Love is in the air anticipazioni puntate dal 27 settembre al 1 ottobre 2021

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 27 settembre al 1 ottobre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 27 settembre – 1 ottobre

S1 Ep91 – Aydan è preoccupata per il figlio, come ogni madre, ma dopo le parole rassicuranti di Eda, le dice che quando lei e Serkan saranno sposati, diventerà sua figlia e le regala l’anello di famiglia. A due mesi dall’incidente che ha coinvolto Serkan, nessuno sa niente di lui. Eda, ora che è socia della holding, gestisce lo studio Art Life con grande successo e nel frattempo, aiutata dall’amico di infanzia Deniz, continua le ricerche per trovare Serkan. Contrariamente a tutti gli amici, infatti, Eda è convinta, così come Aydan, che Serkan sia vivo e che un giorno farà ritorno a Istanbul.

Trama episodio 28 settembre

S1 Ep92 – Serkan torna allo studio mano nella mano con Selin, che spiega a tutti quanti come sono andate le cose: Serkan, in seguito all’incidente, ha perso la memoria dell’ultimo anno, perciò non si ricorda di Eda ed è convinto di essere fidanzato con Selin. Questo ovviamente è un duro colpo per Eda, la quale, però, non si dà per vinta e decide di ricominciare da zero per risvegliare l’amore che Serkan provava nei suoi confronti.

Love is in the air 29 settembre

S1 Ep93 – Dopo due mesi dall’incidente aereo, e creduto disperso da tutti tranne che da Eda, Serkan torna mano nella mano con Selin nel suo ufficio. Al suo sorprendente arrivo, regna sovrano un misto fra gioia, stupore e incredulità da parte di tutti. Questo ovviamente è un duro colpo per Eda, la quale, però, non si dà per vinta e decide di ricominciare da zero per risvegliare l’amore che Serkan provava nei suoi confronti.

Trama episodio 30 settembre

S1 Ep94 – Aydan corre ad abbracciare il figlio alla Art Life, e Serkan scopre “di nuovo” che la mamma ora esce di casa. Aydan gli dice che lo farà visitare da un ulteriore medico e che gli organizzerà una party di bentornato con tutti i dipendenti.

Love is in the air trama episodio 1 ottobre

S1 Ep95 – Engin ascolta per caso una conversazione di Piril al telefono con un’amica, e credendo che Piril sia incinta (mentre lei parla di una gatta che sta per partorire e che vorrebbe adottare un gattino e portarlo a casa). Da ciò scaturiranno una serie di equivoci. Ayfer e Deniz mentre sono al caffè di quest’ultimo scoprono con grande sorpresa che Serkan è tornato e che non ricorda nulla di Eda. Melo Erdem e Leyla cercano un modo per far tornare la memoria a Serkan.

