GF Vip 6 dal 13 settembre su Canale 5 – I concorrenti ufficiali

Martedì 7 settembre va in onda su Real Time la seconda puntata di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio. Il conduttore segue le storie di alcuni single che hanno scelto di affrontare l’ appuntamento al buio cenando con uno sconosciuto. Guest Star Renato Ardovino che preparerà i dessert.

Le coppie protagoniste della seconda puntata sono Federico e Sara, Candida e Roberto, Alessia e Francesco, Francesco e Anastasiya.

Primo Appuntamento, le prime coppie del 7 settembre

Nella diretta del 7 settembre il primo single ad entrare nel ristorante è Federico. Ha 28 anni e vive a Roma. Nel tempo libero suona il pianoforte, si definisce romantico e crede di essere nato nell’epoca sbagliata. Desidera una relazione stabile ed avere una famiglia.

E’ laureato in giurisprudenza ed è un consulente per grandi società. Il giovane si presenta con una rosa bianca da donare alla sua partner.

Incontra la trentenne Sara.E’ un’assistente di volo e viene da Roma. Non ama lo sport e preferisce trascorrere il tempo libero sul divano guardando una serie tv. Adora le autobiografie ed è amante della mitologia.

Si definisce Geisha. E’ single perché il suo ex l’ha lasciata da un momento all’altro e da allora fatica ad instaurare una nuova relazione.

La signora Candida, ha 58 anni e vive a Roma. E’ una giovane nonna che ha dedicato la vita quasi interamente ai propri figli. Oltre ad un ex marito, ha avuto un compagno con il quale è stata 15 anni. Ha 3 figli e 3 nipoti. Spera di incontrare un uomo con il quale iniziare una relazione stabile.

Per lei c’è Roberto, che si presenta con un mazzo di rose rosse. Ha 62 anni, viene da Como e lavora in ambito sanitario occupandosi, tra gli altri, protesi acustiche. Si definisce generoso e romantico. Adora cucinare per la propria partner. Anche Roberto ha due figli, uno di 30 e una di 32 anni.

Primo Appuntamento 7 settembre, le altre coppie

Alessia invece ha 25 anni e vive a Lecco. Lavora come addetta alla spesa online in un supermercato. E’ single perché il suo fidanzato l’ha tradita. Con questo gesto ha così contribuito ad alimentare le sue insicurezze. La ragazza infatti racconta che sono molte le parti del corpo che la fanno sentire a disagio, come le gambe e il seno. Non ha una relazione da un anno e mezzo.

Il suo partner è Francesco che svolge due mestieri. Di giorno lavora come corriere, la sera come personal trainer. Ha avuto una lunga storia d’amore durata circa 7 anni. E’ finita perché lei lo ha tradito. Da allora non ha più fiducia nelle donne ma vuole gradualmente rimettersi in gioco. E’ un gran tifoso dell’Inter.

Francesco, 23 anni, viene da Napoli e lavora come parrucchiere. Cerca da tanto una relazione seria ed è il suo primo appuntamento al buio. Ha due fratelli ed una sorella.

Il ragazzo incontra la 22enne Anastasiya. E’ nata in Bielorussia ma vive da tanto tempo a Napoli. E’ stata adottata ma ha un ottimo rapporto con i fratelli che sente quotidianamente. Questi ultimi vivono in Bielorussia. Anastasiya lavora in una pasticceria ed è single da 2 anni. Le piace preparare i muffin ma anche la pizza.

Primo Appuntamento, le cene

La cena tra Federico e Sara è iniziata nella maniera giusta. Stanno scoprendo di avere alcuni punti in comune come l’amore per la Francia, l’arte e le buone maniere.

Candida e Roberto sembrano conoscersi da sempre. Discutono di viaggi ma principalmente di famiglia.

Alessia invece trova il coraggio di confidare a Francesco di aver avuto dei disturbi alimentari scaturiti quando è finita la sua storia d’amore. Francesco cerca di farla sentire a proprio agio. Condividono l’opinione che in una relazione amorosa è importante la fedeltà in quanto entrambi sono stati traditi.

La cena tra Francesco e Anastasiya, iniziata con un po’ di imbarazzo, sta procedendo nella giusta direzione. Si stanno rendendo conto che entrambi desiderano una relazione sentimentale stabile. Sognano inoltre di sposarsi e di avere dei figli.

Anastasiya confida che la sua ultima storia è finita perché l’ex non ha voluto lasciare il proprio Paese mentre lei si è trasferita in Italia. Francesco invece racconta che la sua ex ha iniziato una relazione con un altro mentre stavano ancora insieme.

L’evoluzione delle coppie

Candida e Roberto si sono persi di vista. Lui ha provato in ogni modo a conquistarla ma per lei non è “scattata la chimica”. Per tale ragione Candida ha preferito chiudere i rapporti per non creare illusioni.

Francesco e Anastasiya sono rimasti in contatto. Francesco sta continuando a cercare l’anima gemella. Anastasiya invece si dedica con passione e dedizione alla pasticceria. Spera un giorno di avere una famiglia numerosa.

Alessia e Francesco invece continuano a sentirsi. La loro frequentazione però non si sta ancora trasformando in una storia d’amore perché entrambi faticano ad aprire il proprio cuore.

Federico e Sara infine si sono frequentati per un po’. Federico è tornato alle sue attività aristocratiche in attesa di un incontro alla sua altezza. Sara invece è sempre in viaggio alla ricerca di un ragazzo che la faccia innamorare.

