Stasera in tv martedì 23 novembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 23 novembre 2021. Su Raidue il reality Il Collegio 6. Su Tv8 il game show Game Of Talents, con Alessandro Borghese.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Il Collegio 6. La settimana dei ragazzi trascorre tra una nuova gita fuori porta e l’impegno per realizzare un cortometraggio. Chi sarà il regista? Chi gli attori? E soprattutto chi scriverà la sceneggiatura? Intanto l’ansia per le interrogazioni provoca tensioni tra gli allievi e il preside Paolo Bosisio fatica a tenerli a bada.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Oltre che con gli ospiti quando vanno sopra le righe, Bianca Berlinguer a volte polemizza anche con i colleghi. Di recente è stata protagonista di una botta e risposta con il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, per la partecipazione di quest’ultimo al talk di La7, Di martedì, concorrente di #Cartabianca.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Quando si accendono le luci dello Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, che ospita il programma di Mario Giordano, si può stare certi che le sorprese non mancheranno: il giornalista sceglie spesso la strada dell’invettiva per denunciare le inefficienze della pubblica amministrazione.

Su Canale 5, alle 21.00, serata di calcio: Chelsea – Juventus. Prosegue la fase a gironi di Champions League. Nel gruppo H, allo stadio londinese di Stamford Bridge è in programma una delle sfide più suggestive del calcio europeo: ne sono protagonisti gli inglesi padroni di casa, detentori del trofeo, e i bianconeri che hanno in panchina Massimiliano Allegri.

Su Italia 1, alle 21.15, l’attualità con Le Iene. Puntuale torna l’appuntamento con il programma d’inchiesta di Davide Parenti condotto da Nicola Savino. A lui, e a una nuova presenza femminile, il compito di introdurre i servizi degli inviati. Tra loro Gaetano Pecoraro che recentemente ha realizzato un reportage sulla quarta ondata di Covid in Europa.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Interviste, servizi esclusivi, contributi di grandi ospiti e i sondaggi di Nando Pagnoncelli: sono questi gli “ingredienti” con i quali anche stasera Giovanni Floris cercherà di informare i telespettatori sui principali temi d’attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Game Of Talents. Anche se per la prima volta conduce un programma in cui la cucina non c’entra affatto, Alessandro Borghese sembra divertirsi un mondo con questo gioco in cui è affiancato dai capisquadra Mara Maionchi e Frank Matano.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Vediamo come hanno vissuto Manuel e Dalila, Sergio e Jessica, Davide e Martina lontano dalle telecamere e se il tempo ha addolcito o indurito i loro cuori. La speranza è che l’amore vinca sempre su tutto.

I film di questa sera martedì 23 novembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2015, di Marco Tullio Giordana, Lea, con Vanessa Scalera, Linda Carini. Cresciuta in una famiglia affiliata alla criminalità calabrese, Lea (Vanessa Scalera) si lega giovanissima a Carlo, un gregario del fratello boss, e mette al mondo Denise. Quando il marito viene arrestato, lei decide di porre fine a questa vita. Lascia il coniuge e denuncia i suoi traffici alla giustizia.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2014, di Matt Reeves, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, con Andy Serkis. Lo studioso Malcolm entra pacificamente in contatto con la colonia dello scimpanzé Cesare. Ma Koba, che nutre rancore verso gli uomini, fa di tutto per far scoppiare una guerra.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Robert Redford, The conspirator, con Robin Wright. Mary Surratt è l’unica donna delle otto persone accusate di aver assassinato il Presidente Abramo Lincoln. Dichiaratasi innocente, viene difesa al processo da un eroe di guerra.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Matthew Heineman, A private war, con Rosamund Pike, Jamie Dornan. La storia di Marie Colvin, talentuosa reporter di guerra per il Sunday Times, dal 1985 fino alla sua morte, avvenuta durante i bombardamenti ad Homs, in Siria, nel 2012.

20 Mediaset – Iris – Paramount Network

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno comparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1959, di Howard Hawks, Un dollaro d’onore, con John Wayne. Lo sceriffo Chance non si piega alle prepotenze di una banda di allevatori. Ma può contare solo su pochi alleati: un vicesceriffo dedito all’alcool, un giovane ed esuberante pistolero e un’avventuriera.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’animazione del 2009, di Phil Lord, Chris Miller, Piovono polpette. Flint, inventore bislacco, riesce a creare una macchina che trasforma l’acqua in cibo. Per errore, però, proietta la sostanza nell’atmosfera e così sulla sua cittadina cominciano a piovere cheeseburger.

Stasera in tv martedì 23 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Richard J. Lewis, La versione di Barney, con Paul Giamatti. La romanzesca esistenza di Barney Panofsky, un produttore televisivo ebreo, viene scandita da eccessi, tre matrimoni e l’infamante accusa di aver assassinato il suo miglior amico.