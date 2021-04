Ti spedisco in Convento: dal 4 aprile su Real Time, chi sono le ragazze e le suore protagoniste

Condividi su







Giovedì 1 aprile, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Il reality è condotto da Ilary Blasi, affiancata dall’inviato Massimiliano Rosolino. In studio invece sono presenti gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Dopo l’eliminazione di lunedì scorso Vera Gemma ha lasciato Cayo Cochinos per raggiungere Brando Giorgi, Fariba ed Ubaldo su Parasite Island, che oggi viene definitivamente chiusa.

Nel sesto appuntamento del reality i telespettatori scoprono il concorrente eliminato tra Awed e Miryea.

Isola dei Famosi 2021, la diretta del 1 aprile

Dopo il consueto riassunto delle puntate precedenti Ilary Blasi saluta i suoi opinionisti e si collega con Massimiliano Rosolino ed i naufraghi.

L’inviato annuncia che l’infortunio di Paul Gascoigne è lievemente più grave del previsto ma rientra lo stesso a Cayo Cochinos. Per lui però ci sono due regole da rispettare: non può partecipare ai giochi (per ovvi motivi perché indossa il tutore sulla spalla) e dormirà sulla brandina anziché a terra.

La conduttrice si sofferma poi su Awed e Miryea che rischiano l’eliminazione. Awed dopo la nomination di lunedì ha tentato di scusarsi con tutti i compagni di viaggio per le tensioni passate. In molti però, tra cui Roberto Ciufoli, non credono nel suo pentimento repentino.

Isola dei Famosi 2021, tensioni tra Martani, Persia e Rocca

I naufraghi sono ormai sull’Isola da più di due settimane ed iniziano a soffrire per la scarsa quantità di cibo. Qualche giorno fa la leader Angela Melillo aveva il compito di assegnare dei cocchi contenenti del riso ai suoi colleghi. Si è però dimenticata di servire la porzione a Miryea ma ha recuperato concedendogli la sua.

Gilles Rocca invece si è scagliata contro Daniela Martani in quanto vorrebbe un po’ più di riso rispetto agli altri. La Martani è vegana e dato che non mangia pesce il suo appello è legittimo ma non condiviso da tutti i naufraghi. Secondo Valentina Persia è un problema che non riguarderebbe il gruppo se non mangia determinati alimenti.

Miryea inoltre si è distaccata da Drusilla con la quale aveva molto legato sin dai primi giorni.

I nominati al duello contro gli avversari, il verdetto del televoto

Prima di scoprire quale concorrente deve abbandonare L’Isola, Awed e Miryea sfidano rispettivamente Gilles Rocca e Drusilla Gucci.

Il primo duello è al maschile. Awed e Gilles Rocca sono entrambi legati ad un elastico. Vince chi in un solo minuto riesce a recuperare più totem che sono di fronte a loro sulla spiaggia. Segue la medesima sfida per Miryea e Drusilla. Trionfano Gilles Rocca e Miryea che ricevono come premio una tavoletta di cioccolato al latte ciascuno. Entrambi decidono di dividerle con gli altri concorrenti.

Terminate le sfide Ilary Blasi comunica che il concorrente eliminato è Miryea. L’ex Pupa prima di andare via dà il suo Bacio di Giuda a Drusilla che automaticamente riceve la prima nomination.

Isola dei Famosi 2021 diretta 1 aprile, Parasite Island chiude

Ilary Blasi si collega con Parasite Island attualmente abitata da Fariba, Ubaldo, Brando Giorgi e l’ultima arrivata Vera Gemma. La conduttrice comunica che Parasite Island chiude definitivamente. Fariba ed Ubaldo raggiungeranno gli altri naufraghi solo per pochi istanti. Viene poi aperto il televoto flash per decidere chi tra i due rimanenti rientra in gioco.

Isola dei Famosi 2021, la Prova Ricompensa, il desiderio di paternità di Cerioli

I naufraghi devono affrontare la Prova Ricompensa per conquistare il premio in palio, la pizza. Nel gioco i concorrenti a turno devono utilizzare la fionda per mandare giù più bersagli possibili che sono posti a riva. Per ogni colpo andato a buon fine vincono un trancio di pizza.

Al termine della prova Massimiliano Rosolino consegna loro quattro pezzi di pizza, di cui uno in versione vegana per Daniela Martani e Beppe Braida, allergico ai latticini.

Nel frattempo i telespettatori, attraverso il televoto flash, hanno deciso che Brando Giorgi può rientrare in gioco. Vera Gemma però rimane lo stesso nel reality trasferendosi a Playa Esperanza che in realtà è sempre Parasite Island ma la produzione ha leggermente modificato l’ambientazione.

Vera Gemma ha però subito riconosciuto l’isola ed accetta di rimanerci da sola fino a data da destinarsi ma non sa che le aspetta una sorpresa. Intanto Fariba ed Ubaldo hanno raggiunto gli altri naufraghi alla Palapa ma rimangono solo per pochi minuti. Entrambi insieme a Brando Giorgi si trasferiscono a Playa Reunion.

La Blasi si concede spazio ad Andrea Cerioli che ha raccontato il suo desiderio di paternità. Sogna di diventare al più presto padre e gli piacerebbe avere una bambina. La fidanzata Arianna non è restia ma allo stesso tempo non si esprime in merito. Ma fa sentire a Cerioli la sua vicinanza.

Isola dei Famosi 2021, la Prova Leader

Nella sesta puntata la Prova Leader si divide in due manche. Ed i naufraghi vengono divisi in due gruppi. Iniziano le donne che allungate a terra e legate alle mani devono strisciare a terra e spingere un pallone solo con la testa fino al traguardo. Stesso schema anche per gli uomini. Trionfano nella prova Francesca Lodo e Gilles Rocca che affrontano la Prova del Fuoco. La Lodo è la nuova Leader in quanto ha sconfitto Rocca con 1 minuto e 20 secondi. Il suo avversario si è fermato a 1 minuto e 15 secondi.

La conduttrice nel frattempo torna anche da Vera Gemma per annunciarle che in realtà non sarà sola su Playa Esperanza. La sta infatti raggiungendo l’eliminata Miryea con la quale condividerà l’isolotto.

Isola dei Famosi 2021, le nomination del 1 aprile

L’ultima parte della trasmissione è dedicata come sempre alle nomination. Francesca Lodo è immune mentre Drusilla Gucci ha già il primo voto dato dal Bacio di Giuda di Miryea.

Ecco come hanno scelto i naufraghi:

Valentina Persia – >Drusilla

Awed – > Daniela

Angela Melillo – > Drusilla

Drusilla Gucci –> Roberto

Il 2 aprile è il giorno del compleanno di Drusilla e così la produzione le ha fatto trovare una piccola torta con un teschio ed un sacchettino con delle ossa. Ricordiamo che infatti Drusilla è appassionata di reperti e di ossa. Riceve anche un videomessaggio di auguri da parte del padre. La madre invece è presente in studio e le fa gli auguri in diretta. Nello stesso giorno compie gli anni anche Tommaso Zorzi.

Proseguono le nomination:

Roberto Ciufoli– > Awed

Gilles Rocca – > Daniela

Daniela Martani – > Gilles Rocca

Elisa Isoardi – > Gilles Rocca

Andrea Cerioli – > Daniela

Beppe Braida–> Drusilla.

La nominata del gruppo é Drusilla che va al televoto con Daniela Martani, scelta dalla nuova leader Francesca Lodo.

Condividi su