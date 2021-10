Gf Vip 6 puntata 29 ottobre 2021, chiarimento tra Manuel e Lulù

Condividi su







Giovedì 28 ottobre, dalle 21.25 su Nove, è andata in onda la quinta puntata de Il Contadino Cerca Moglie 2021 condotto da Gabriele Corsi.

I protagonisti della quinta edizione sono: Lorenzo (35 anni), apicoltore e coltivatore di ortaggi e olive, dalla provincia di Arezzo ed Emanuele (30 anni), allevatore di asini e bovini, dalla provincia di Ragusa.

A loro si uniscono Martino (39 anni), dalla provincia di Brescia, che alleva bovini e produce alimenti caseari. E ancora Michele (21 anni) dalla provincia di Foggia, allevatore di bovini e caprini e il coltivatore di luppolo Marco (44 anni) dalla provincia di Alessandria.

Prosegue tra avvicinamenti ed incomprensioni la convivenza tra i protagonisti e le pretendenti. In questo appuntamento Marco dovrà prendere un’importante decisione.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, la diretta del 28 ottobre, Michele

Nella diretta del 28 ottobre de Il Contadino Cerca Moglie in Puglia Michele è preoccupato per l’imminente parto di una delle sue mucche. Si mostra schivo, silenzioso e concentrato solo sull’animale. Martina chiama in disparte Michele per fargli notare che in questo periodo le sta trascurando.

Martina è quasi tentata di lasciare la fattoria ma Michele le fa cambiare idea. Intanto la mucca si accascia a terra per partorire. Michele si avvicina a lei per aiutarla ad estrarre il vitellino mostrando un eccezionale self control.

Dopodiché i genitori di Michele invitano le ragazze a pranzo e Michele ne approfitta per osservarle e studiarle meglio. Successivamente il giovane ha bisogno di confrontarsi con Maria Rosaria perché non gradisce i comportamenti opprimenti.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, Lorenzo

In Toscana Lorenzo obbliga le ragazze a svuotare numerosi sacchi di concime nel rimorchio agganciato al trattore. Gabriella si mostra però colei che ha meno voglia di lavorare. Lorenzo però la esorta ad aiutare Natasha e Michela.

Al termine del lavoro vuole premiare Natasha perchè si è dimostrata la più collaborativa. Insieme creeranno una famiglia d’api prendendola da un’altra. Dopo aver indossato le tute di protezione si avvicinano all’alveare. Lorenzo le mostra i telai che dove si riuniscono le api, le spiega quale tra loro è l’Ape Regina e dove sono solite depositare il miele.

Natasha appare visibilmente emozionata perché Lorenzo ha voluto condividere con lei un momento importante.

Il Contadino Cerca Moglie, Martino

Nel frattempo in Lombardia Melissa si mostra sempre più gelosa nei confronti di Martino. Non ha ancora accetto il fatto che abbia portato a cena Sara la scorsa settimana.

Martino per ripicca decide di portare a pranzo fuori Nadia. Melissa e Sara invece pranzano dai genitori di Martino, che sono sempre molto ospitali. Nadia è per il momento la ragazza che lo attrae maggiormente.

La sera però invita a cena Melissa. Sara va così su tutte le furie perché si sente esclusa. Crede soprattutto che Melissa abbia messa in atto una strategia per cercare di conquistare Martino. Tra le due pretendenti nasce un’accesa discussione.

Il Contadino Cerca Moglie, Emanuele

In Sicilia Sara si sveglia ancora una volta nel letto di Emanuele. La mattina dopo però il ragazzo si dimostra molto affettuoso con Martina. Quest’ultima è adirata per il suo comportamento, soprattutto dopo il bacio che si erano scambiati in riva al mare.

Emanuele porta poi le ragazze a tagliare l’erba per gli animali. Durante il lavoro Emanuele chiama in disparte in Martina per continuare a discutere.

Gabriele Corsi contattata, tramite videochiamata, Emanuele e lo rimprovera per gli atteggiamenti irrispettosi nei confronti delle ragazze. Dopo la ramanzina, Emanuele decide di scusarsi con Martina e Sara.

Il Contadino Cerca Moglie 2021, Marco

In Piemonte Marco porta nuovamente Jessica, Serena ed Elisabetta nel birrificio. Il suo collega illustra loro come avviene l’etichettamento delle bottiglie. Dopodiché si passa all’inscatolamento e in questa fase Marco decide di metterle alla prova. La ragazza che sarà più veloce trascorrerà del tempo insieme a lui.

Al termine della sfida Marco vuole premiare Elisabetta perché ha intenzione di conoscerla meglio. Decide così di farle fare una passeggiata a bordo di una carrozza con i cavalli. Elisabetta si scusa per i suoi comportamenti aggressivi. I due sembrano aver chiarito ma Marco fatica ancora a lasciarsi andare con lei.

