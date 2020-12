Ecco quanto ha preparato Discovery per Natale e le festività di fine anno. Vediamo quanto va in onda in tutti i canali del gruppo.

Discovery per Natale, la tv delle feste di Nove

NOVE (canale 9) accoglie il Natale con buonumore e ironia con la riproposizione de I migliori fratelli di Crozza, in onda anche il giorno di Natale, con una puntata particolarmente natalizia.

Il divertimento continua con gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo: si parte con “THE BEST OF ALDO, GIOVANNI E GIACOMO” in onda lunedì 28 dicembre alle 21:25 per poi proseguire con “ANPLAGGHED” e “AMMUTTA MUDDICA” a gennaio.

E per chi non può rinunciare al crime anche durante le feste, dal lunedì al venerdì alle 16:00 va in onda la seconda edizione del ciclo Delitti sotto l’albero, una selezione di storie crime a tema natalizio.

Programmazione Real Time

-Su Real Time, (canale 31) le feste in compagnia di Bake off sono ormai una tradizione. Infatti è in onda la nuova edizione di Junior Bake off Italia . La sfida tra piccoli aspiranti pasticcieri immersa in un bosco incantato in stile natalizio. Con conduzione di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Si prosegue con una novità assoluta, “BAKE OFF ITALIA – DOLCI SOTTO UN TETTO”, da venerdì 1 gennaio alle 21:20, sempre in compagnia di Flavio Montrucchio, per una gara a colpi di ricette tra coppie di congiunti.

L’anno nuovo si apre all’insegna dell’amore con il ritorno di “PRIMO APPUNTAMENTO” da martedì 5 gennaio alle 21:20 sotto la guida di Flavio Montrucchio, pronto ad accogliere nuovi single alla ricerca dell’anima gemella. A seguire alle 22:30 le puntate inedite de “IL SALONE DELLE MERAVIGLIE” con Federico Fashion Style che, tra una cliente e l’altra, ci accompagnerà anche nei suoi nuovi saloni di Milano e Roma.

Discovery il Natale di DMax

In attesa della riapertura delle piste da sci, su DMAX (canale 52) sono tornati I Signori della neve. Scopriamo tutto il lavoro, la fatica e la cura che sta dietro l’avvio della stagione sciistica di 4 importanti località montane: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Tonale e Pejo. Un settore che quest’anno si trova ad affrontare la sfida più grande.

A dare il benvenuto al nuovo anno, invece, è Daniele Bossari che torna con la seconda stagione de “IL BOSS DEL PARANORMAL”, da martedì 5 gennaio alle 21:25, per raccontarci casi di eventi paranormali e guidarci in questo mondo tanto misterioso quanto affascinante.

Domenica 27 dicembre da mezzogiorno sarà poi la volta dello stunt “IL CLUB DEI SELVAGGI”, una ricca programmazione a tema avventura con titoli come Nudi e crudi XL e Vado a vivere nel bosco, scandita dagli interventi inediti di Paolo “Gibba” Campanardi, protagonista di Metal detective.

Il Natale di Giallo e HGTV – Home & Garden TV

Su Giallo (canale 38) le storie crime più appassionanti continuano anche durante le feste. Martedì 22 dicembre alle 21:10 arriva il ciclo “VIENNA CRIMINALE” dedicato a omicidi e delitti nella città di Vienna in compagnia dei migliori detective della capitale austriaca: Angelika Schnell (Fast Farward) e la coppia Einser e Fellner (Tatort).

HGTV – Home & Garden TV (canale 56)continua lo stunt “NATALE CHE NON TI ASPETTI” con una serie di speciali tra cui Alberi di Natale da favola e Luci di Natale: USA.Per scoprire gli addobbi natalizi più incredibili ed estremi.

Da lunedì 4 gennaio alle 22:00 arriva “C’ERA UNA VOLTA CASA” con Erin e Ben Napier, che riporteranno in vita vecchie abitazioni dando loro un tocco moderno e alla portata di tutti.

Discovery Channel e Discovery Science

Quale modo migliore per iniziare l’anno se non a 8 mila metri d’altezza? Da venerdì 1 a domenica 3 gennaio alle 22:00 lo stunt “CAPODANNO SUL TETTO DEL MONDO” ci porta alla scoperta del Monte Everest, con tre speciali in prima tv assoluta, con protagonista anche Bear Grylls (Bear Grylls vs Everest).

Su DISCOVERY SCIENCE (Sky canale 405) spazio per un esplosivo “NATALE A RAZZO” lunedì 21 dicembre alle 21:05. Dimenticate le allegre luci colorate, preparatevi piuttosto ad assistere al lancio di alberi di Natale trasformati in razzi. Vedere per credere!

E nel giorno dell’Epifania, esploriamo il mondo delle mega fabbriche di prodotti alimentari con lo speciale “SUPERFABBRICHE: FOOD EDITION” in onda mercoledì 6 gennaio alle 21:05.

Canali Kids

Le sorprese continuano con l’offerta dei canali kids

Su K2 (canale 41 del digitale terrestre, su Sky al 626) appuntamento a giovedì 24 dicembre alle 14:20 con lo speciale natalizio de “IL BARBIERE PASTICCIERE” (Natale Alla Bottega Di Pan Barbiere – Il Natale Di Patato).

A seguire, alle 18:00, la prima tv di “TALKING TOM & FRIENDS” (Il telefono di Babbo Natale). I festeggiamenti continuano venerdì 25 dicembre alle 19:00 con lo speciale in prima tv assoluta di “HOTEL TRANSYLVANIA LA SERIE” (Un anno senza l’infernatale) per dei festeggiamenti… da paura!

Su FRISBEE (canale 44 del digitale terrestre, su Sky al 627) l’attesa del Natale si passa in compagnia dello stunt in prima tv “NATALE CON FRISBEE” giovedì 24 dicembre alle 19:30 con gli episodi a tema natalizio di “SUPER MONSTERS” (La stella dei desideri), “RAINBOW BUTTERFLY UNICORN KITTY” (Buon Mythale) e “RUBY ARCOBALENO”. Si prosegue sabato 26 dicembre alle 14:30 con l’appuntamento speciale dedicato al Natale de “IL TRENINO THOMAS” (L’idea brillante di Nia) in prima tv assoluta.

Discovery +

A gennaio si accende Discovery+, il nuovo servizio streaming di Discovery che debutta con la serie dedicata a Elettra Lamborghini. La cantante, influencer, personaggio tv da milioni di follower si racconta in “ELETTRA E IL RESTO SCOMPARE”, la serie in 10 puntate. Oltre al dietro le quinte del matrimonio con il deejay e produttore musicale AfroJack, non mancherà di mostrare una dimensione più intima di una ragazza dal cognome “ingombrante”.