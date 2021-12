Stasera in tv mercoledì 29 dicembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 29 dicembre 2021. Su Raidue il nuovo programma in cinque puntate condotto da Massimiliano Ossini, Kalipè – A passo d’uomo. Su Italia 1, il film cult Forrest Gump con Tom Hanks.

Su Raidue, alle 21.20, Kalipè – A passo d’uomo. Massimiliano Ossini arriva in prima serata con un nuovo programma in cinque puntate, ognuna dedicata a un tema, riassunto dal titolo di una canzone, che un ospite canta nell’incantevole scenario del Monte Bianco. Si parte da “La cura” di Franco Battiato, per l’occasione cantata da Nek.

Su Rai 5, alle 21.15, il docu-talent Il sogno del podio. Milly Carlucci racconta le fasi della selezione del concorso internazionale per giovani direttori d’orchestra, che si tiene ogni due anni a Londra. Al vincitore il posto di assistente per un anno del direttore della prestigiosa London Symphony Orchestra.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Insieme con gli auguri per un sereno anno nuovo, Giuseppe Brindisi e la sua redazione offrono ai telespettatori l’ultimo appuntamento con l’attualità del 2021. Sarà inevitabile soffermarsi sulla situazione sanitaria, ma non mancheranno servizi dedicati alla politica, al costume e all’economia.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Disastri di chirurgia bariatrica. Le storie di alcune persone che, affette da grave obesità, si sono sottoposte a un intervento chirurgico per perdere peso. Ma nel loro caso le complicanze e le conseguenze anche a distanza di tempo sono state disastrose.

I film di questa sera mercoledì 29 dicembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film musical del 2017, di Bill Condon, La Bella e la Bestia, con Emma Watson, Dan Stevens. Un giovane principe superbo e arrogante (Dan Stevens) viene trasformato per punizione in una Bestia e i suoi più fedeli servitori tramutati in oggetti. L’incantesimo sarà spezzato soltanto da un bacio di vero amore. Dieci anni dopo, la dolce Belle (Emma Watson) arriva al suo castello e la speranza si accende.

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2012, di Ang Lee, Vita di Pi, con Suraj Sharma. In seguito a difficoltà economiche, Pi (Suraj Sharma) e i suoi cari lasciano l’India per il Canada, portando con loro gli animali dello zoo di famiglia. Quando una tempesta affonda la nave su cui viaggiano, il ragazzo, unico sopravvissuto, si ritrova su una scialuppa con una feroce tigre del Bengala.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Morten Tyldum, The imitation game, con Benedict Cumberbatch. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il matematico inglese Alan Turing entra in un gruppo di scienziati top secret. Il loro compito è decifrare il codice segreto nazista Enigma.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks. Forrest Gump (Tom Hanks) non è intelligente come gli altri ragazzini. Ma sua madre (Sally Field) lo incoraggia ad affrontare la vita, “che riserva a tutti belle sorprese”. E così è: là dove non arriva il cervello di Forrest, arriva il suo grande cuore. E una serie di incredibili eventi ne fanno un uomo di successo.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Martin Scorsese, L’età dell’innocenza, con Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis. New York, 1870. L’avvocato Archer è fidanzato con May, figlia di una ricca e conformista famiglia borghese. Un giorno però s’innamora di un’eccentrica contessa.

Tv8 – 20 Mediaset – Iris – Paramount Network

Su Tv8, alle 21.30, il film d’animazione del 2018, di B. Persichetti, P. Ramsey, Spider Man – Un nuovo universo. Miles, un ragazzino afro-ispanico di New York, viene morso da un ragno radioattivo che gli dà poteri simili a quelli di Spider Man. Si ritroverà, così, ad aiutare quest’ultimo contro i cattivi.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2003, di Lana e Lilly Wachowski, Matrix Revolutions, con Keanu Reeves. Imprigionato tra il mondo virtuale e quello reale, Neo fa una serie di scoperte. Liberato da Trinity, propone alle macchine un’alleanza. Queste però sferrano un attacco ai ribelli.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1985, di Steven Spielberg, Il colore viola, con Whoopi Goldberg. America, Anni 20. L’odissea di Celie, una donna di colore costretta a lottare contro i pregiudizi razziali e un marito violento. La salverà solo la sua grande forza interiore.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film biografico Alì, con Will Smith. La vita del grande campione dei pesi massimi Cassius Clay. Dai successi sportivi, al suo impegno come sostenitore della “protesta nera” guidata da Malcolm X, fino alla conversione alla religione islamica.

Stasera in tv mercoledì 29 dicembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Florian Zeller, The Father – Nulla è come sembra, con Anthony Hopkins. Anthony ha ottanta anni e rifiuta ogni tipo di assistenza. Ma lui ha veramente bisogno di aiuto: la sua mente comincia a vacillare e a non riconoscere più l’amata figlia Anne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Rob Letterman, Piccoli brividi, con Dylan Minnette. Il giovane Zach libera involontariamente alcuni mostri dal libro “Piccoli brividi”. Assieme all’autore e a sua figlia farà di tutto per catturarli prima che distruggano la città.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di R.R.Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Sydney Pollack, The Interpreter, con Nicole Kidman. Silvia Broome, una giovane interprete che lavora all’Onu, scopre un complotto per uccidere il leader di uno Stato africano. Un poliziotto di New York le darà una mano.