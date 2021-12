Tutta colpa di Freud serie tv Canale 5 – Anticipazioni terza puntata

Condividi su

Mercoledì 15 dicembre, va in onda su Canale 5 la terza puntata della serie tv Tutta colpa di Freud.

L’appuntamento in prima tv è ogni mercoledì dall’ 1 al 22 dicembre alle ore 21.20 per un totale di otto puntate. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Tutta colpa di Freud terza puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La serie Tutta colpa di Freud nasce da un’idea di Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta.

La regia è di Rolando Ravello, mentre la produzione è di RTI, Lotus Production e Prime Video. La serie è stata distribuita originalmente da Prime Video il 26 febbraio 2021. Le musiche sono di Maurizio Filardo, noto direttore artistico del Festival di Sanremo e compositore di gran parte della filmografia di Paolo Genovese e Massimiliano Bruno.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Milano.

Tutta colpa di Freud terza puntata – trama

Francesco riceve in terapia Riccardo, un giovane e bel ragazzo con le manie di grandezza che finge di essere un avvocato, quando in realtà, non ha finito gli studi in legge. Proprio uscendo dallo studio, Marta e Sara urtano Riccardo ed è lì che si conoscono la prima volta. Le due sorelle rincasano e proprio Marta scopre che Sara ha invitato anche la loro mamma. Intanto, Francesco riesce a parlare con Emma, che gli racconta il motivo per cui è rimasta in Italia, specificando che i rapporti con Claudio, l’agente in branding content, sono strettamente lavorativi. Ormai deciso di iniziare un suo percorso terapeutico, Francesco si reca da Anna, la psichiatria conosciuta dopo il suo primo attacco di panico.

Emma scopre che l’agenzia di Claudio ha perso il testimonial per il videoclip di Junior G, così, di nascosto escogita un piano per trovargli una soluzione e farsi notare. Dunque decide di organizzare l’addio al nubilato di Sara proprio nella location del videoclip e documenta, tramite Instagram Stories, i costumi da sponsorizzare durante il brano del cantante. Claudio e la sua assistente scoprono la vicenda e ne rimangono piacevolmente colpiti. L’unica pecca dell’addio al nubilato è che Sara informa Emma di aver invitato la mamma al matrimonio, motivo per cui le due sorelle litigano.

Nel frattempo Matteo, caro amico di Francesco, riesce a imbucarsi in una festa privata organizzata da una sua cliente. Non solo, ma riesce anche a convincere lo stesso Francesco ad andare con lui. Lì, quest’ultimo incontra la sua psichiatria Anna. Giunti al termine delle vicende, Marta ha un appuntamento romantico con Riccardo, che durante la loro conoscenza, le aveva inventato di essere un avvocato.

Cast

Claudio Bisio : Francesco Taramelli

: Francesco Taramelli Claudia Pandolfi : Anna Cafini

: Anna Cafini Max Tortora : Matteo De Tommasi

: Matteo De Tommasi Caterina Shulha : Sara Taramelli

: Sara Taramelli Marta Gastini : Marta Taramelli

: Marta Taramelli Demetra Bellina : Emma Taramelli

: Emma Taramelli Luca Bizzarri : Claudio Malesci

: Claudio Malesci Lana Vladi : Niki

: Niki Valerio Morigi: Filippo

Filippo Luca Angeletti : Ettore Ascione

: Ettore Ascione Magdalena Grochowska : Angelica

: Angelica Stefania Rocca : Chiara Leonardi

: Chiara Leonardi Giuseppe Spata : Riccardo Della Martire

: Riccardo Della Martire Giancarlo Previati : Giacomo

: Giacomo Elisabetta Coraini : Ginecologa di Sara

: Ginecologa di Sara Silvia Cohen : Elide

: Elide Lele Vannoli : Ricettatore

: Ricettatore Michelangelo Pulci : Andrologo

: Andrologo Herbert Ballerina: Giulio