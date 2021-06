Rai 3 Palinsesto 2021/2022, tutti i programmi della nuova stagione televisiva

Condividi su







Stasera in tv 23 giugno 2021. Lo sport rimane protagonista su Rai 1, con un nuovo match di Euro2020. Su Rai 3 proseguono le indagini di Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, mentre Rete 4 trasmette il talk Zona bianca. Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 23 giugno 2021 – Programmazione Rai

Rai 1 propone alle 20.30 un nuovo match di Euro 2020: Portogallo – Francia. La fase a girone di Euro 2020 si chiude con una partita attesissima: i campioni d’Europa del Portogallo si scontrano con i campioni del mondo della Francia.

Rai 2, alle 21:20 è in onda Ricetta per un inganno, film. Vanessa condivide con orgoglio tutte le sue informazioni personali. Che siano selfie e foto di famiglia non importa, la ragazza ama mandarle ai suoi amici online. Non sa che tra i suoi 10.000 follower c’è anche la madre biologica della sua figlia adottiva: Lacy. Così, la donna si fa assumere come aiuto cuoco nel ristorante di Vanessa. Lentamente e non vista si inserisce nella vita della donna, aspettando il momento giusto per rapire la bambina.

Rai 3 trasmette Chi l’ha visto? alle 21.20. Sempre centrale il caso di Denise Pipitone, così come le ricerche del corpo di Saman Abbas, la cui posizione è tutt’ora ignota. La ragazza è stata uccisa dai familiari, dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato. Conduce Federica Sciarelli, che da anni si occupa di rintracciare persone scomparse e risolvere cold case sul territorio nazionale.

Stasera in tv 23 giugno 2021 – Programmazione Mediaset

Su Rete 4 è in onda una nuova puntata del talk Zona Bianca a partire dalle 21.26. Di genere politico e rotocalco, il programma è in onda dal 7 aprile 2021, ideato e condotto da Giuseppe Brindisi. Zona Bianca propone ogni mercoledì nuove interviste e servizi sui principali argomenti di attualità nazionale, con ospiti in studio o in collegamento.

Invece, Canale 5 trasmette Grand Hotel – Intrighi e passioni, in onda dalle 21.25. In particolare, sono trasmessi l’episodio 5 della stagione 1, intitolato Luna di sangue. E, a seguire, l’episodio 6 della stagione 1, il cui titolo è Il gioiello scomparso.

Su Italia 1 alle 21.20 circa continua la messa in onda dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo, con Il ricco, il povero e il maggiordomo, pellicola del 2014. Un film che si basa sul concetto di crisi economica, e segue Aldo, venditore ambulante, che sta fuggendo dalle forze armate. E’ investito da una Maserati, alla guida della quale c’è Giovanni, maggiordomo di Giacomo. Il ricco imprenditore è alle prese con un importante investimento nel Burundi. Decide così di sfruttare l’ingenuità di Aldo per il proprio tornaconto.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Su La7 tornano i documentari di Atlantide, Storie di Uomini e di Mondi, trasmesso dalle 21.15. Andrea Purgatori, con l’intervento di ospiti in studio o in collegamento, racconta in ogni puntata la vita di uomini e donne straordinari, che hanno plasmato la storia.

Poi, su TV8 alle 21.30 è in onda una puntata di Name That Tune – Indovina la canzone, condotto da Enrico Papi alle 21.30. Il programma si ispira al game show “Sarabanda“, che era condotto sempre da Enrico Papi per Mediaset. I partecipanti, quindi, devono indovinare i titoli delle canzoni proposte loro, tramite brevi estratti, più rapidamente possibile.

NOVE propone il talk Accordi e Disaccordi dalle 21.25. Luca Sommi e Andrea Scanzi, con ospite fisso il giornalista Marco Travaglio, propongono ogni mercoledì nuovi dibattiti, servizi e interviste a ospiti diversi provenienti dal mondo della politica, o dell’economia; e dibattono con loro dei più rilevanti e attuali argomenti di cronaca nazionale.

Stasera in tv 23 giugno – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 313 propone il film fantasy Animali Fantastici e dove trovarli (titolo originale Fantastic Beasts and Where to Find Them), alle 21.14. Lo spin off della celebre saga di libri e film Harry Potter, che racconta la storia di Newt Scamander; un abile mago amante delle creature magiche, tanto da portarne sempre con sè un intero serraglio all’interno di una valigia.

Infine, Sky Cinema Canale 315 trasmette Quasi amici (titolo originale Intouchables), dalle 21.15. L’incontro tra due mondi fisicamente lontani: quello di Driss, giovane ragazzo di colore, e quello di Philippe, ricco paraplegico francese. Lo scorbutico Philippe assume Driss come badante personale, senza sapere che il ragazzo cambierà per sempre il suo modo di vedere la vita.

