Stasera in tv martedì 2 novembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 2 novembre 2021. Su Raitre l’attualità con #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Su Tv8 il game show Game of talents presentato da Alessandro Borghese.

Stasera in tv martedì 2 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Imma Tataranni 2. Titolo dell’episodio di stasera: Via del riscatto. La sera di Halloween, Pietro porta Imma (Vanessa Scalera) a vedere il locale dove sta allestendo il suo jazz club. Improvvisamente, due colpi di pistola rimbombano nell’aria e, subito dopo, una donna si allontana nella notte. Il giorno successivo viene rinvenuto il cadavere di un agente immobiliare.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il collegio. Seconda settimana nel Collegio Regina Margherita di Anagni (FR) per i 20 studenti dei giorni nostri rispediti nel 1977. Due di loro hanno già subìto un provvedimento disciplinare e per restare nella scuola devono superare una verifica. La cattedra di storia e geografia è affidata anche quest’anno a Luca Raina.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. La preoccupazione per la solidità della maggioranza di governo, che deve fare i conti con i malumori di Matteo Salvini, e le polemiche che ancora divampano sull’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro: sono solo alcuni dei temi all’attenzione di Bianca Berlinguer e dei suoi ospiti nella puntata di oggi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Le tensioni sociali e l’incertezza sulla ripresa economica sembrano aver accresciuto la già notevole carica polemica di Mario Giordano che come ogni martedì non perde occasione per assumere la difesa dei cittadini, troppo spesso costretti a barcamenarsi tra cavilli e inutili complicazioni burocratiche.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Juventus-Zenit. A Torino si gioca un’altra partita della fase a gironi di Champions League. I padroni di casa, allenati da Massimiliano Allegri, ospitano i russi, battuti dai bianconeri due settimane fa a San Pietroburgo. Una curiosità: sulla panchina dello Zenit si è seduto in passato anche il ct azzurro Roberto Mancini.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Al fianco di Nicola Savino troviamo stasera Madame, rivelazione musicale del 2021. Tra gli inviati del programma, ideato e curato da Davide Parenti, c’è Nicolò De Devitiis, che recentemente si è occupato dell’aggressione a Francesco Facchinetti da parte del lottatore irlandese Conor McGregor.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Quali saranno le prime mosse del neosindaco di Roma Roberto Gualtieri? I risultati delle elezioni amministrative influenzeranno l’agenda dell’esecutivo guidato da Mario Draghi? Giovanni Floris ne parla con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Game of talents. Ogni volta che un artista ignoto entra in scena, due squadre devono scoprire qual è il talento di cui è dotato. E’ questa la formula del nuovo programma, a metà tra quiz e talent, presentato da Alessandro Borghese.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Prosegue l’avventura di Sergio e Jessica, Davide e Martina, Dalila e Manuel, le coppie formate a tavolino dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Almeno una coppia darà loro ragione?

I film di questa sera martedì 2 novembre 2021

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Matthew Vaughn, Kingsman: Secret service, con Colin Firth, Taron Egerton. L’agente Galahad, alias Harry Hart, si prende cura di Eggsy, orfano di un collega morto per causa sua. Intanto un folle miliardario ecologista sta sequestrando i leader mondiali.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Emilio Estevez, Il cammino per Santiago, con Martin Sheen. L’americano Thomas Avery si reca in Francia per recuperare il corpo del figlio Daniel. Il ragazzo è morto mentre si recava in pellegrinaggio a Santiago di Compostela.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1976, di Steno, Febbre da cavallo, con Enrico Montesano, Gigi Proietti. Le disavventure di tre truffatori da strapazzo con la passione per le scommesse ippiche. Dopo molte delusioni, il trio tenta di truccare una corsa molto importante.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1967, di Burt Kennedy, Carovana di fuoco, con John Wayne, Kirk Douglas. Taw Jackson, scontati tre anni di prigione, intende vendicarsi di Pierce, un proprietario terriero che lo aveva derubato. Quest’ultimo per difendersi assolda il pistolero Lomax.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1984, di Ivan Reitman, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, con Bill Murray, Dan Aykroyd. Peter, Raymond ed Egon studiano da tempo i fenomeni paranormali. Quando vengono espulsi dall’università, decidono di avventurarsi in una nuova attività: gli acchiappafantasmi.

Stasera in tv martedì 2 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2008, di Ethan e Joel Coen, Burn after reading – A prova di spia, con George Clooney. Licenziato dalla Cia, un analista decide per ripicca di scrivere un libro che rivela scottanti verità. Ma quando il testo finisce nelle mani sbagliate, le cose si complicano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2009, di Justin Lin, Fast & Furious – Solo parti originali, con Paul Walker. Un asso delle corse automobilistiche clandestine e un agente federale dimenticano i rancori del passato e uniscono le forze per dare la caccia a un boss del narcotraffico.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Joseph Ruben, A letto con il nemico, con Julia Roberts. Per sfuggire al marito psicopatico, Laura architetta un piano per fingersi morta e rifarsi una vita altrove. Ma non dura molto: lui intuisce la verità e si mette sulle sue tracce, con l’intenzione di vendicarsi.

