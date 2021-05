Stasera in tv 25 maggio – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 25 maggio 2021. Su Rai 1 prosegue la messa in onda delle repliche dei film tv del Commissario Montalbano. Su Canale 5, per la prima volta su reti Mediaset, va in onda La partita del cuore 2021; mentre Rai 3, Rete 4 e La 7 puntano sull’informazione con #cartabianca, Fuori dal coro e Di martedì. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 25 maggio – Programmazione Rai

Rai 1 propone alle 21.25 la replica del tv movie Il Commissario Montalbano: La luna di Carta (stagione 2008). Prosegue la crisi del personaggio, alle prese con pensieri e ricordi poco piacevoli. Ma, come sempre, il lavoro viene prima di tutto per Montalbano. Così, il Commissario deve mettere da parte i problemi personali, e concentrarsi sul caso di omicidio di Angelo Pardo, noto latin lover trovato morto nel suo pied-à-terre.

Su Rai 2, torna Game of games – Gioco Loco, alle 21.20. Il game show condotto da Simona Ventura aveva registrato ascolti insoddisfacenti nel corso delle prime tre puntate trasmesse di mercoledì sera; penalizzate, probabilmente, dalla concorrenza interna di Chi l’ha visto? su Rai 3. Le ultime tre puntate previste di Game of games, quindi, saranno trasmesse di martedì, a partire da questa sera. Ma anche in questa collocazione la concorrenza interna ed esterna è agguerrita.

Rai 3, invece, propone il consueto appuntamento del martedì con #cartabianca alle 21.20. Bianca Berlinguer conduce il talk con ospiti in studio o in collegamento, pronti a dibattere su temi d’attualità inerenti la politica, l’economia o i principali casi di cronaca nazionale.

Stasera in tv 25 maggio – Programmazione Mediaset

Rete 4 propone un nuovo appuntamento con Fuori dal coro, dalle 21.36. Il talk di Mario Giordano si distingue per il particolare stile che alterna servizi d’attualità a monologhi critici, come da titolo, “fuori dal coro”. Presenti anche ospiti in studio o in collegamento per dibattere sui temi affrontati durante ogni puntata.

Canale 5, invece, trasmette La partita del cuore 2021, a partire dalle 20.45. Per la prima volta in assoluto Mediaset “sottrae” alle reti Rai l’evento sportivo di solidarietà, durante il quale si affrontano per beneficenza due team composti da grandi artisti e sportivi nostrani. Per maggiori informazioni sull’evento, vi rimandiamo all’articolo a tema.

Italia 1 manda in onda una nuova puntata di Le Iene show alle 21.17. Come di consueto, tra i servizi proposti non può mancare uno scherzo ai danni di un vip italiano. Ma anche numerosi approfondimenti sui maggiori casi di cronaca e politica. E’ poi previsto un nuovo servizio sul caso di omicidio di Serena Mollicone; le Iene hanno infatti ascoltato le ultime dichiarazioni di alcuni testimoni chiave della vicenda.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Su La7, va in onda una nuova puntata del talk Di martedì alle 21.15. Giovanni Floris conduce il programma con ospiti in studio o in collegamento, pronti a dibattere su argomenti di stringente attualità. Fra i temi trattati ogni martedì, politica, economia e cronaca nazionale e internazionale.

TV8, invece, prosegue la messa in onda delle repliche di Italia’s Got Talent – Best Of, a partire dalle 21.30. L’edizione 2021 del talent si è conclusa il 25 marzo 2021, vinta dal mago e illusionista Stefano Bronzato.

NOVE propone il film commedia Matrimonio a quattro mani (titolo originale It takes Two) alle 21.25. Alyssa Callaway e Amanda Lemmon (le gemelle attrici Mary-Kate e Ashley Olsen) sono due bambine identiche nell’aspetto, ma diversissime in quanto a personalità ed estrazione. Mary Kate è la rampolla di una ricca famiglia, mentre Ashley è un’orfana. Il loro incontro, del tutto casuale, durante una vacanza al lago cambierà per sempre le loro vite.

Stasera in tv 25 maggio – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Su Sky Cinema canale 304, è trasmesso il cult di fantascienza diretto da Steven Spielberg E.T. L’extraterrestre (titolo originale E.T. the Extra-Terrestrial), alle 21.00. Un giovane extraterrestre resta per errore bloccato sulla terra, in una piccola cittadina americana, durante una vacanza con i suoi genitori. Viene trovato da un gruppo di bambini, che lo aiutano a costruire un “telefono” per ritrovare i suoi genitori e riunirsi a loro nello spazio.

Infine, Sky Cinema canale 302 trasmette alle 21.15 Il diritto di opporsi (titolo originale Just Mercy). E’ il racconto degli eventi reali legati al processo a Walter McMillian, che segna un turning point nella storia processuale americana. McMillian, un giovane boscaiolo di colore accusato ingiustamente, viene difeso in aula dall’avvocato, appena laureato, Bryan Stevenson; il quale riesce a far assolvere McMillian dimostrando che le accuse a suo carico erano infondate.

