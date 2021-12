Bar Stella 28 dicembre diretta prima puntata: Stefano De Martino e gli altri protagonisti

Condividi su

Bar Stella da martedì 28 dicembre alle 22.50 su Rai2. Prima puntata del nuovo programma condotto da Stefano De Martino: luogo originale pronto a ospitare e intrattenere il pubblico con il suo giro di clienti un po’ bizzarri.

Bar Stella 29 dicembre diretta: i protagonisti, puntate, location

Il nuovo format di Rai 2 prenderà il via questa sera in seconda serata sulla seconda rete della tv di Stato. Un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni con Stefano De Martino.

Tra i protagonisti di Bar Stella 28 dicembre anche la Disperata Erotica Band e il personale altrettanto. I personaggi che animano il locale sono: il barista Luciano, che ha velleità di attore (Herbert Ballerina); il cameriere Franco, a cui piace cantare (Franco Castiglia); la cassiera Ambrosia, che vorrebbe fare la soubrette (V. D’Ambrosio).

A Bar Stella 28 dicembre ci saranno anche la professoressa Marta, di Roma, che è venuta a insegnare al sud (Marta Filippi); Libero Parere, cliente ansioso e indeciso, alla perenne ricerca di un lavoro (Francesco Arienzo); l’avvocato D’Afflitto, un po’ traffichino.

I protagonisti di Bar Stella non sono finiti. I telespettatori conosceranno il professor Siniscalchi, intellettuale alla buona che dispensa agli astanti le sue perle di saggezza (Mario Porfito); il critico televisivo Umberto Orfeo, milanese.

Gli appuntamenti con Bar Stella saranno quattro. L’atmosfera è familiare e amichevole, popolare e calda come quella del vero “Bar Stella”: il bar di famiglia fondato cento anni fa dal bisnonno di Stefano De Martino, dove il conduttore ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. La regia è di Claudia De Toma.

Bar Stella 28 dicembre diretta: Enrico Brignano

Primo ospite di Stefano De Martino è Enrico Brignano, il mattatore che nella serata odierna è andato in onda con il suo one man show Un’ora sola vi vorrei. Una staffetta tra i due programmi, all’insegna della comicità e della leggerezza.

Enrico porta De Martino in scooter al suo Bar Stella. De Martino racconta la storia del Bar Stella, fondato dal suo bisnonno 100 anni fa, ma che ora nella realità non esiste. Ambrosia è la cassiera del bar.

Luciano, il cameriere, ha un sogno: quello di fare l’attore. Franco sogna invece di fare il cantante. La Disperata Erotica Band intrattiene con le sue note musicali e canzoni.

I primi clienti del Bar Stella sono davvero fuori dal comune.

De Martino parla con il professor Siniscalchi e lo interroga sul tema della innovazione e tradizione. Si stava meglio prima o oggi? Il professore: Chi non ha la 500 in famiglia? un esempio di tradizione che resiste ancora ai giorni nostri.

La tradizione per eccellenza è il Natale. Nell’anno zero una famiglia in viaggio trova rifugio in una grotta e tutti li vanno a trovare guidati dai una stella (la band attacca con la colonna sonora di Bar Stella). Una performance che è piaciuta ed è così che secondo il professore sarebbe nato il Natale.

Ambrosia non si ricorda mai un’ordinazione. De Martini si esibisce in un mix di brani musicali.

Bar Stella 28 dicembre diretta: i Cugini di Campagna

Al Bar Stella arriva la storica band musica dei Cugini di Campagna. Ma dopo essere rimasti qualche istante al bancone del bar si spostano sui divanetti. De Martino si presta a delle gag comiche con ‘l’avvocato’ e con alcuni clienti surreali del locale.

Il tema della serata continua ad essere la tradizione. Ogni personaggio dice la sua su questo argomento. De Martino fa conoscenza di una nuova cliente, la professoressa di Lettere. Una donna timida. “Sono sapiosessuale” dice la donna e spiega di essere attratta dall’intelligenza di una persona.

Tra una figura retorica e l’altra, la professoressa mostra tutta la sua natura sensuale e passionale, lasciando i presenti a bocca aperta.