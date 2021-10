Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Matteo, il bacio di Gemma

Condividi su







Nel corso delle registrazioni del 9 e 10 ottobre del dating show di Maria De Filippi si è assistito all’interno di Uomini e donne alla scelta di Matteo. I protagonisti del trono over e del trono classico si sono ritrovati negli studi Elios per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda tra qualche settimana, tra ottobre e novembre nel daytime di Canale 5.

Uomini e Donne scelta Matteo: Noemi

Proseguono le registrazioni delle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi. Dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori si sono ritrovati nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre per nuovi incontri e per tenere aggiornato il pubblico televisivo su come stanno andando le frequentazioni in corso dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne.

Dopo la cacciata di Joele Milan da Uomini e Donne, nessun nuovo tronista è stato più presentato in studio. Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi non ha portato in studio alcuna new entry. Si fa sempre più insistente, quindi, l’ipotesi che gli autori del programma abbiano deciso di non fare alcuna sostituzione e proseguire con gli attuali tronisti.

Nella registrazione di domenica 10 c’è stata una scelta. Matteo Fioravanti ha sorpreso tutti scegliendo una tra le sue corteggiatrici. A solo un mese e mezzo dall’inizio della trasmissione. Il tronista ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine con Noemi. Sulla quale è quindi ricaduta la sua scelta.

Dopo la scelta di Matteo, che è accaduto, invece a Andrea Nicole? La tronista è sempre più presa da Ciprian con cui è scattato un nuovo bacio. I due si erano scambiati delle affettuosità già un paio di settimane fa. Ma non è tutto. Questo trono si sta facendo sempre più interessante, mentre sul fronte di Roberta, invece, non ci sono ulteriori novità.

Uomini e Donne scelta Matteo e non solo: Antonio e Angela

Come accade sempre più spesso, gran parte delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne è dedicata al Trono Over. Dame e cavalieri riservano infatti sempre molte sorprese. L’opinionista Tina Cipollari si è trovata a litigare nuovamente con una dama del parterre femminile. Stavolta a suscitare l’ira della collega di Gianni Sperti non è stata Gemma Galgani.

Stando alle anticipazioni, la querelle in studio sarebbe scattata perché una dama ha detto alla Cipollari che è rifatta. Nel corso delle registrazioni c’è stata anche un’altra scelta al trono over. Antonio e Angela hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Decisione che ha suscitato tanta felicità in studio. Ma anche tanta commozione. In particolar modo in Gemma, che si è lasciata andare a qualche lacrima.

Gemma e il bacio da 16 minuti

Per la Galgani sono stati giorni difficili. Nuovi battibecchi con Tina, ma non solo. La torinese è uscita con un cavaliere. E, pare che durante il loro incontro, i due si siano lasciati andare ad un bacio romantico ed appassionato durato ben 16 minuti.

Una notizia che ha suscitato ovviamente la reazione ed i siparietti con gli opinionisti. La dama, infatti, è presente ormai a Uomini e Donne da più di un decennio, alla continua ricerca della sua anima gemella. Che, nonostante i tanti incontri, sembra sempre non trovare.

