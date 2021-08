Controcorrente 2 agosto anticipazioni puntata

Condividi su







Stasera in tv lunedì 2 agosto 2021. Su Rai 2 va in onda il programma Sport: il Circolo degli Anelli dedicato alle Olimpiadi di Tokyo. Italia 1 propone la replica di Freedom – Oltre il confine.

Stasera in tv lunedì 2 agosto 2021. Raiuno trasmette il film The Help con Emma Stone. Tv8 propone la fiction Gomorra 2 – La serie

Stasera in tv lunedì 2 agosto 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, Sport: Il Circolo degli Anelli. Mentre a Tokyo è notte fonda, Alessandra De Stefano ripercorre gli eventi della giornata olimpica soffermandosi su quelli che hanno visto protagonisti gli italiani. C’è molta attesa per la prova femminile del corpo libero di ginnastica artistica. Tra le probabili finaliste, Vanessa Ferrari, alla sua quarta Olimpiade.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Quali inchieste rivedremo nell’odierna del programma di Sigfrido Ranucci? Uno dei servizi più seguiti è stato “Smart working in progress”, dedicato alle migliaia di piccoli borghi in via di spopolamento che sognano di rinascere grazie al lavoro agile, ma non hanno connessioni Internet veloci.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto per il 2 agosto. In diretta dalla Piazza Maggiore di Bologna, l’Orchestra del Teatro Comunale diretta da Marco Angius esegue le composizioni dei tre finalisti della 27° edizione del Concorso internazionale. L’edizione di quest’anno è riservata alle partiture per orchestra.

Programmi Mediaset, Real Time, Tv8

Su Rete 4, alle ore 21.20, l’attualità con Controcorrente. Informare i telespettatori sugli ultimi avvenimenti del mondo della politica e dell’economia, cercando di fornire una chiave di lettura fuori dagli schemi: è l’obiettivo del programma condotto da Veronica Gentili che, anche stasera, si confronta con i suoi ospiti sugli argomenti di cui tutti parlano.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Continuiamo a rivedere la prima edizione del programma di Roberto Giacobbo. Tra i servizi in scaletta, quello dedicato al Vittoriale degli Italiani, la casa-museo di Gabriele D’Annunzio sul lago di Garda. Scopriamo poi l’Antro della Sibilla Cumana, in Campania, la grotta in cui, secoli fa, il futuro sarebbe stato rivelato.

Su Real Time, alle 21.25, Vite al limite. La prima storia è quella di Lisa. La donna ha sempre avuto problemi di peso, ma la situazione è peggiorata dopo che ha assistito impotente all’uccisione di suo fratello. Costretta a letto, deve perdere peso se vuole veder crescere i suoi nipoti.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 2 – La serie. Due episodi: “Sette anni” e “Fantasmi” con Salvatore Esposito. La rivalità per la piazza di spaccio si fa sempre più intensa e Ciro tenta di evitare inutili spargimenti di sangue. Nel frattempo Genny vuole sempre più potere.

I film di questa sera lunedì 2 agosto 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2011, di Tate Taylor, The Help, con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer. Jackson, Mississippi, Anni 60. La neolaureata Skeeter (Emma Stone) trova lavoro in un giornale locale occupandosi della posta. Ma il razzismo che la circonda attira la sua attenzione. Inizia così a raccogliere le confidenze di cameriere di colore per raccontare in un libro le angherie da loro subìte.

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1993, di Sydney Pollack, Il socio, con Tom Cruise, Gene Hackman. Il giovane Mitch McDeere viene assunto da un prestigioso studio legale. Presto, però, si accorge che il suo capo, l’avvocato Avery, e gli altri soci hanno legami con la malavita.

Su Paramount Netwoork, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Donald Petrie, Come farsi lasciare in 10 giorni, con Matthew Mc-Conaughey, Kate Hudson. La giornalista Andy deve scrivere un pezzo su come farsi lasciare in 10 giorni. Benjamin, pubblicitario, scommette di sedurre una donna nello stesso lasso di tempo. Saranno scintille.

Stasera in tv lunedì 2 agosto Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente complicata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di , La vita straordinaria di David Copperfield, con Dev Patel. Adattamento cinematografico del romanzo di Charles Dickens: un racconto della vita del personaggio letterario, dalla giovinezza all’età adulta, sullo sfondo dell’Inghilterra del XIX secolo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2006, di Brian De Palma, The Black Dahlia, con Josh Hartnett. Los Angeles, 1947. Gli agenti Bleichert e Blanchard sono alle prese con il brutale omicidio di un’aspirante attrice. L’indagine porterà a galla vecchie bugie e nuovi delitti.

Condividi su