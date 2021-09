Stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021. Su Raitre ritorna l’appuntamento con l’attualità con Chi l’ha visto, programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Su Tv8 il talent X Factor People.

Stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio per le qualificazioni ai Mondiali del 2022: Italia-Lituania. Tre giorni dopo la partita con la Svizzera, gli Azzurri di Roberto Mancini tornano in campo allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia per incontrare la Lituania, nella fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Nei 7 precedenti, i Campion d’Europa hanno vinto 5 volte e portato a casa 2 pareggi.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con la nuova edizione di Chi l’ha visto? Dopo un mese di pausa torna il programma investigativo di Federica Sciarelli. E’ sempre possibile contattare la redazione sulla pagina Facebook, su Instagram, Twitter e WhatsApp: +39 3453131987. Inoltre è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it. Il telefono, invece, è 06.8262.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto Nicola Piovani. In leggera differita, il concerto di Nicola Piovani presso la Corte Costituzionale. Nel corso della serata, introdotta dalla giornalista Ilaria Sotis, gli interventi di alte cariche dello Stato e alcune letture affidate a Monica Guerritore.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Anche stasera Giuseppe Brindisi e i suoi ospiti affrontano i temi che attirano l’interesse dell’opinione pubblica. Il programma, in onda per tutta l’estate, continuerà anche per tutto il mese di settembre. Al centro del dibattito, la ripresa della scuola e l’utilizzo del Green Pass sul posto di lavoro e nelle mense aziendali.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor People. Continua il meglio delle passate audizioni del talent, in attesa delle nuove che vedremo dal 16 settembre. Tornano Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, ma al timone del talent debutta Ludovico Tersigni, protagonista della serie “Skam Italia”.

Su Real Time, alle 21.25, il game show D’amore e d’accordo. Seconda serata con il game condotto da Katia Follesa, che mette alla prova le affinità di alcune coppie celebri. Tra i protagonisti, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, Clio Zammatteo e Claudio Midolo.

I film di questa sera mercoledì 8 settembre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2015, di Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot, con Claudio Santamaria. Roma: il ladruncolo Enzo entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli regala poteri straordinari. La giovane Alessia lo convincerà a usarli per combattere la malavita.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2011, di Alexander Payne, Paradiso amaro, con George Clooney, Shailene Woodley. L’avvocato Matt King (George Clooney) si è sempre dedicato più alla sua carriera che alla famiglia. Tutto cambia quando la moglie Elizabeth (Patricia Hastie) entra in coma dopo un incidente. L’uomo dovrà ripensare la sua vita e riavvicinarsi alle figlie Alexandra (Shailene Woodley) e Scottie (Amara Miller).

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1974, di Carlo Lizzani, Mussolini ultimo atto, con Rod Steiger. Aprile 1945. La fuga di Benito Mussolini, che cerca di riparare in Svizzera, viene bloccata dai partigiani. Fatto prigioniero, il Duce sarà fucilato con l’amante Claretta Petacci.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2009, di Fausto Brizzi, Ex, con Gianmarco Tognazzi, Claudia Gerini, Claudio Bisio. Tra Natale e San Valentino, alcune coppie entrano in crisi. Tra loro ci sono Caterina e Filippo che vogliono divorziare e Paolo, minacciato dall’ex della sua fidanzata.

Iris – La5 – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di Alex Proyas, Io, robot, con Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk. 2035. I robot vengono usati come “elettrodomestici”. Un detective, convinto che uno di loro abbia commesso un omicidio, indaga tra mille difficoltà con l’aiuto di una psicologa.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2008, di Ethan Coen, Burn after reading – A prova di spia, con George Clooney. Licenziato dalla Cia, un analista decide per ripicca di scrivere un libro che rivela le scottanti verità. Ma quando il testo finisce nelle mani sbagliate, le cose si complicano.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 1983, di Adrian Lyne, Flashdance, con Jennifer Beals. Pittsburgh, Pennsylvania. Alex lavora come saldatrice e arrotonda il salario ballando in un locale notturno. Ma il suo sogno è essere ammessa a una scuola di danza per diventare ballerina professionista.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Paolo Genovese, Immaturi, con Anita Caprioli, Paolo Kessisoglu. Costretti per un disguido a fare la maturità, un gruppo di vecchi compagni di scuola si ritrova dopo vent’anni per studiare insieme. Tutti con i loro problemi da risolvere.

Stasera in tv mercoledì 8 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Jeff Nichols, Loving – L’amore deve nascere libero, con Joel Edgerton, Ruth Negga. La vera storia dei coniugi Loving, lui bianco e lei nera, divenuti celebri in America negli Anni 50 per essersi battuti contro la Virginia per difendere i loro diritti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2019, di Tim Miller, Terminator – Destino oscuro, con Mackenzie Davis, Linda Hamilton. Sarah, ormai esperta cacciatrice di robot, deve salvare la vita della giovane Dani, inseguita da un nuovissimo modello di cyborg. Ad aiutare Sarah, arriva Grace, ma non basta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2006, di Tom Tykwer, Profumo – Storia di un assassino, con Ben Whishaw. Parigi, 1744: Grenouille nasce con un olfatto eccezionale. Apprendista profumiere, ha l’ossessione di riuscire a distillare l’essenza delle donne. Ma per farlo deve ucciderle.

