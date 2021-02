Ascolti Tv domenica 21 febbraio 2021. Boom di ascolti per Le indagini di Lolita Lobosco, a conferma che Rai 1 si regge quasi esclusivamente sulla fiction. Live – Non è la D’Urso si ferma al 12.2%. Fabio cala con Il Tavolo in seconda serata. Stabile, invece Giletti che, nella seconda parte supera il 6%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 21 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Le Indagini di Lolito Lobosco: 7.535.000 spettatori interessati con 31.8%

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato 1.011.000 con 3.8% e 832.000 con 3.2%

Su Rai 3 Che Tempo che fa: 2.414.000 telespettatori con 9.1%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.022.000 spettatori con 12.2%

Su Rete 4 Il film Troy ha registrato 594.000 persone con 3%

Su Italia 1 Independence Day: Rigenerazione: 1.397.000 spettatori con 5.8%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.482.000 telespettatori con 5.7% e 894.000 con 6.4%

Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è seguito da 478.000 spettatori con 1.8%

Su NOVE Quasi quasi cambio i miei ha registrato 240.000 con 0.9%

Ascolti Tv domenica 21 febbraio 2021, la fascia preserale L’Eredità al 20.8% senza un campione stabile Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.384.000 con 16.7%. L’Eredità 4.842.000 con 20.8% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 1.140.000 spettatori con 6% e 1.276.000 con 5.7% Su Rai 3 Che Tempo che Fa anteprima: 1.764.000 con 6.9%. TGR: 3.332.000 con 13.9% Su Canale 5 RiCaduta Libera – I Protagonisti: 2.282.000 con 11.6%. RiCaduta Libera 3.241.000 con 14.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 917.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 770.000 con 3.1% Ascolti Tv domenica 21 febbraio 2021, l’access prime time Paperissima sprint al 13% Su Rai 1 Soliti Ignoti segna 5.626.000 spettatori con 20.9% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.491.000 spettatori con 13% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.274.000 con 4.8% e 1.229.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI Miami ha siglato 1.320.000 spettatori con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti: 478.000 spettatori con 1.8% Su NOVE Little Big Italy: 321.000 spettatori con 1.2% Ascolti Tv domenica 21, daytime mattutino

Benissimo Le Storie di Melaverde con Edoardo Raspelli

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 1.746.000 con 22.8%. Paesi che Vai: 1.615.000 con 18.3%. Linea Verde: 3.257.000 con 20.3%

Su Rai 2 O Anche No: 76.000 con 0.9%

Su Rai 3 Le Parole per Dirlo interessa a 304.000 con 3.3%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 749.000 con 7.8% e 1.226.000 con 11.7%. Melaverde: 2.285.000 con 16.7%

Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 175.000 con 2%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 122.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv domenica 21, day time pomeridiano

Domenica Live vince su Da noi…a ruota libera

Su Rai 1 Domenica In: 3.159.000 con 18.4% e di 2.652.000 con 16.6%. Da Noi… a Ruota Libera: 2.217.000 con 12.9%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 934.000 con 5.6%. Quelli che il Calcio 1.071.000 con 6.6%

Su Rai 3 Mezz’Ora in più: 1.368.000 con 8.3%. Kilimangiaro: 1.564.000 con 9.1%

Su Canale 5 Domenica Live registra 2.383.000 con 13.8%

Su Rete 4 La Stangata: 628.000 spettatori con 3.7%.

Su Italia 1 Lethal Weapon: 421.000 con 2.6% e 499.000 con 3.1% 421.000 con 2.6% e 499.000 con 3.1%

Su La 7 Piazza Pulita – Corpo a Corpo: 150.000 con 0.9%

Ascolti Tv domenica 21 febbraio 2021, seconda serata

Cala Il Tavolo di Che Tempo che fa

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha siglato 1.033.000 spettatori con 10.1%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva è vista da 937.000 con 6.6%

Su Rai 3 Che Tempo che fa Il Tavolo: 1.060.000 con 5.8%

Su Canale 5 Pressing Serie A: 355.000 con 5.5%