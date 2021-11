Condividi su

Questa sera, 22 novembre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf vip 6, 22 novembre 2021, due nuovi ingressi nella casa

Inizia il programma. Alfonso ci svela che stasera Alessandro chiederà la mano alla sua fidanzata Francesca Cipriani.

Vediamo poi un filmato di intense effusioni (scherzose) tra Giucas e Katia. Durante la stessa festa anche un’altra coppia è sembrata molto vicina: Soleil ed Alex.

Belli ha affermato di non volere la moglie Delia nella casa e di essere arrabbiato con lei. “Ha avuto la possibilità di venire e parlarmi e non l’ha fatto. Beh ora che rimanga a casa” – ha detto in un lungo sfogo nel confessionale.

“E’ il suo rapporto e deve decidere quello che pensa sia meglio per lui e per Delia” – commenta Soleil. Vediamo le immagini di un avvicinamento sensuale e romantico tra Alex e Soleil in piscina. “Piacerebbe pure a me una cosa del genere” – svela la Ricciarelli. Signorini suggerisce che sia Aldo a provocare dolci emozioni in Katia. Montano si presta scherzosamente