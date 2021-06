Stasera in tv 8 giugno – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 8 giugno 2021. Su Rai 1 l’edizione 2021 dell’evento benefico Con il Cuore – Nel nome di Francesco. Su Canale 5 prosegue la serie tv in prima visione New Amsterdam, mentre Rai 3, Rete 4 e La 7 trasmettono i talk #cartabianca, Fuori dal coro e Di Martedì. Di seguito tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 8 giugno – Programmazione Rai

Su Rai 1, l’edizione 2021 di Con il Cuore – Nel nome di Francesco, alle 21.25. L’evento benefico giunto alla diciannovesima edizione, va in onda, come da tradizione, in diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Conduce Carlo Conti, mentre tra gli ospiti è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Massimo Ranieri e Renato Zero.

Invece, Rai 2 propone l’ultima puntata di Game of Games – Gioco Loco, dalle 21.20. Per l’ultima volta in questa stagione, dodici concorrenti si sfidano, con la conduzione di Simona Ventura, per arrivare al folle gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, i concorrenti devono ricorrere all’aiuto di 6 vip protagonisti, diversi per ogni puntata.

Su Rai 3 è in onda #cartabianca, il consueto appuntamento del mercoledì alle 21.20. Bianca Berlinguer conduce il programma che unisce dibattiti tra ospiti, servizi e notizie inerenti l’attualità, la cronaca, l’economia e la politica.

Stasera in tv 8 giugno – Programmazione Mediaset

Rete 4 trasmette una nuova puntata di Fuori dal Coro, alle 21.25. Il talk condotto dal giornalista Mario Giordano ripercorre la settimana appena trascorsa attraverso servizi, interviste, dibattiti tra ospiti in studio o in collegamento. Tra gli argomenti trattati sono protagoniste la cronaca, l’economia e la politica nazionale.

Canale 5,propone due nuove puntate in sequenza della serie tv in prima visione televisiva New Amsterdam. Sono previsti gli episodi 4 e 5 della terza stagione del medical drama, intitolati rispettivamente Quello di cui ho bisogno, e Sangue sudore e lacrime, a partire dalle 21.47.

Italia 1, quindi, manda in onda i nuovi servizi e inchieste de Le Iene Show, dalle 21.19. Tra i numerosi aggiornamenti di casi trattati in precedenza dalle Iene, le ultime novità sul caso dei vigili corrotti a Milano. In seguito al giro di droga e denaro sottratti illegalmente durante le perquisizioni, portato alla luce dalle Iene, i quattro vigili dell’antidroga di Milano sono attualmente sotto processo.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

La 7 propone il talk d’attualità Di Martedì, alle 21.15. Conduce Giovanni Floris, che accoglie ogni martedì nuovi ospiti in studio o in collegamento, per dibattere di tematiche nazionali e internazionali inerenti la politica, l’economia e la cronaca.

Su TV8 è in onda Shall we dance? a partire dalle 21.30. Nel cast figurano star come Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Per sfuggire dalla routine quotidiana, John Clark (Richard Gere) si inscrive in un corso di ballo, di nascosto dalla famiglia. Attraverso la danza troverà nuova linfa vitale, e riscoprirà le gioie e gli amori della sua vita.

NOVE trasmette il film action Snitch – L’infiltrato, alle 21.25. Nel cast Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Jon Bernthal. John Matthews (Dwayne Johnson), è un uomo d’affari. Quando suo figlio adolescente è coinvolto in un giro di droga, di cui è però ingiustamente accusato di far parte, decide di agire. John si infiltra così all’interno dell’organizzazione criminale di un violento spacciatore, per dimostrare l’innocenza di suo figlio.

Stasera in tv 8 giugno – I film in onda su Sky Cinema

Infine, due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

In onda su Sky Cinema Canale 309, l’ultimo cinepanettone di Christian De Sica e Massimo Boldi: In vacanza su Marte, alle 21.00. La commedia si svolge su Marte, dove è stato fondato un centro vacanze prestigioso e rinomato. Fabio Sinceri, atterrato sul pianeta rosso per sposarsi con la sua fidanzata, perde però suo figlio Giulio in un buco nero. Il ragazzo ne riemerge invecchiato, costringendo Fabio a gestire un anziano, ma con la mente di un adolescente.

Invece, Sky Cinema Canale 303 propone il cult di e con Sylvester Stallone: Rocky, alle 21.15. Le gesta del celebre Rocky Balboa, pugile italo-americano caparbio e inarrestabile, sono divenute con il tempo il simbolo di una generazione. Tanto che, ad oggi, ne sono scaturiti ben sei film e due spin-off.

