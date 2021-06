Palinsesti Discovery 2021/2022 conferenza stampa, presentazione dei nuovi programmi

Condividi su







La Rai ha annunciato tramite conferenza stampa il palinsesto per la stagione 2021/2022 di Rai Gold. Di seguito, vi proponiamo tutti i programmi divisi tra i canali Rai 4, Rai Movie, Rai Premium e Rai Italia.

Vi ricordiamo che, per la stagione 2021/2022, Rai 4, Rai Movie e Rai Premium propongono e aderiscono all’iniziativa Obiettivo Mondo, in collaborazione con l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Ovvero, una “staffetta di programmazione” ambientalista, in onda in prima e seconda serata, iniziata a gennaio 2021 e che riprenderà in autunno. Sono previsti film, fiction, approfondimenti e documentari per rendere noti i 17 punti per lo sviluppo della sostenibilità ambientale, elencati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Rai Gold Palinsesto 2021/2022, I film e le serie tv di Rai 4

La programmazione di Rai 4 prevede la messa in onda di numerose serie TV internazionali per la stagione 2021/2022. Tra cui la sesta e ultima stagione di Vikings, e la serie horror in prima visione tv Rai ideata da Guillermo Del Toro intitolata The Strain. Ogni giovedì torna in onda la serie crime Private Eyes, con la quarta stagione.

Di sabato, Rai 4 dedica la seconda serata a nuove serie in prima visione assoluta. Come la quarta season della serie crime-noire Fargo, in cui recita anche l’italiano Salvatore Esposito. Rimanendo in tema “serie storiche”, è proposta anche Babylon Berlin, serie noire ambientata nella Berlino del 1929, tratta dai romanzi di Volker Kutscher. E poi, la serie Burden of Truth, con protagonista una giovane avvocatessa che difende gli interessi dei piccoli che sfidano società multimilionarie.

Infine, altre due serie in prima visione assoluta: la quarta stagione dell’action Seal Team e High Flyers, nuova serie basata sull’addestramento di alcuni cadetti militari, aspiranti piloti di caccia.

Sono poi trasmessi anche diversi film in prima visione. Fra cui, Above suspicion con Emilia Clarke, ispirato a un autentico caso di cronaca degli anni ’80. E ancora, film fantasy come L’angelo del male – Brightburn, basato su una versione alternativa, malvagia e giovane di Superman. Quindi, l’horror Countdown, il ciclo di I segreti di Marrowbone e Hole – L’abisso. A seguire, altri blockbuster come 7 sconosciuti a El Royale, con Chris Hemsworth, e Scary stories to tell in the dark diretto da André Øvredal, prodotto da Guillermo Del Toro, estratto da una serie di libri horror per ragazzi scritti da Alvin Schwartz.

Inoltre, il film Cocaine – La vera storia di White Boy Rick con Matthew McConaughey, e molte produzioni di fantascienza. Fra cui Captive State, e l’action Sci-fi Kin.

I programmi e i documentari di Rai 4

Nel corso della stagione, Rai 4 trasmette anche numerosi programmi e documentari.

A ottobre, infatti, torna il magazine settimanale Wonderland, ogni martedì in seconda serata. Il programma propone nuove rubriche, approfondimenti e tematiche inedite. Tutti basati sul mondo dei media, dell’intrattenimento e della produzione cinematografica e seriale.

Il mercoledì, invece, è il giorno dedicato ai documentari, sempre previsti in seconda serata. Fra cui, i prodotti del ciclo Obiettivo Mondo, e Space Walks, programma divulgativo sui misteri dello spazio presentato dal giornalista e divulgatore scientifico Emilio Cozzi.

The UnXplained, presentato da William Shatner, racconta ogni giovedì in seconda serata misteri dell’archeologia inesplorati. A seguire Revolutions, trasmissione docu-fiction di R. Jim Al-Khalili, noto fisico e conduttore televisivo, trasmessa in prima visione assoluta. Revolution descrive ed esplora i retroscena di sei grandi invenzioni che hanno cambiato la storia dell’uomo.

Infine, Rai 4 si conferma anche nella stagione 2021/2022 partner ufficiale dello Science+Fiction di Trieste, del Far East Film Festival di Udine e del Lucca Comics & Games.

Rai Gold Palinsesto 2021/2022, i film su Rai Movie

Il lunedì di Rai Movie è dedicato al mondo Western. tra i titoli proposti, figurano I cancelli del cielo di Michael Cimino, in versione restaurata a cura della redazione del canale; I magnifici sette e Cacciatori di indiani.

Martedì, poi, è il giorno a tema “vizio del cinema”, in cui Rai Movie trasmette titoli per appassionati, inediti e produzioni particolari. Ogni mercoledì, invece, la rete trasmette le produzioni più recenti del panorama cinematografico italiano. La serata del giovedì è dedicata al genere thriller, mentre il venerdì, denominato un giorno “Meravigliosamente Divo”, diventa una vera e propria sfilata delle più grandi star internazionali. Di sabato, infine, ampio spazio è riservato al genere commedia sofisticata.

Vi ricordiamo che tutti i film stranieri sono trasmessi da Rai Movie con doppio audio, per permettere ai telespettatori più appassionati di apprezzarli anche in lingua originale.

In seguito alla recente collaborazione fra Rai Cinema e l’Istituto Luce, il canale propone anche una selezione di nuovi classici italiani, appena restaurati. Tra cui: Il mestiere delle Armi di Ermanno Olmi; Porte Aperte di Gianni Amelio, con Gian Maria Volontè e Ennio Fantastichini. Poi Francesco di Liliana Cavani, con Mickey Rourke e Helena Bonham-Carter, Private di Saverio Costanzo, A Casa Nostra di Francesca Comencini, con Luca Zingaretti, Luca Argentero e Valeria Golino. Ancora Galantuomini di Edoardo Winspeare, con Donatella Finocchiaro, Fabrizio Gifuni e Beppe Fiorello, L’albero delle pere di Francesca Archibugi, con Valeria Golino e Stefano Dionisi, L’Avaro, con la regia di Tonino Cervi, con Alberto Sordi e Laura Antonelli.

Spazio, però, anche a film più recenti. Come A Beautiful Boy con Timothée Chalamet e Steve Carell, Red Joan con Judi Dench, L’uomo fedele con Louis Garrel e Laetitia Casta. E ancora, Un figlio all’improvviso con Christian Clavier e La ballerina del Bolshoi con Alisa Freyndlikh e Valentina Telichkina.

I programmi e i partner di Rai Movie

La seconda serata di Rai Movie è dedicata alla divulgazione in ambito cinematografico, con la nuova edizione del magazine settimanale MovieMag. Che propone notizie e opinioni su tutti i migliori film disponibili in sala, approfondimenti e curiosità sul mondo del cinema e delle serie tv. Alberto Farina torna come conduttore anche quest’anno, insieme con le rubriche Simon & the Stars e i Faccia a Faccia di Federico Pontiggia.

Inoltre, Rai Movie si riconferma partner delle maggiori manifestazioni cinematografiche nazionali. Come la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Torino Film Fest, i Nastri d’argento e la Festa del Cinema di Roma. Ma, anche, di manifestazioni internazionali, fra cui gli EFA.

Presente, poi, A scuola di cinema con Rai Movie, trasmissione in streaming su Rai Play. Il programma è composto di puntate che propongono lezioni di cinema in pillole, realizzato in collaborazione con l’Associazione 100autori.

Rai Gold Palinsesto 2021/2022, Rai Premium

L’intrattenimento di Rai Premium per la stagione 2021/2022 si articola attraverso serie tv, programmi e produzioni originali.

Nel day time, tornano le serie tv Che Dio ci aiuti, Provaci ancora prof!, e le prime stagioni in replica di Don Matteo. Poi, la prima serata è dedicata a fiction, film e produzioni nazionali e internazionali come Maiorca Crime.

Nell’ottica di trasmettere generi variegati e diversi, in autunno Rai Premium propone in prima serata lo spettacolo Euforia di Barbara Foria, e Sono italiana ma vorrei smettere di Francesca Reggiani. Si tratta di due serate all’insegna della leggerezza e della comicità, nonché due one woman show molto diversi per tematiche e stile delle due comiche protagoniste.

La seconda serata, quindi, è proposto il factual show The Art of…, con i nuovi consigli, tutorial e servizi del conduttore Mocean Melvin. Torna anche Diego Dalla Palma, con nuovi format inediti ancora non rivelati. Inoltre, prevista la messa in onda della produzione originale Rai Movie dedicata al mondo del “backstage”: Allora in onda. Il programma svela segreti e retroscena delle grandi produzioni Rai, condotto da Marco Marzocca (Mr. Marzok), Stefano Sarcinelli (Doctor Sarcy) e Miss Kappa.

Concludono l’offerta autunnale di Rai Premium il programma Zoom, proposto per valorizzare i contenuti delle teche Rai meno conosciuti. E Mood, composto di cinque puntate dedicate alla succitata iniziativa Obiettivo Mondo.

Rai Italia

Infine, la produzione di Rai Italia, il canale pensato per gli italiani che vivono all’estero, e per la promozione della cultura italiana nel mondo. Perciò, la programmazione prevede anzitutto un Best of delle produzioni delle reti generaliste Rai.

Inoltre, torna Italia con Voi, il programma di approfondimento quotidiano che raccoglie le storie più interessanti dei nostri concittadini che vivono altrove nel mondo.

Presente anche il programma religioso di suor Myriam Castelli, intitolato Cristianità. E ancora, sempre in ambito religioso, ogni domenica è proposto L’Angelus del Papa, con la messa in diretta. Si proseguirà anche con le udienze papali settimanali, contenute nel format I Mercoledì di Francesco, programma di Rai Italia realizzato in collaborazione con Rai Vaticano. O anche, in collaborazione con Vatican Media, una mini-serie dedicata agli incontri di Papa Francesco con i bambini, nel corso degli anni del suo pontificato.

Focus sullo sport con La Giostra dei Gol, programma realizzato in collaborazione con Rai Sport. Per poi passare ai documentari d’autore, come Solidali d’Italia – Storie di cooperazione. Un prodotto che racconta da vicino l’impegno quotidiano delle nostre missioni della Cooperazione Internazionale, sotto la direzione strategica del Ministero degli Esteri. Sono previste, in particolare, due puntate girate nella sede ONU di Brindisi.

Poi, spazio alla musica con la nuova edizione, in diretta dal Master Theater di Brooklyn, di New York canta.

Infine, prosegue la collaborazione con la Società Dante Alighieri, il Ministero degli Esteri, con i Comites (Comitati degli Italiani all’Estero). E ancora, con il CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero) e con esperti della Pubblica Amministrazione per informare i nostri connazionali sulle problematiche che li riguardano.

