Stasera in tv lunedì 1 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 1 novembre 2021. Raiuno trasmette il film Crazy for Football con Sergio Castellitto e Max Tortora. Su Nove il reality Little Big Italy.

Stasera in tv lunedì 1 novembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Quelli che il lunedì. Dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano, nuovo appuntamento con il programma condotto da Mia Ceran con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Come sempre i fatti della settimana vengono ripercorsi con ironia e diverse imitazioni. Lo spazio musicale è affidato alla band di Luca Colombo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Dalla corruzione alla camorra, dall’ambiente alla sanità, nulla sfugge al team di Sigfrido Ranucci. Tra i temi di questa edizione, le mosse della Cina, che punta all’egemonia culturale entrando nelle università occidentali. Sul sito rai.it/programmi/report si può consultare l’archivio del programma.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Nessun dorma. A confronto due grandi pianisti e compositori, molto diversi tra loro, ma con la stessa voglia di sperimentare: Gaetano Liguori e Roberto Cacciapaglia. Il confronto moderato da Massimo Bernardini è arricchito da filmati d’archivio ed esibizioni dal vivo.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Attualità, politica, cronaca ed economia non mancano mai nel “menù” preparato da Nicola Porro con la sua redazione. Oggi poi tra il dibattito sulle tensioni sociali innescate dal Green Pass obbligatorio e i contrasti all’interno della maggioranza di governo, il clima in studio si prevede caldissimo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. In diretta da Cinecittà, Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, conduce il primo appuntamento settimanale con il reality. Come sempre, in scaletta ci sono le tanto temute nomination e l’eliminazione del concorrente di turno tramite il televoto.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Il ristoratore romano Francesco Panella, proprietario dell’Antica Pesa (a Roma e New York) e del Feroce a Manhattan, continua a cercare degli autentici sapori italiani all’estero. La sua missione lo porta ancora una volta a Madrid.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Il dottor Now è pronto ad aiutare Ryan ad affrontare un percorso di rinascita, togliendosi qualche chilo di troppo. Ma non è solo il peso il suo problema; ci sono anche delle motivazioni psicologiche che vanno assolutamente affrontate.

I film di questa sera lunedì 1 novembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2021, di Volfango De Biasi, Crazy for Football, con Sergio Castellitto, Max Tortora. Saverio Lulli (Sergio Castellitto) è uno psichiatra che preferisce incontrare i pazienti sul campo di calcio. Per lui il pallone è una terapia che aiuta i malati a stare meglio e a sentirsi parte di un gruppo. Per questo organizza il primo mondiale di calcio a 5 per squadre formate da pazienti psichiatrici.

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di P. Bergendy, Post mortem, con Viktor Klem, Fruzsina Hais. Tomas, fotografo specializzato negli scatti alle persone decedute, giunge in un villaggio ungherese, assieme all’orfana Anna. I due dovranno affrontare fantasmi che infestano il paese.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1955, di A. Mann, L’uomo di Laramie, con James Stewart, Arthur Kennedy. L’ex capitano Will Lockhart si reca a Laramie per scoprire chi vende i fucili ai pellerossa. Il suo compito è ostacolato da Dave Waggoman, figlio di un ricco latifondista.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di McG, 3 Days to Kill, con Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber Heard. L’agente della Cia Ethan Renner (Kevin Costner), affetto da un male incurabile, decide di ritirarsi per recuperare il rapporto con la figlia Zoey. Ma quando la misteriosa Vivi Delay (Amber Heard) gli propone un farmaco sperimentale che potrebbe guarirlo, lui accetta un’ultima missione.

Tv8 – 20 – La5

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2004, di S. Raimi, Spider-Man 2, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Peter Parker, stanco di fare il supereroe, vuole dedicarsi solo all’amata Mary Jane. Ma l’arrivo di una nuova minaccia, il dottor Octopus, lo costringe a tornare in azione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Guillermo Del Toro, Pacific Rim, con Charlie Hunnam. La Terra è minacciata da un’invasione aliena. Per contrastare i mostri vengono creati enormi robot, comandati mentalmente da piloti umani. Tra loro c’è Raleigh Becket.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1990, di Martin Scorsese, Quei bravi ragazzi, con Ray Liotta. Il supertestimone Henry Hill, che vive sotto protezione, racconta le imprese criminali dei suoi ex compari mafiosi newyorkesi. Tra loro anche il gangster James Conway.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1998, di C. Franklin, La voce dell’amore, con Meryl Streep, Renee Zellweger. Quando la madre Kate si ammala gravemente, Ellen, giovane in carriera, torna a casa per accudirla. Dovrà fare i conti con vecchi rancori e nuove sorprese sentimentali.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni. La tranquilla esistenza del fruttivendolo Mariano e di sua moglie Miranda viene sconvolta quando un fotografo nota la donna e le propone di posare per un calendario.

Stasera in tv lunedì 1 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 19.20, il film drammatico del 2011, di e con Ben Affleck, Argo. Tehran, 1979. Durante l’assalto all’ambasciata Usa, sei americani si rifugiano nella residenza privata dell’ambasciatore canadese. L’agente della Cia, Toni Mendez, organizza un piano per farli rientrare in patria.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gareth Edwards, Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson. A dieci anni dalla sua scomparsa, Godzilla viene risvegliato da alcuni esseri, i Muto, e torna a seminare il terrore. Il tenente Ford Brody farà di tutto per sventare la minaccia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di Pal Oie, The tunnel – Trappola nel buio, con Thorbjorn Harr. Un camion cisterna ha un incidente all’interno di un tunnel intrappolando così i passeggeri, tra cui Stein e sua figlia. Dovranno trovare al più presto una via d’uscita.

