Programmazione autunno 2021: ecco tutti i programmi in partenza

Stasera in tv lunedì 30 agosto 2021. Raiuno trasmette il film Una storia senza nome con Alessandro Gassman. La7 propone il film The Queen – La Regina con Helen Mirren.

Stasera in tv lunedì 29 agosto 2021, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Prende il via la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona. In programma otto inchieste. Si parte con “Julian Assange – Processo al giornalismo”, che ripercorre la storia del fondatore della piattaforma Wikileaks: rischia 175 anni di carcere per aver rivelato vari scandali e crimini di guerra americani.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Esiste una scrittura delle donne? Dacia Maraini sfoglia le pagini delle scrittrici più interessanti del Novecento e ricorda Franca Valeri, scomparsa lo scorso anno, drammaturga raffinata e interprete pungente.

Su Rai Premium, alle 21.20, serata di prosa brillante con lo spettacolo Euforia. Al Teatro Sala Umberto di Roma, la comica napoletana Barbara Foria va in scena con un esilarante monologo satirico in cui descrive, con l’energia che la contraddistingue, gli stereotipi femminili al tempo dei social.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente. Anche stasera non mancano di certo gli spunti di discussione per Veronica Gentili e i suoi ospiti. Protagonista del programma è come sempre l’attualità, dalla drammatica situazione venutasi a creare in Afghanistan dopo la presa del potere dei Talebani alle roventi polemiche sull’obbligo del Green Pass.

Su Real Time, alle 21.25, Vite al limite. Il legame stretto tra Jennifer, 42 anni, e la sua primogenita Marissa, 26 anni, ha messo in pericolo le vite di entrambe. Le due donne ora raggiungono un peso complessivo di oltre 500 chili: la madre tocca i 288 chili, la figlia i 259.

I film di questa sera lunedì 30 agosto 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di Roberto Andò, Una storia senza nome, con Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassman. Valeria (Micaela Ramazzotti) lavora come segretaria in una casa cinematografica e spesso scrive i copioni per conto dello sceneggiatore Alessandro Pes (Alessandro Gassman). L’incontro con un misterioso investigatore (Renato Carpentieri) le ispira la storia per un nuovo film.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2003, di Ron Howard, The missing, con Cate Blanchett, Tommy Lee Jone. New Mexico, 1885. Maggie vive sola con le sue figlie. Quando la più grande viene rapita da un gruppo di indiani, la donna non si rassegna e si getta all’inseguimento.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Rachel Griffiths, La campionessa – Ride Like a Girl, con Teresa Palmer, Sam Neill. La storia vera dell’australiana Michelle Payne (Teresa Palmer), ultima di dieci figli dell’allenatore di cavalli Paddy Payne (Sam Neill). Nonostante mille difficoltà e alcuni gravi infortuni, non ha mai rinunciato al sogno di diventare una fantina di successo, inseguito con caparbietà e senso del sacrificio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2014, di Gareth Edwards, Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen. Cinquant’anni dopo una serie di test nucleari, dalle viscere della Terra emergono una gigantesca creatura, Godzilla, e altri due mostri che minacciano l’umanità. Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), ufficiale dei Navy Seals, deve intervenire per fronteggiare una situazione di assoluta emergenza.

La7 – Paramount Network

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Stephen Frears, The Queen – La Regina, con Helen Mirren. Londra 1997. Il popolo britannico è sconvolto per la morte della principessa Diana: la regina Elisabetta, incapace di affrontare la situazione, si isola nel suo castello scozzese.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Joe Roth, I perfetti innamorati, con Catherine Zeta-Jones. Gli attori Eddie e Gwen si lasciano quando sta per uscire il loro nuovo film. L’addetto stampa si adopera perché la notizia non trapeli, spalleggiato dalla sorella di Gwen.

Stasera in tv lunedì 30 agosto, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2020, di Dominic Cooke, L’ombra delle spie, con Benedict Cumberbatch. Tratto dalla storia vera dell’imprenditore inglese Greville Wynne, che collaborò come corriere con la Cia durante la Guerra Fredda. Passava a Washington le informazioni top secret di una fonte Urss.

Su Sky Cinema Due, alle 19.10, il film thriller del 2003, di Bong Joon-Ho, Memorie di un assassino – Memories of murder, con Kim Sang-kyung. In un villaggio della Corea del Sud, tre detective devono far luce sugli omicidi di alcune donne. Cresce il timore che l’autore dei delitti sia un serial killer.

