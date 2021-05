Primo appuntamento crociera 25 maggio, le coppie della seconda puntata

Condividi su







Ecco le anticipazioni della puntata del 24 maggio de L’Isola dei famosi 2021. La conduttrice, come di consueto, si occupa di episodi che sono accaduti negli ultimi giorni. Ilary Blasi inoltre annuncia il risultato del televoto tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile.

La naufraga eliminata raggiunge Playa Imboscadissima nella quale stanno convivendo Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. Se decide di non tornare in Italia ma di rimanere sull’Isola, viene aperto il televoto flash. L’isolotto infatti, secondo le regole, può ospitare solo 2 concorrenti.

In studio inoltre sono presenti alcuni ex naufraghi. Tra questi Vera Gemma con il fidanzato Jeda e Beppe Braida. E’ invece assente Akash Kumar che ha scelto di non partecipare più al programma. Dovrebbe però fare il suo ingresso Emanuela Tittocchia che avrebbe terminato il periodo di quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia dall’estero.

Questa settimana infine salta la puntata del venerdì per lasciare spazio all’ultimo appuntamento della soap Il Segreto.

Isola dei Famosi 2021 anticipazioni 24 maggio, lo sfogo di Fariba

Negli ultimi giorni Fariba Tehrani, che rischia l’eliminazione, ha deciso di raccontare ai naufraghi il suo rapporto con la figlia Giulia Salemi. La concorrente ha svelato di aver avuto con lei, soprattutto in passato, numerosi scontri.

Il periodo più complicato risale a quando la Terani ha divorziato dall’ex marito. La Salemi, che all’epoca era adolescente, ha molto sofferto per la separazione dei genitori e aveva scelto di non frequentare più il padre. Durante la narrazione è scoppiata perfino in lacrime ma non ha poi aggiunto altri particolari. Si è limitata a spiegare che il loro rapporto è poi radicalmente cambiato quando l’influencer è diventata maggiorenne. La Terani infine avrebbe intenzione di scrivere un libro su questo tema.

La conduttrice cerca di approfondire la relazione tra madre e figlia. Giulia Salemi inoltre potrebbe essere nuovamente presente in studio per sostenere Fariba che è in nomination.

Isola dei Famosi 2021 anticipazioni 24 maggio, Miryea, secondo finalista

Ilary Blasi si sofferma anche su Miryea Stabile. Oltre ad essere diventata il nuovo bersaglio del gruppo (dopo Fariba e Isolde) due giorni fa ha avuto un lieve malore. Nella notte ha infatti provato dei dolori intestinali ma i naufraghi anziché confortarla, hanno preferito renderla oggetto di scherno. In particolare Andrea Cerioli ed Ignazio Moser hanno cercato di ironizzare sul suo malessere fisico.

Nel corso della diretta Ilary Blasi sottopone inoltre i naufraghi a diverse prove. I vincitori ottengono l’immunità che diventa rilevante per le nomination. Ma solo uno di loro verrà decretato come secondo finalista. Il naufrago in questione andrà ad aggiungersi ad Andrea Cerioli.

La mancata prova ricompensa per Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli

Venerdì scorso Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli avrebbero dovuto affrontare la prova ricompensa. Ciufoli doveva indovinare i versi di alcuni animali riprodotti dalla Marchetti.

La prova però è alla fine saltata perché la produzione non ha preparato per loro la lista con animali scelti per la sfida. A causa del problema organizzativo i due naufraghi hanno dovuto rinunciare a mezzo kg di farina. Il reality per scusarsi dell’inconveniente farà recuperare la prova. Potrebbe anche pensare di mettere in palio un premio più ricco.

