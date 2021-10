Stasera in tv mercoledì 13 ottobre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv lunedì 11 ottobre 2021. Su Raidue il divertente programma Quelli che il lunedì con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Su Nove il reality Little Big Italy con Francesco Panella.

Stasera in tv lunedì 11 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3. Titolo dell’episodio di stasera: “Nozze”. Il matrimonio di Francesca Valletta e Giovanni Pesacane dovrebbe sancire la pace tra due famiglie in guerra da anni, ma non è così: la giovanissima sposa viene trovata morta con ancora addosso l’abito nuziale. Lojacono (Alessandro Gassman) e gli altri Bastardi indagano sull’omicidio.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Quelli che il lunedì. Anche se lo sport non è più al centro dello show, il programma che ha raccolto l’eredità di “Quelli che il calcio” non rinuncia alla sua missione primaria, che è quella di farci passare qualche ora in allegria prendendo spunto dall’attualità. In questo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono dei veri maestri.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona presenta “La fabbrica dei vaccini”, un’inchiesta dedicata ai vari aspetti della produzione e della distribuzione del farmaco anti Covid. In particolare ci si chiede a che punto è il programma Covax, lanciato da Onu e Oms, che avrebbe dovuto rifornire delle dosi necessarie i Paesi poveri.

Su Rai 5, alle 21.15, il talk show Nessun dorma 2021. Secondo appuntamento con Massimo Bernardini che ospita il grande violinista Uto Ughi e il celebre soprano Barbara Frittoli, due dei massimi esponenti della musica classica italiana nel mondo, e ne ripercorre le carriere.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Le tematiche d’attualità che monopolizzano l’interesse dell’opinione pubblica sono come ogni lunedì sera protagoniste dell’approfondimento a cura di Nicola Porro. Anche se il Green Pass e la terza dose sono sempre al centro del dibattito, molto spazio verrà dedicato anche alle ultime novità politiche.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Tra le novità di questa edizione, la presenza di Adriana e Rosella Rota, le opinioniste del popolo, che Alfonso Signorini chiama Grandi Sorelle : “Hanno una caratteristica”, ha spiegato il conduttore presentandole, “dicono solo quello che gli passa per la testa e che anche voi a casa pensate!”.

Su Italia 1, alle 21.20, Mystery Land. Realizzato dalla squadra produttiva di “Freedom – Oltre il confine”, il programma condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin è caratterizzato da una grande qualità delle immagini, frutto di un mix di tecnologie di ultima generazione, tra telecamere, fotocamere leggere e action cam con droni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Eden. Prosegue il viaggio di Licia Colò tra le meraviglie della natura e i capolavori dell’arte e della scienza. Il tutto per divertire e condividere la convinzione che sia possibile a tutti dare un contributo per proteggere la Terra.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero prosegue in giro per l’Europa. Oggi fa tappa in Portogallo, a Lisbona, dove tre nostri connazionali gli proporranno i loro locali preferiti.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Irene ha dovuto prendere una decisione necessaria: trasferirsi a casa di suo figlio perché non era più in grado di muoversi autonomamente. Nel frattempo, il dottor Nowzaradan non riesce a mettersi in contatto con lei.

I film di questa sera lunedì 11 ottobre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, con Clint Eastwood. Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe “il buono”, Tuco “il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1972, di Francis Ford Coppola, Il padrino, con Marlon Brando. Il capomafia Vito Corleone gestisce gli interessi di Cosa Nostra a New York. Quando rimane ferito in un agguato, il comando passa al figlio Michael che non si è mai interessato agli “affari”.

Stasera in tv lunedì 11 ottobre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Taylor Sheridan, Quelli che mi vogliono morto, con Finn Little, Angelina Jolie. Nei boschi del Montana, Hannah, capo di una squadra di vigili del fuoco, s’imbatte nel piccolo Connor. Il ragazzino, testimone di un omicidio, è in fuga da due sicari professionisti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Karim Dridi, L’ultimo volo, con Guillaume Canet, Marion Cotillard. L’aviatrice Marie Vallières de Beaumont parte alla ricerca del compagno, disperso in Africa. Costretta ad atterrare nel deserto, viene soccorsa dal tenente Antoine Chauvet.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. L’extraterrestre, con Henry Thomas. Un piccolo extraterrestre, abbandonato dai compagni sulla Terra, viene adottato da tre fratelli che lo nascondono a casa e cercano di aiutarlo a tornare sul suo pianeta.

Su Sky Cinema Action, alle 19.40, il film d’azione del 2020, di Adil El Arbi, Bad Boys for life, con Martin Lawrence, Will Smith. Mike e Marcus, poliziotti di vecchia scuola, vengono chiamati per un’ultima missione. I due devono fermare le attività di un criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

