2021 inoltrato, non riesce a conquistare la leadership assoluta della fascia oraria del daytime mattutino. Troppo spesso in tutti questi mesi il programma è stato battuto dalla concorrenza rappresentata da Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

La differenza di share tra i due programmi è diventata anche abbastanza consistente. Per cui Rai 1 corre ai ripari.

UnoMattina 2021 – il crollo degli ascolti

La situazione di grave crisi in cui versa UnoMattina è stata confermata troppe volte dagli indici d’ascolto. I due conduttori Marco Frittella e Monica Giandotti non riescono a formare una coppia in empatia con il pubblico. Fin dall’inizio si è visto che ognuno ha cercato sempre i propri spazi tentando di separarsi e differenziarsi dal collega. Insomma non c’è mai stata una conduzione corale e un rapporto di apparente reciproca fiducia che abbia convinto i telespettatori a rimanere sintonizzati su Rai 1.

Il compito di UnoMattina è molto importante. Infatti è il primo contenitore di notizie e di informazione che traghetta il telespettatore dalle news del giorno prima a quelle del giorno dopo. Vi si aggiungano inoltre spazi culturali, di economia, di letteratura e anche di spettacolo. Questo per comprendere come sia importante in quelle ore avere un prodotto di tutto rispetto.

Per cercare di bloccare l’emorragia degli ascolti di UnoMattina si è deciso, alcuni mesi fa, di dividerlo in due parti: Prima Pagina ed UnoMattina. La speranza era che si potesse aumentare l’audience mentre invece il risultato non solo non è stato raggiunto, ma spesso è anche peggiorato. La supremazia di Mattino Cinque ha letteralmente schiacciato il contenitore di Rai 1 che adesso naviga in acque stagnanti e spinge il telespettatore a ricorrere al telecomando.

Di questa situazione di precarietà ne ha approfittato Mattino Cinque i cui ascolti negli ultimi tempi raggiungono share che vanno dal 17 al 20%. La Panicucci insomma riesce a far confluire su Canale 5 quel pubblico di scontenti che non trova più un motivo valido per restare sintonizzato su Rai 1.

La conduzione solitaria

Dopo aver esaminato tutte le sconfitte accumulate dal contenitore, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha avuto l’idea di affidare UnoMattina ad una conduzione solitaria. Ciò significa che non ci saranno più due padroni di casa molto spesso “l’un contro l’altro armati”, ma un solo presentatore che dovrà gestire tutto il programma tra le varie rubriche ed approfondimenti.

È accaduto lo stesso dall’autunno 2020 a La Vita in diretta. La doppia presenza di Alberto Matano e Lorella Cuccarini è stata accantonata per fare spazio soltanto ad Alberto Matano. E l’ex volto del TG1 è riuscito molto spesso a dare scacco matto anche alla stessa Barbara D’Urso abituata con Pomeriggio Cinque ad avere ascolti leader della fascia oraria.

L’esperimento dunque sembra essere riuscito con il contenitore pomeridiano di Rai 1. E Stefano Coletta è intenzionato a ripeterlo anche con UnoMattina. Certamente non potrà accadere in questa stagione oramai fin troppo avviata. Ma certamente con l’autunno 2021 anche UnoMattina avrà la sua rivoluzione per quanto riguarda la conduzione.