Daytime Rai 1 autunno 2021: i programmi in partenza il 13 settembre

Melaverde torna con la puntata di domenica 12 settembre. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. Dopo la tappa della scorsa settimana, ecco dove si trovano oggi i due conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto.

Melaverde 12 settembre in Val di Non

Sono sempre di più i giovani che scelgono lavori e stili di vita vicini alla natura e all’ambiente tornando ad attività e sistemi agricoli semplici ma funzionali. Oggi Melaverde racconta la storia di due ragazzi e del loro amore per la montagna. Poi ci si sposta più in alto per andare in un rifugio a oltre 2000 metri per scoprire cosa vuol dire vivere tanti mesi in alta montagna e come la produzione in casa di prodotti alimentari di ogni genere sia fondamentale per un rifugista.

in val di Non, una valle che si trova a nord ovest di Trento, famosa soprattutto per la coltivazione delle mele. Non mancheranno naturalmente i sapori del territorio con Giulia, una giovane ma bravissima chef che coltiva tanti ingredienti nei suoi orti. E poi ancora, si parlerà di un progetto molto interessante di giovani produttori di vino della Piana Rotaliana. Successivamente il programma scende poi di nuovo verso valle per andare a pescare con canna da pesca e stivaloni.

Nelle acque del fiume Noce

Vincenzo Venuto invece sarà nelle acque del fiume Noce per una discesa verso valle trasportati dalla corrente. Questo sport si chiama Rafting e per farlo si arriva nella trentina Val di sole. Ci si diverte in sicurezza, ma è anche l’occasione per gustare la natura circostante da una prospettiva diversa dal solito.

Poi si visita un luogo davvero particolare: protagonista sarà un altro fiume, anzi un torrente, il Noce Bianco, che nasce a 2600 metri di altitudine e che da quasi cento anni alimenta quella che è considerata la centrale elettrica più bella d’Italia. Si trova a Cogolo, in val di Pejo, in un ambiente naturale che vale davvero la pena di andare a scoprire.

Un altro straordinario patrimonio di questa Regione sono i castelli; ce ne sono molti e molto belli. E raccontano come un tempo, il Trentino, ebbe un’importanza strategica fondamentale per la sua posizione geografica. I telespettatori vedranno castelli meravigliosi ed in particolare uno, dove si tiene ogni anno una insolita asta dei formaggi stagionati.

Si parlerà anche di sostenibilità ambientale e di come questa Regione sta affrontando gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ma ci saranno tante altre curiosità.

