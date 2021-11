Il Collegio 6 diretta 16 novembre, la quarta puntata non andrà in onda su Rai2: dove vederla

Condividi su

Il Collegio 6 diretta quarta puntata del 16 novembre: cambio di programmazione per il docu-reality che stasera non andrà in onda come di consueto su Rai 2. La quarta puntata del format ambientato nel 1977 sarà visibile solo sulla piattaforma di Rai Play.

Il Collegio 6 quarta puntata: cambio di programmazione, dove vederlo

La quarta puntata de Il Collegio 6 prevista per martedì 16 novembre 2021 non sarà in onda in tv. Questa sera la seconda rete della tv di Stato darà spazio all’incontro di Tennis delle ATP Finals di Torino con protagonista Berrettini.

Per vedere i collegiali su Rai 2 si dovrà quindi aspettare ancora qualche giorno. La puntata slitta al 23 novembre. Per i fan che non vogliono attendere, però è prevista la possibilità di vedere il docu-reality su Rai Play alle 21.20 circa.

Come di consueto vi aggiorneremo in diretta sui principali avvenimenti del quarto appuntamento.

Il Collegio 6 diretta: anticipazioni, la settimana delle pagelle

Cosa avverrà nel corso del quarto appuntamento ce lo svelano le anticipazioni de Il Collegio 6. Il preside farà il discorso di inizio della nuova settimana, alla fine della quale ci saranno le pagelle di metà corso. Come se la caveranno i nostri collegiali?

A stemperare gli animi e le tensioni ci penserà il ‘derby del Collegio’. I giovani collegiali sono divisi in due squadre per un incontro di calcio. Gli studenti dovranno anche tirare fuori la loro vena artistica in uno shooting fotografico: divisi in 4 gruppi, dovranno creare lo scatto perfetto.

Ci saranno anche altre competizioni e gare sul fronte della danza e della musica. E ci sarà ancora chi avrà voglia di trasgredire le regole? Il Collegio 6 diretta quarta puntata prende il via puntualmente alle 21.20 su RaiPlay. Nel 1977 sono anni drammatici, ma ci sono anche tante novità.

Il corpo docenti fa quadrato per arginare le proteste giovanili, il corpo docenti cerca di ricostruire il triangolo famiglia, ragazzi, scuola. Ci riusciranno? Chi arriverà a superare l’esame di terza media del 1977? Giancarlo Magalli ci guida nel racconto delle novità avvenute tra i collegiali.

Cascino sente troppo la mancanza di casa e nonostante l’intervento di compagni e sorveglianti lascia il Collegio. Maroni compie un gesto estremo nei confronti della professoressa d’inglese e per questo viene espulso. Nel frattempo le solite teste calde danno spettacolo.

La decisione del preside: Casadei espulso

“Mi sono state riferite cose che non avrei mai voluto ascoltare” dice il preside che incomincia a narrare tutti gli atti di insubordinazione fatti dagli studenti. Unica voce fuori dal coro la Federico. Il preside è molto adirato. Ricorda, Comelli ed altri sono sotto il mirino del preside.

Il loro risultato per questa settimana sarà zero. Casadei ha deliberatamente boicottato la lezione, rifiutandosi di uscire dall’aula e in più si è impossessato della borsetta dell’insegnante. Il preside ha un incontro privato con il ragazzo.

“La vita non sarà molto facile se lei l’affronta in questa maniera” per poi aggiungere che il ragazzo non si vuole fare aiutare e che è espulso dal Collegio. Casadei adirato dice al preside: “Pelato“. Dopo aver parlato con il padre per telefono, il ragazzo è giunto alla conclusione di voler cambiare.

Il discorso del preside

Il preside annuncia ai ragazzi che a fine settimana si consegneranno le pagelle di metà corso e solo chi avrà raggiunto almeno la sufficienza potrà ottenere la cravatta del collegio. Per continuare il loro cammino verso il diploma, adesso l’obiettivo è la cravatta.

Alcuni avranno un cammino facile, altri difficile: Fiorella, Rubino, Ricorda e un altro collegiale partono da zero. I ragazzi comprendono che è arrivato il momento di impegnarsi e studiare per la nuova settimana. La professoressa Petolicchio torna in cattedra.

La docente ricorda che solo la Federico non ha perso il senno nei giorni precedente. Si distribuiscono dei confetti. Ma non per tutti. Per chi ha avuto zero niente confetti. Si prosegue con una lezione di geometria, qualcuno è malinconico.

Altri sono palesemente distratti, anche se il silenzio regna sovrano. La professoressa Petolicchio chiede a D’Ambrosio di rimanere con lei. La docente chiede se c’è qualche problema, poiché è palese che l’umore del ragazzo sia cambiato. Il ragazzo svela che sente la mancanza di Casadei.

Un confetto ha ridato il sorriso a D’Ambrosio, ma nel frattempo lo ha tolto ad altri che vogliono organizzare nuove sommosse. I ragazzi attaccano la Federico.

Il Collegio 6 quarta puntata: Sandokan

Si parla di Sandokan e del grande successo che ha avuto, grazie anche alla narrazione di avventure emozionanti in luoghi esotici. E poi ha anche come attore protagonista il bellissimo Kabir Bedi. E se ne parla con il professor Maggi.

I ragazzi sembrano molto sorpresi ed affascinati. E c’è chi confonde le tigri di Monpracen con una band. Il docente prende spunto dai romanzi di Salgari, per proporre ai ragazzi un nuovo tema. Stavolta i giovani sono chiamati a raccontare le loro fantasie, fino a dove li porta.

Viaggiare con l’immaginazione in luoghi lontani: questo è il loro duro compito. E c’è chi si mette a nudo attraverso la scrittura. Il professor Maggi chiede a Ricorda di leggere il suo tema, lei preferisce farlo in privato. Si evidenzia la sua mancanza di sicurezza in sé stessa.

Maggi la rassicura dicendo alla ragazza che non è né stupida né inutile. Chi glielo diceva non era certo un amico per lei. Certe parole sui ragazzi sono dei macigni.

Il derby del Collegio

Il calcio è lo sport che più infervora e appassiona gli italiani. Anche a Il Collegio si creano due squadre gli umanisti e gli scienziati, che si sfidano a colpi di calci alla palla e goal. Il telecronista d’eccezione. La tensione è palpabile. Si parte: letterati contro scienziati.

Maggi fa vedere subito chi è il capitano. Una veste inedita per il tranquillo e mite docente. Non mancano le recriminazioni, le simulazioni. Le collegiali apprezzano le performance in campo di Maggi. I letterati mettono a segno il primo goal.