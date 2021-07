Grand Hotel episodi Un pianto nella notte e Il segreto su Canale 5 – trama, cast, finale

Condividi su







Rai 1 propone dal prossimo autunno la serie tv dal titolo Non mi lasciare. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere poliziesche datato 2020.

La produzione è italiana e la serie si compone di quattro puntate in onda in prima serata. Rai 1 proporrà in ogni appuntamento due episodi per un totale complessivo di otto.

Non mi lasciare serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia e di Ciro Visco. Protagonista principale è Vittoria Puccini che si cala nel ruolo della poliziotta Elena Zonin. Nel cast anche Alessandro Roja e Sarah Felberbaum interpreti rispettivamente di Daniele e Giulia.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Venezia in differenti location. Alcuni set hanno avuto invece come protagonista la città di Roma. La produzione è della PayperMoon Italia per Rai Fiction.

Non mi lasciare serie tv – trama

La trama ha come protagonista Elena Zonin, una poliziotta che vive e lavora a Roma. La sua particolare specialità sono i crimini informatici ai quali riesce sempre a dare un riscontro positivo.

Ma la Zonin si occupa anche di reati contro l’infanzia. In particolare segue con molta passione e determinazione le indagini che riguardano la scomparsa dei minori. Un settore nel quale presta la propria opera con una totale abnegazione.

Un nuovo caso la porta a Venezia. Si tratta di un caso sul quale sta lavorando da tempo. Per lei tornare a Venezia significa rivedere la città dove è cresciuta e dalla quale è fuggita 20 anni prima.

L’arrivo a Venezia

Una volta arrivata nella cittadina lagunare ritrova Daniele, il grande amore della tua gioventù divenuto adesso vicequestore di polizia. Con sua grande meraviglia ritrova anche Giulia, la sua migliore amica che è diventata la moglie di Daniele.

Si crea così un intreccio fra i tre protagonisti che dovranno fare i conti con il proprio passato. Infatti, alla base della serie, c’è l’alternarsi tra passato e presente che riapre vecchie ferite mai del tutto rimarginate.

Superarle per ciascuno dei tre protagonisti significa finalmente poter guardare al proprio futuro con serenità. A Venezia, Elena Zonin dovrà lavorare fianco a fianco con il vice questore Daniele per risolvere il caso che l’ha fatta arrivare nella cittadina.

Inizia così la caccia ai criminali che porta la Zonin e il vice questore di polizia fino al Polesine, alla scoperta di segreti che per anni sono rimasti sopiti e nascosti, e che ora stanno tornando per potentemente alla luce.

Questa è la chiave di volta per risolvere il caso a cui sta lavorando la Zonin.

Non mi lasciare – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Non mi lasciare e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Vittoria Puccini – Elena Zonin

– Elena Zonin Alessandro Roja – Daniele

– Daniele Sarah Felberbaum – Giulia

– Giulia Federica Girardello – ?

– ? Eugenio Franceschini – ?

– ? Federica Bau – ?

