Stasera in tv mercoledì 1 dicembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 1 dicembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Mare fuori 2. Due episodi. Il primo s’intitola “Il passato che ritorna”. Massimo riprende il suo posto di comandante per stare vicino a Carmine (Massimiliano Caiazzo) e scoprire chi ha ucciso Nina. Intanto Cardiotrap riceve una buona notizia: il padre gli ha organizzato il suo primo concerto. A seguire, il secondo episodio, “La mamma è sempre la mamma”. Paola riesce a farsi assegnare l’affidamento della piccola Futura. Edo e i suoi scoprono che Sasà è dentro per stupro e non gli danno pace. Per proteggere il figlio, Luisa circuisce Lino.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Questa settimana Federica Sciarelli torna a occuparsi del caso di Bruno Romano, un ragazzino di 12 anni scomparso a Roma il 26 dicembre 1995. Da quel giorno nessuno ha saputo più nulla di lui. Tante le ipotesi su questa drammatica vicenda ma ancora, purtroppo, nessuna certezza.

Su Rai 5, alle 21.45, serata di opera lirica: Idomeneo. L’opera di Mozart, nell’allestimento firmato da Luc Bondy, che ha aperto la stagione 2005/2006 del Teatro alla Scala di Milano. Sul podio il maestro Daniel Harding, nel cast anche Monica Bacelli, Steve Davislim, Emma Bell e Camilla Tilling.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Molti suoi colleghi prediligono uno stile grintoso, ai limiti dell’invettiva, Giuseppe Brindisi invece preferisce i toni pacati, ma questo di certo non toglie autorevolezza al suo programma che, settimana dopo settimana, tiene informati gli spettatori sugli argomenti che monopolizzano l’attenzione generale.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Tutta colpa di Freud – La serie. Francesco (Claudio Bisio), psicanalista separato dalla moglie Angelica, ha cresciuto le figlie Emma, Marta e Sara ma adesso, per la prima volta dopo tanti anni, si ritrova solo. Colpito da un attacco di panico, finisce in ospedale e viene visitato dalla dottoressa Cafini.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Servizi esclusivi, monologhi veementi, faccia a faccia con i protagonisti dell’attualità: Massimo Giletti riserva sempre qualche colpo di scena. Anche oggi in primo piano le polemiche sui vaccini e la situazione politica.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. La finale, in programma il 9 dicembre, si avvicina e la tensione tra i concorrenti sale. Stasera rivediamo il quinto live, nel quale devono affrontare un altro test davanti ai quattro giudici Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed Emma.

Su Nove, alle 21.35, il talk show Accordi & Disaccordi. Gli appuntamenti in prima serata con il talk di Andrea Scanzi e Luca Sommi continueranno fino al 30 giugno. Ospite fisso, il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio che, come sempre, analizza gli scenari politici del nostro Paese.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Ti spazzo in due. La squadra Paglionico questa volta si divide, ma il business raddoppia. Infatti, mentre Veronica prende il timone delle pulizie a casa di Carlo, mamma Antonella è alle prese con il mercatino dell’usato. Segue il gran finale di stagione.

I film di questa sera mercoledì 1 dicembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2019, di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore, con Claudio Santamaria, Giulio Pranno. Vincent (Giulio Pranno) è un adolescente autistico che non ha mai conosciuto il padre, il cantante Willy (Claudio Santamaria). Un giorno l’uomo si presenta a casa e l’incontro con il figlio ha conseguenze imprevedibili: i due partono insieme per un viaggio nei Paesi balcanici che cambierà le loro vite.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 1997, di Paul Verhoeven, Starship Troopers – Fanteria dello spazio, con Casper Van Dien. Giganteschi insetti extraterrestri attaccano la Terra. Johnny Rico e altri giovani coraggiosi si arruolano nella fanteria dello spazio, il corpo speciale che dovrà salvare l’umanità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di Claudio Cupellini, Una vita tranquilla, con Toni Servillo. Da dodici anni, l’ex camorrista Rosario Russo vive in Germania, dove si è sposato e fa l’albergatore. Ma il tragico passato che cercava di gettarsi alle spalle torna a farsi vivo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Brad Bird, Tomorrowland, con Britt Robertson. Grazie a una misteriosa spilla, la giovane Casey Newton (Britt Robertson) si ritrova chissà come in un’affascinante città del futuro, Tomorrowland. “Rimbalzata” nel presente, Casey cerca il modo di tornare in quel mondo fantastico con l’aiuto di Frank Walker (George Clooney): anche lui c’è già stato.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di David Dobkin, The judge, con Robert Downey Jr., Robert Duvall. L’avvocato Hank Palmer torna nella cittadina natale per partecipare al funerale della madre. Lì è costretto ad affrontare il padre, giudice integerrimo che non l’ha mai approvato.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Carlo Verdone, I due carabinieri, con Enrico Montesano, Carlo Verdone, Massimo Boldi. Glauco e Marino si arruolano nei Carabinieri e diventano subito amici. Ma quando entrambi s’innamorano della bella Rita, che sembra apprezzare Glauco, le cose si complicano.

Stasera in tv mercoledì 1 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Paolo Sorrentino, This must be the place, con Sean Penn. Alla morte del padre, l’ex rock star Cheyenne scopre che il genitore aveva dedicato gran parte della propria vita alla ricerca di un criminale nazista rifugiatosi negli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Erik Van Looy, The loft, con James Marsden, Karl Urban. Cinque amici condividono un appartamento per le loro scappatelle. Ma un giorno vi trovano il cadavere di una sconosciuta e il loro rapporto va in crisi lasciando posto al sospetto.