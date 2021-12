Stasera in tv mercoledì 15 dicembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 15 dicembre 2021. Su Raidue, la fiction Mare fuori 2, con Carolina Crescentini. Su Rete 4 l’attualità con Zona Bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv mercoledì 15 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Sanremo Giovani. Due dei 12 giovani in gara questa sera al Teatro del Casinò (tra loro, Matteo Romano, star di TikTok e Martina Beltrami di Amici) parteciperanno al Festival di Sanremo 2022, insieme con gli altri Campioni scelti da Amadeus che, nel corso della serata, svelerà l’elenco completo. Tra gli ospiti, Pippo Baudo.

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Mare fuori 2. Due episodi. Il primo s’intitola: “Rivelazioni”. Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio di Nina e si procura un’arma per ucciderlo. Edoardo (Matteo Paolillo) esce in permesso per partecipare al battesimo del figlio, ma prima va da Teresa e la trova in compagnia di un altro ragazzo. A seguire, “Niente è mai come sembra”. Carmine escogita un piano con l’aiuto di Pino per far uscire Pirucchio dall’isolamento. Filippo intuisce quello che sta accadendo e ripudia Carmine come amico per scuoterlo dai suoi propositi di vendetta. Filippo e Naditza sono sempre più lontani perché la ragazza ha accettato di sposare un suo cugino.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Penultimo appuntamento del 2021 con il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Per contattare la redazione attraverso i social sono a disposizione la pagina Facebook e l’indirizzo Twitter@chilhavistorai3. Inoltre è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, l’opera lirica Le nozze di Figaro. A interpretare l’opera di Mozart, messa in scena da Graham Vick, sono Andrey Zhilikhovsky, Elena Sancho Pereg, Vito Priante e Miriam Albano. A dirigere l’Orchestra dell’Opera di Roma, il Maestro Stefano Montanari.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Servirà tutto il garbo di Giuseppe Brindisi per raccontare ai telespettatori senza generare ansia eccessiva gli ultimi sviluppi della situazione pandemica, scandita da bollettini piuttosto allarmanti. Con l’aiuto della redazione, il conduttore cerca poi di aggiornare il quadro politico ed economico.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Tutta colpa di Freud – La serie. Emma è innamorata di Claudio e dopo averlo aiutato a risolvere un problema della figlia Vittoria, bullizzata dalle amiche, lo bacia. Intanto Francesco (Claudio Bisio) è sempre alle prese con la sua psicanalista Anna. Marta, supportata da Riccardo, si prende la sua rivincita su Ettore.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Anche Massimo Giletti saluta il pubblico prima di andare… in vacanza. Con il contributo di molti ospiti, affronta gli argomenti più scottanti dell’attualità, privilegiando l’analisi della situazione sanitaria e sociale del Paese.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Ultimo appuntamento del 2021 con il programma d’informazione e attualità che va in onda dal 2018. Al timone ci sono i giornalisti Andrea Scanzi e Luca Sommi. Ospite fisso il direttore del “Fatto Quotidiano” Marco Travaglio.

Su Real Time, alle 21.25, il reality The Real Housewives di Napoli. Tra risate, brindisi e litigi, anche durante i loro party Alessandra e le altre casalinghe più fashion di Napoli danno sempre spettacolo. Poi, per appianare le tensioni, decidono di dedicarsi allo shopping.

I film di questa sera mercoledì 15 dicembre 2021

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2011, di Giambattista Avellino, Un Natale per due, con Alessandro Gassman, Enrico Brignano. Il cinico Claudio viene assunto da un’azienda catanese con il compito di tagliare il personale. All’inizio pensa di licenziare il goffo Danilo, ma quando si conoscono meglio cambia idea.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2000, di Bryan Singer, X-Men, con Patrick Stewart, Hugh Jackman. I mutanti, esseri dotati di superpoteri, sono divisi in due fazioni: i seguaci del malvagio Magneto e quelli del professor Xavier, che vogliono l’armonia con gli umani. Tra loro è lotta aperta.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Woody Allen, Magic in the moonlight, con Colin Firth. L’illusionista Stanley Crawford viene ingaggiato per smascherare la presunta medium Sophie Baker. Si sospetta che la giovane voglia imbrogliare una ricca famiglia americana.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1998, di Peter Weir, The Truman Show, con Jim Carrey, Laura Linney. Truman Burbank scopre di essere, sin dalla nascita, la star inconsapevole di uno show tv. Decide allora di fuggire, ma sottrarsi al suo ruolo non sarà per nulla facile.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1993, di Carlo Verdone, Perdiamoci di vista, con Carlo Verdone, Asia Argento. Gepy Fuxas, conduttore di un programma tv basato sulle disgrazie altrui, è svergognato in diretta da Arianna, una giovane paraplegica. Licenziato, viene abbandonato da tutti.

Stasera in tv mercoledì 15 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Paolo Virzì, Il capitale umano, con Fabrizio Bentivoglio. Sullo sfondo di un misterioso incidente, si incrociano le vicende dell’immobiliarista Dino Ossola, di una donna ricca ma infelice e di una ragazza sottomessa ai voleri del padre.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Luc Besson, Adèle e l’enigma del Faraone, con Louise Bourgoin. Nel 1912 l’intrepida giornalista Adèle Blanc-Sec è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Le capiterà persino di ritrovarsi alle prese con mummie egizie e animali preistorici.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2012, di Andrés Muschietti, La madre, con Jessica Chastain. Due sorelline, scomparse lo stesso giorno in cui furono uccisi i genitori, vengono trovate 5 anni dopo. Gli zii Lucas e Annabel le adottano, ma una malefica presenza li minaccia.