Pasqua 2021 programmazione, 4-5 aprile RAI, Mediaset, digitali, Sky

La programmazione delle reti in chiaro a Pasqua e Pasquetta 2021, rispettivamente il 4 e il 5 aprile. In palinsesto tanti appuntamenti religiosi, fra cui l’immancabile A Sua immagine su Rai 1, e a seguire la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Sono previsti anche molti film come Pirati dei Caraibi su Italia 1, e Un amico da Salvare in prima visione tv su Canale 5. Di seguito una nostra selezione tra i migliori programmi del palinsesto per le festività di Pasqua.

Pasqua 2021 programmazione Rai, 4 aprile

Su Rai 1 a partire dalle 9.40 è in onda A Sua Immagine Speciale Pasqua. Lorena Bianchetti conduce il talk che precede e segue la tradizionale Santa Messa celebrata da Papa Francesco, prevista dalle 9.50 sempre su Rai 1. Seguono anche il consueto Messaggio Pasquale del pontefice, e la Benedizione Urbi et Orbi. Sempre in mattinata su Rai 1, alle 12.20 va in onda uno speciale Pasqua con Linea Verde.

La programmazione di Rai 1, infine, prosegue alle 21.25 con il film Risorto; la storia biblica ed epica della resurrezione di Cristo, vista attraverso gli occhi del neo-credente Clavius, un potente tribuno militare romano.

Rai 2, invece, propone dalle 10.00 la Liturgia dell’Alba del Culto Evangelico, in occasione della Domenica di Pasqua. La trasmissione è in Eurovisione dalla Chiesa Evangelica Battista di Grosseto. Il pomeriggio, poi, è dedicato al ciclismo, con Le Classiche del Nord 2021: Giro delle Fiande, trasmesso dalle 15.30.

La programmazione serale di Rai 2, infine, continua con due puntate in prima visione della serie TV 9-1-1, intitolate Senza alcun potere e Lone Star Risvegli.

La programmazione di Pasqua 2021 su Rai 3 è poi all’insegna dei documentari del programma Kilimangiaro. Dapprima alle 16.30 e alle 17.05 con Kilimangiaro: Il grande viaggio e Una finestra sul mondo. Quindi alle 21.20, con Speciale Kilimangiaro: il borgo dei borghi, l’ottava edizione. Riparte, quindi, l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia.

La programmazione Mediaset

Su Rete 4 alle 12.32 è prevista la trasmissione di un grande cult cinematografico: Spartacus. Il film del 1960 diretto da Stanley Kubrick e scritto da Dalton Trumbo sulla base dell’omonimo romanzo di Howard Fast, è ispirato alla storia della vita di Spartaco, il leader di una rivolta di schiavi che sfociò nella terza guerra servile. Il celebre attore Kirt Douglas recita nel ruolo di Spartacus.

Quindi, in prima serata, dalle 21,20, sempre su Rete 4 va in onda Baciato dalla fortuna, la commedia di Paolo Costella con Asia Argento, Alessandro Gassman e Nicole Grimaudo.

Canale 5, poi, propone una mattinata in compagnia di Melaverde, dalle 10.50 fino alle 13.00. Quindi, segue il consueto appuntamento con il talk Domenica Live, alle 14.50.

Infine, va in onda in prima visione TV il film per famiglie Un amico da salvare. E’ il 1941, e i continui raid aerei su Belfast mettono a rischio la vita di Buster, un cucciolo di elefante rinchiuso nello zoo cittadino. Così, Il piccolo Tom e i suoi amici decidono di rischiare la propria vita per salvare quella dell’elefantino.

Italia 1 regala una giornata all’insegna del divertimento e dei film per tutta la famiglia. A partire dalla mattina, alle 7:40, con un episodio speciale di Pasqua con protagonista Bugs Bunny, seguito da una puntata esclusiva dedicata ai Puffi e la “Puffesta di Pasqua”. Quindi, va in onda un film della saga Pagemasters, intitolato L’avventura meravigliosa.

Infine, sempre su Italia 1, è la volta del film d’avventura e azione Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mondo, trasmesso in prima serata dalle 21.20.

Pasquetta 2021 programmazione Rai, 5 aprile

Rai 1 propone una mattinata in compagnia dei convenzionali appuntamenti del suo palinsesto quotidiano. A partire da Unomattina alle 7.12, passando per Rai 1 presenta Storie Italiane alle 9.55, e infine E’ sempre Mezzogiorno alle 11.55.

Poi, nella prima serata del 5 aprile fa il suo esordio su Rai 1 la nuova miniserie Rai intitolata La Fuggitiva. Un “Action thriller e melodramma”, come lo definisce il regista Carlo Carlei, che ha per protagonista Arianna (Vittoria Puccini), moglie di Fabrizio, assessore di un piccolo comune nel torinese. Quando Fabrizio viene misteriosamente ucciso, lei diviene la prima indiziata per l’omicidio. Tutte le prove le sono contro, nonostante si dichiari innocente. L’unica possibilità, quindi, è scappare, per capire chi la vuole incastrare.

Alle 8.45 su Rai 2 va in onda il Concerto di Pasqua 2021. Dalla splendida cornice della Chiesa di Sant’Agostino di Benevento, il maestro Leonardo Quadrini conduce l’Orchestra da camera di Benevento. Sul palco è prevista la partecipazione di Katia Ricciarelli, Beppe Barra, Maurizio de Giovanni, gli Extraliscio, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato. E ancora di Sal Da Vinci, Francesca Maresca e Rosaria de Cicco.

Anche la programmazione di Rai 3 non si allontana da quella prevista convenzionalmente sulla rete. Tutta la giornata, quindi, è scandita da appuntamenti dedicati alla cultura tra cui L’Imperatore Diocleziano con il Prof.Umberto Roberto alle 13.15, Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi in Geo alle 17.00. Infine, alle 21.20 Rai 3 trasmette una nuova puntata del documentario Città Segrete, condotto da Corrado Augias. La puntata è dedicata a Venezia.

Pasquetta 2021 programmazione Mediaset

Su Rete 4 è proposto alle 9.47 il film Tommaso (Amici di Gesù), che racconta la storia dell’apostolo Tommaso. La giornata prosegue senza sostanziali variazioni dal palinsesto quotidiano, con nuove puntate di diverse serie TV quali Il segreto alle 12.31, e Tempesta d’amore nel preserale alle 19.35. Infine, in prima serata proseguono gli appuntamenti con Nicola Porro e il talk di attualità Quarta Repubblica, in onda alle 21.20.

Su Canale 5 dalle 21.20, come previsto dalla normale programmazione settimanale Mediaset, non può mancare il breve appuntamento pomeridiano con L’isola dei famosi, alle 16.35, subito prima della messa in onda di una puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. Quindi, alle 17.10 si prosegue con il talk Pomeriggio Cinque. Infine, si torna sull’isola con una puntata serale de L’isola dei famosi, a partire dalle 21.20.

Infine, Italia 1 propone, in continuità con la serata del 4 aprile, il film della saga Pirati dei Caraibi intitolato La vendetta di Salazar. Il protagonista indiscusso della pellicola è sempre il Capitano e pirata Jack Sparrow, interpretato da Jonny Deep. Tutta la restante programmazione prevista su Italia 1 il 5 aprile, nella giornata di Pasquetta, è affollata da puntate di serie tv trasmesse in replica. Quali Chicago Fire e Chicago P.D. in mattinata, dalle 8.41; o anche Big Bang Theory, alle 15.25; o ancora, Due uomini e 1/2, Friends e C.S.I. Scena del Crimine.

I migliori film su Sky 4-5 aprile

La programmazione del Canale 309 di Sky Cinema propone alle 15.40 di domenica 4 aprile 2021, il giorno di Pasqua, la commedia italiana Tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi, dedicata alla storia dei Moschettieri. Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea interpretano nuovamente D’Artagnan e Porthos nel sequel Sky Originals di Moschettieri del Re – La penultima missione.

Sempre domenica 4 aprile, ma sul canale 304 di Sky Cinema, alle 18.30 va in onda il cartone animato Il Piccolo Yeti, firmato dalla creatrice di Monsters & Co e della saga Boog & Elliot. Yi è una solitaria ragazza di Shanghai, che sogna una vita sempre in viaggio per il mondo. Incontra casualmente un cucciolo di Yeti in fuga da un laboratorio, e lo aiuta a tornare dai suoi genitori sulla cima dell’Himalaya.

Alle 21.15 di lunedì 5 aprile, il giorno di Pasquetta, Sky Cinema canale 313 trasmette poi il cinecomic Aquaman, con Jason Momoa nel ruolo del potentissimo supereroe DC Comics. Arthur, il vero nome di Aquaman, deve abbracciare il suo destino in quanto re di Atlantide, e combattere con suo fratello per reclamare il trono.

Infine, il film Edison – L’uomo che illuminò il mondo, è in onda alle 21.15 di lunedì 5 aprile sul canale 302 di Sky Cinema. Benedict Cumberbatch interpreta Thomas Edison in un biopic che racconta la vera storia del visionario inventore. La lotta e la contesa dei brevetti per la lampadina con l’altrettanto geniale Nikola Tesla è raccontata con la spettacolarità tipica di Hollywood, ma senza mai sfociare nel surreale.

