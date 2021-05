Carla Fracci morta, scompare la più grande ballerina italiana

Condividi su







Nasce “Mediaset Infinity”, l’unica piattaforma in Italia che assicura la visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset e in opzione una selezione di altissima qualità di cinema e serie tv on demand.

Nasce Mediaset Infinity, ecco tutte le novità

L‘offerta di “Mediaset Infinity” –visibile su smart tv e su tutti i device –rappresenta per il pubblico una totale innovazione rispetto alle piattaforme esistenti. Un nuovo modello digitale con un’offerta a piramide del tutto sperimentale.

1)La grande tv generalista “Mediaset Infinity” è l’unico ambiente web aperto a tutti dove si può vedere online, in diretta o on demand, integralmente o in singole clip, l’intera offerta delle reti Mediaset: dai grandi programmi ai reality più seguiti, dalle fiction ai film alle serie tv in onda su Canale 5 e su tutte le altre reti Mediaset. E questa è la base larghissima della piramide “Mediaset Infinity” a cui si aggiungeranno nuovi contenuti inediti “digital first”, pensati per il web. Il primo programma di intrattenimento di “Mediaset Infinity” debutterà nel corso dell’autunno.

2) Una selezione di film e serie in prima tv di alta qualità. In più, se lo vuole, il pubblico può anche accedere al resto della piramide, una selezione di alta qualità di prodotti come centinaia di film e serie tv disponibili in qualsiasi momento: il meglio della produzione americana ed europea, dai singoli titoli appena usciti dalle sale ai cofanetti completi con tutte le stagioni delle migliori serie al mondo.

Per esempio, tra i titoli di questa stagione: tutto “Il trono di spade” in 4K, le anteprime di “Judas & the Black Messiah” e “Godzilla vs Kong”, tutti e sei i film del “Signore degli anelli” e di “Lo Hobbit” e tanto altro. Inoltre, il pubblico potrà anche accedere a un’offerta opzionale: una serie di “premium channel” verticali specializzati in serie tv, sport, documentari e offerte per i più piccoli.

Gli avvenimenti sportivi

3) La UEFA Champions League per le prossime tre stagioni. Infine, al vertice della piramide “Mediaset Infinity” le prossime tre edizioni della UEFA Champions League. Per la prima volta, si potranno vedere online su “Mediaset Infinity” 104 top match di UEFA Champions League a stagione, finale compresa. Partite a cui si aggiungono i 17 incontri gratuiti visibili su Canale 5 (anche in streaming) per un totale di 121 partite top a stagione offerte da Mediaset ai propri telespettatori. Tra i match, anche le migliori partite europee di Juve, Milan, Inter e Atalanta, le squadre italiane appena qualificate a fine campionato. E il prezzo dell’abbonamento non cambia: pur con l’aggiunta della UEFA Champions League il cliente di “Mediaset Infinity” continuerà a pagare solo 7,99 euro al mese.

In conclusione, la nascita di “Mediaset Infinity” rappresenta un’innovazione per il mercato italiano e un aumento di valore per Mediaset che dà un’ulteriore spinta alla propria offerta di contenuti online, già ora leader in Italia davanti a tutti gli altri editori tv per video visti. Il nuovo servizio è accessibile sia via browser –all’indirizzo www.mediasetplay.mediaset.it –sia attraverso l’app “Mediaset Infinity” su PC, Mac, smartphone, tablet e console giochi. Il servizio è disponibile anche sulle Smart Tv abilitate e attraverso dispositivi come FireTv Stick.

